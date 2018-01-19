До того момента, когда Волгоград примет гостей и болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года, остаётся не так уж и много времени. Успеет ли город-герой выполнить все заявленные мероприятия и построить запланированные к мундиалю объекты, пока сказать трудно. В целом, по данным мониторинга контрольно-счётной палаты региона, все работы выполняются в плановые сроки, однако по отдельным мероприятиям аудиторы указали на определённые риски неисполнения работ в установленный период, передаёт ИА REGNUM 16 августа.

Komitet2018.volgograd.ru Строящийся стадион в Волгограде

Недоработали

На необходимость ускорить темпы строительства и надлежащим образом исполнить комитетом Волгоградской области по подготовке и проведению матчей ЧМ-2018 полномочий главного распорядителя бюджетных средств при предоставлении субсидий из областного бюджета указала ещё в середине июня.

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Так, как следует из отчёта КСП, всего на тот момент из 56 запланированных мероприятий 13 уже были выполнены, 35 находились на различных стадиях реализации (58,9% от общего количества), по восьми мероприятиям работа была прекращена по инициативе ответственных исполнителей. В первом квартале 2017 года с опозданием была выполнена работа по водоснабжению посёлка Аэропорт и разработке концепции наследия ЧМ по обеспечению эффективного использования в постсоревновательный период спортивных объектов.

Указали аудиторы и на нарушения графика реконструкции ряда объектов, которые, по мнению специалистов, могут привести к срыву их выполнения в плановые сроки. Речь идёт о тренировочной площадке на стадионе «Зенит», автомобильной дороге Шоссе Авиаторов от аэропорта и водоочистных сооружениях Краснооктябрьского района.

1,5 месяца спустя

К вопросу о том, что было сделано за прошедший период после выявления недостатков, аудиторы вернулись 1,5 месяца спустя.

Стадион «Зенит»

Спортивный объект в период проведения матчей ЧМ-2018 года в Волгограде станет одной из трех предматчевых площадок команд-участниц мирового первенства. Подрядчика, который реконструирует объект, определили в середине августа 2016 года по итогам электронного конкурса. Им стала волгоградская компания «Универсал Строй», которая приступила к работам в октябре 2016 года. Строители трудятся на стройплощадке без выходных. Здесь обновят футбольное поле, установят две новых световых 30-метровых опоры, построят новый административно-бытовой корпус и раздевалки, оборудуют парковочные места, въездные пути и пешеходные зоны.

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К мундиалю стадиону «Зенит» в Волгограде нашли реконструктора

Полностью работы на объекте должны завершиться уже 26 августа 2017 года. Однако, по данным мониторинга КСП, на 22 июня уровень технической готовности объекта составил менее трети от намеченного — 32,6% (недостижение планового уровня технической готовности объекта за 2016 год — 23%). Как отмечают сами представители стадиона «Зенит», на сегодня темпы работ слишком низкие: в административно-бытовом здании еще не готов пол, а стены нужно шпаклевать и красить, не готовы туалеты, раздевалки, душевые, конференц-зал, комната для службы безопасности, медкабинет, пишет издание V.1. Исправить ситуацию, по мнению администрации стадиона, может корректировка графика работ. А вот учредитель компании-подрядчика «Универсал Строй» при этом заверяет, что работы ведутся в строгом соответствии с графиком, и объект будет закончен в срок. Хорошо, если реконструкция ускоренными темпами не скажется на качестве работ.

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Примечательно, что в последнем отчёте КПС срок ввода стадиона «Зенит» в эксплуатацию после реконструкции обозначен ноябрём 2017 года. Как следует из документа, в настоящее время на объекте «ведутся общестроительные работы, в том числе внутренняя и наружная отделка здания административно-бытового комплекса, прокладка инженерных сетей здания, работы по благоустройству территории».

Komitet2018.volgograd.ru На стадионе «Зенит» завершены работы по устройству нового футбольного поля

Дорога в аэропорт

Реконструкция автомобильной дороги «Шоссе Авиаторов» уже стала притчей во языцех. Работы на объекте были начаты в августе 2015 года. Всего дорожникам предстоит модернизировать более десяти километров трассы. Общая стоимость составляет 2,45 млрд рублей.

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В июне 2017 года, согласно данным контрольно-счётной палаты, на объекте было выполнено 44,8% объема строительно-монтажных работ, притом что сдать его планировалось 1 декабря 2017 года. 20 июня в связи с неисполнением подрядчиком (ООО «Дорстройсервис») контрактных обязательств по инициативе заказчика государственный контракт был расторгнут. А уже 18 июля был заключён новый госконтракт на выполнение остаточных объёмов работ. Завершать реконструкцию шоссе будет ООО «Транссервис». Сделать это подрядная организация намерена к началу декабря, то есть в установленный срок.

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Очистные сооружения

Отметили аудиторы и отставание по ещё одному объекту — «Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района Волгограда». На начало апреля уровень технической готовности объекта составлял 60,6%, что значительно ниже целевого критерия результативности предоставления субсидии из областного бюджета, установленного на 2016 год (72%). На 26 июня исполнение контракта составило 67,2% при сроке сдачи — 20 декабря 2017 года.

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Напомним, что существующие водопроводные очистные сооружения Краснооктябрьского района эксплуатируются с 1954 года и значительно изношены. Нынешняя их производительность в 100 тыс. м3/сутки воды не покрывают значительно возросшую потребность города. Проектируемый же объект строительства предназначен для приёма речной воды с объёмным расходом 200 тыс. м3/сутки и её последующей очисткой.

Уже месяц спустя после проверки КСП — 26 июля строительная готовность объекта достигла 82%. В настоящее время подрядная организация (ООО «Строитель Металлист Инвест») завершает выполнение работ второго пускового комплекса.

Взгляд из Москвы

Побывавший с инспекцией в Волгограде в конце июля заместитель председателя правительства Виталия Мутко выразил удовлетворение тем, что «администрация, губернатор, муниципальные власти все свои обязательства по подготовке к чемпионату мира выполняют». Вице-премьер отметил большой прогресс региона в приведении в порядок дорожно-транспортной инфраструктуры Волгограда, позитивно оценил ход работ по берегоукреплению и строительству рокадной дороги, а также одобрил опыт региона в реализации инфраструктурных проектов, направленных на комплексное обновление системы жизнеобеспечения.

«Губернатор Андрей Бочаров пригласил меня сравнить и оценить проделанную за полгода работу по подготовке к чемпионату мира по футболу. Прогресс значительный», — подчеркнул вице-премьер. — Нет сомнения, что стадион «Волгоград-Арена» будет сдан в срок. Учитывая высокий темп работ, который здесь выдерживается, строительно-монтажные работы на объекте будут завершены уже в декабре. Администрация региона выполняет все взятые на себя обязательства».

Мутко отметил, что по финансированию объектов, которые входят в федеральную часть программы подготовки к ЧМ, проблем нет, однако есть небольшое отставание по некоторым объектам.

«Но они связаны с неучтёнными в проекте сложностями и есть уверенность, что подрядные организации вернутся в график работ», — выразил надежду вице-премьер.

На проведенном по итогам визита высокопоставленного гостя совещании в администрации области глава региона заявил, что расслабляться ещё рано.

«Несмотря на высокую оценку в целом заместителя председателя правительства Виталия Мутко и рабочей группы, которая […] отметила их (объектов, возводимых и реконструируемых к ЧМ — прим. ИА REGNUM) высокую степень готовности, […] нам расслабляться нельзя. Работы очень много по каждому объекту без исключений. Темпы нельзя снижать», — подчеркнул губернатор.

Андрей Бочаров также поставил задачи ускорить темп работ на всех объектах, входящих в перечни предстоящих федеральных мероприятий и увеличить на них количество специалистов. При этом качество работ, по словам губернатора, должно оставаться на высоком уровне.

На совещании также было заявлено, что «благодаря постоянному вниманию к возводимым к ЧМ объектам всех контрольных служб и лично губернатора, регион поставленные задачи выполняет и конечные даты сдачи в эксплуатацию не сдвигает».

Справится ли Волгоградская область со всеми поставленными перед ней задачами в ходе подготовки региона к проведению матчей мирового футбольного первенства, можно будет судить уже менее чем через год.