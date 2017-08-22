Жители Волгограда не хотят расставаться со ставшим за последние более чем полвека привычным видом транспорта — троллейбусом. Горожане считают, что замена «рогатого» транспорта автобусами «абсурдна». Своеобразный крик души в видеоролике в сети интернет разместила группа «Электротранспорта Волгограда».

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Троллейбус

#ТроллейбусВернись

Авторы грустного сюжета рассказывают, как в городе-герое продолжают разрушать транспортную инфраструктуру.

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«Замена троллейбусов на автобус — это деградация городской транспортной инфраструктуры. Разрушение троллейбуса — разрушение города», — говорится в обращении.

Автор видео «На «это» заменяют троллейбусы» — Электротранспорт Волгограда

Троллейбус убрали уже в двух районах Волгограда, а сейчас то же самое происходит с «рогатым» транспортом и в центральных районах областного центра. Вышедшие на замену троллейбусам сотни автобусов ежедневно ломаются, горят и попадают в аварии, отмечают авторы видео. Летом они больше похожи на консервные банки, в которых пассажиры вынуждены задыхаться от жары из-за наличествующих, но не работающих кондиционеров. Ещё один приведённый довод не в пользу автобусов — выхлопные газы, которые наносят невосполнимый урон окружающей среде и здоровью горожан.

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А вот «прелесть» троллейбуса в том, что его электродвигатели способны работать при низких и высоких температурах, а их КПД в разы выше двигателей внутреннего сгорания автобусов.

«Автобусы в городе проигрывают троллейбусам практически по всем пунктам», — делают вывод горожане.

«Замена троллейбусов на автобус абсурдна, неразумна и нецелесообразна. В городе необходимо развивать электротранспорт: строить новые троллейбусные линии, строить третью очередь скоростного подземного трамвая, приобретать новые троллейбусы и трамваи», — уверены авторы видеоролика.

Кадр видеоролика, размещенного автором «Электротранспорт Волгограда»

Напомним, в феврале 2016 года в Волгограде был закрыт троллейбусный маршрут №6 в Красноармейском районе, в апреле 2017 года — троллейбусный маршрут №18 в Кировском районе. Была разрушена контактная сеть на шоссе Авиаторов.

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Куда уходят троллейбусы?

Что будет с троллейбусами, которые уже заменили на автобусы, пока не до конца ясно. На сегодня нет точных данных, сколько из них будет списано, а сколько продолжит выходить на маршруты и служить городу. Пока же волгоградцы могут «наслаждаться» видами десятков заброшенных троллейбусов, стоящих рядами в депо №1 в Дзержинском районе Волгограда, которое было закрыто в мае 2017 года.

Автор видео BlinkovFPV

Видео «настоящего кладбища» для общественного транспорта было снято с квадрокоптера и размещено в сети интернет. Некоторые уже сравнили эту картину с декорациями к фильму об Апокалипсисе, мертвой зоной, печальным, унылым и жутким зрелищем, ничего не вызывающим, кроме чувства апатии.

Кадр видео с квадрокоптера автора BlinkovFPV

«Если обратить внимание, то можно понять, что там не только старые троллейбусы, но и вполне «свежие». Особенно на видео это видно. Примечательно, что-то, что создавалось в советские времена в условиях большего кризиса, чем сейчас, уничтожается в Год экологии, объявленный президентом РФ. Наши управленцы могут рассказывать много и красиво, но результат их деятельности мы видим на видео. Это ярче и прозрачней их отчётов и обещаний», — приводит ИА «Волга-Каспий» комментарий блогера, председателя КРО ВРОО «ЦГИ «Правозащитник» Андрея Гусия.

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Гусий добавляет, что часть троллейбусов уже была пущена на металлолом, а остальная ждёт своей гибели.

«При этом отмечу, что люди из Брянска, Краснодара и ещё нескольких городов после публикаций о том, что троллейбусы уходят на металл, говорили о том, что можно их и в соседние города отдать. Это же экономия. Но, к сожалению, город Волгоград пошёл по пути разрушения, не думая о завтрашнем дне», — добавил блогер.

Что взамен?

Подвижной состав городского транспорта ждёт обновление. МУП «Метроэлектротранс» на прошедшей неделе уже получило первую партию новых автобусов «Волгабас» — 15 единиц. На улицы города они выйдут только после 160-часовой тестовой эксплуатации без пассажиров. Всего же предприятие до сентября получит 25 новых единиц автотранспорта.

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Весь новый подвижной состав будет оснащён модулями ГЛОНАСС, системой информирования пассажиров, а в салонах предусмотрены обогрев и охлаждение воздуха. Будут удобными автобусы и для маломобильных граждан — для перевозки инвалидов и пассажиров с колясками здесь предусмотрят специально оборудованные площадки и откидные аппарели.

В настоящее время профессиональную подготовку на управление автобусами в МУП «ВПАТП-7» проходят 58 водителей. 30 человек уже завершили стажировку, включающую 18 часов предмаршрутной подготовки и 32 часа пассажирской.

«Новые автобусы, в случае технологических сбоев, в том числе отключения электроэнергии на контактной сети, смогут заменить троллейбусы и трамваи, оперативно доставив пассажиров до места назначения. Это позволит обеспечить тот уровень пассажирского обслуживания, которого достойны волгоградцы», — заверили в мэрии.

Напомним, в настоящее время объявлены два тендера на предоставление в лизинг 20 современных трамваев для МУП «Метроэлектротранс». Они начнут курсировать в городе уже с 2018 года. Контракты планируется заключить на пять лет. Оплата будет производиться из бюджета равными частями до 2022 года. В общей сложности на эти цели власти намерены направить свыше 500 млн рублей.

В течение трёх последних лет на муниципальные маршруты вышли порядка 270 автобусов большой вместимости, 164 из них поставил городу перевозчик в рамках муниципально-частного партнерства. Увеличивается и парк автобусов средней вместимости, работающих на вспомогательных маршрутах. В 2017 году на 10 городских маршрутов вышли порядка 130 новых комфортабельных автобусов средней вместимости.

За и против

Отметим, что не все горожане недовольны заменой троллейбусов автобусами. Некоторые считают такое решение властей правильным.

«Убрать старые, неповоротливые сараи ! Водителей троллейбусов пересадить за руль автобусов, а нынешних водителей автобусов, за редким исключением (пройти допотбор), выгнать из-за управления автобусами, потому как это пересевшие с газелей наездники, от этого и бардак! Хватит выжимать соки из техники 70-х годов… Баста!» — пишут пользователи соцсетей в комментариях.

Находятся и контраргументы.

«Неповоротливые сараи, вечно слетающие рога» — это всего лишь миф для оправдания разрушения инфраструктуры нашего города. Я много времени провожу на улице и последние годы ни разу не видел, чтобы у троллейбусов слетали рога. Троллейбусы ломаются очень редко, потому что в троллейбусе нечему ломаться. В троллейбусе нет ДВС, КПП, нет системы охлаждения. У троллейбуса простое и надежное устройство для эксплуатации в любую погоду», — пишет житель Волгограда.

«Весь мир стремительно развивает электротранспорт, в Волгограде и России он уничтожается… У нас же особый путь, как мы помним…» — делает выводы неравнодушный горожанин.

Вопрос о том, куда заведёт этот «особый путь», пока остаётся открытым.

Напомним, внедрение новой транспортной схемы, которую начали осуществлять в конце 2016 года, вызвало массу негодования и возмущений со стороны многих горожан. Транспортные маршруты были сильно перекроены и изменены, власти заявили о ликвидации 87 маршрутов, которые ранее обслуживались маршрутными такси. Однако на деле вышло, что не все маршрутные перевозчики ушли с волгоградского рынка, автобусы малой вместимости продолжают возить горожан по вспомогательным маршрутам.