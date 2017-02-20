Астраханская область ратует в Москве о нормализации ситуации с вывозом твердых бытовых отходов в регионе, а астраханцы продолжают заваливать соцсети фотоснимками и жалобами на переполненные мусорные контейнеры. Что же на самом деле происходит в регионе? Наболевший вопрос обсуждался на прошедшей неделе в кабинете главы столицы Прикаспия Олега Полумордвинова, куда были приглашены представители регионального оператора компании «ЭкоЦентр», которая отвечает за вывоз твердых коммунальных отходов, а также главы районных администраций и муниципальных предприятий «Чистый город» и «Зеленый город», передаёт ИА REGNUM.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Переполненные мусорные контейнеры

Месяц работы позади

Региональный оператор по вывозу ТКО в Астраханской области вступил в свои права месяц назад, однако до сих пор порядка в плане чистоты контейнерных площадок нет. Жалобы от населения в большом количестве продолжают поступать в городскую мэрию. Постят фотографии вместе с комментариями, выражающими недовольство ситуацией, горожане и в соцсетях.

«Сегодня утром шла мимо и запечатлела работу «ЭкоЦентра». Напротив пенсионного фонда, Ленинского района, сзади школы искусств», — гласит текст к фотографии с переполненными мусорными баками и захламлённой прилегающей территорией.

Vk.com/astra30 Скриншот со страницы группы «Типичная Астрахань»

Как отмечают в мэрии, главная проблема — это отсутствие чёткого графика вывоза ТКО, а также нежелание граждан и юридических лиц заключать договоры с компанией. Именно с последними вопрос стоит особенно остро. Как пояснил исполнительный директор ООО «ЭкоЦентр» Дмитрий Зубко, регоператором в начале июля были разосланы предложения заключить в течение месяца договорные отношения с региональным оператором. Большинство представителей бизнес-сообщества обращения проигнорировали, но выбрасывать мусор в чужие контейнеры при этом не прекратили. Как следствие — переполненность мусорных контейнеров и грязь вокруг. Так, из 11,8 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность на территории Астрахани и расположенных на первых этажах жилых домов, договоры на вывоз мусора оформили немногим более 2,3 тысячи.

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Как отметил мэр города Олег Полумордвинов, специалисты администрации постоянно проводят рейды, направленные на выявление фактов неудовлетворительного санитарного состояния территории, информация также поступает и от неравнодушных граждан.

«Все материалы по данному вопросу будут подготовлены и направлены в природоохранную прокуратуру и жилищную инспекцию, если предприниматели не исполнят своих обязательств в ближайшее время», — добавил градоначальник.

Дмитрий Зубко, в свою очередь, заявил, что всех, кто не желает цивилизованно утилизировать свои отходы, ждут судебные разбирательства, так как официальное оформление отношений с региональным оператором — это не право, а обязанность юридических лиц, и сделать это они должны были в течение месяца после начала работы оператора. Кроме того, предприниматели обязаны определить и места сбора и накопления ТКО (либо на своей площади, либо на общегородской территории) и согласовать их с регоператором и районными администрациями.

Москва не в курсе

Знают ли на федеральном уровне о «мусорных» проблемах, с которыми приходится сталкиваться астраханцам? Знают. Но немного в другой интерпретации. О результатах проделанной регионом работы по реформированию системы обращения с отходами в ходе всероссийского селекторного совещания под председательством министра строительства и ЖКХ РФ Михаила Меня 4 августа доложил заместитель председателя правительства, министр строительства и ЖКХ Астраханской области Василий Корнильев.

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По его словам, «в силу несостоятельности предыдущих перевозчиков отходов и дефицита объектов утилизации отходов, Астраханская область перешла на новую систему обращения с отходами, выбрав региональных операторов ТКО». При этом, как отметил глава ведомства, переход на новую систему создал некоторые сбои с вывозом твердых коммунальных отходов по отдельным микрорайонам областного центра.

«В настоящее время ситуация нормализована, — заверил — Корнильев. — Начало работы региональных операторов внесло полное упорядочивание системы обращения с отходами в Астраханской области, исключило захоронение отходов в несанкционированных местах».

Также зампредседателя правительства заявил и о том, что графики вывоза и сбора твердых коммунальных отходов уже определены, используется как тарный, так и бестарный (пакетированный) сбор твердых коммунальных отходов.

Не согласны с приведённой министром информацией горожане, которые нашли контраргументы практически на каждый пункт доклада.

«У нас всегда перед Москвой отчитывается на 5 +, привыкли московскому начальству по ушам ездить. По большому счету всех астраханских министров и все министерства разогнать нужно, никакой пользы, уже ничего не осталось, ни промышленности, ничего, а министерства только плодятся», — пишут пользователи в соцсетях.

«Конечно, нормализована ситуация. Например, на генерала Епишева, возле бани, убрали мусорные баки, которые стояли там много лет. И нормализовали ситуацию», — делится пользователь группы «Типичная Астрахань» Алена Б.

По сообщению пользователей, на улице Фиолетова было четыре мусорных бака, два из них — пластиковые — сгорели, осталось два, которых катастрофически не хватает. Вокруг баков ежедневно вырастает куча мусора, которая на солнце дико воняет. Просили неравнодушные горожане убрать мусор и с бульвара Победы, однако многократные обращения и звонки результата не принесли — «так и ничего и не вывезли. Сейчас там свалка, шарашкина контора одним словом». Сообщается, что отходы спрессовывают прямо во дворах, «жижа вытекает из машин, а потом все это разносится колесами автомобилей, вонища ужас».

Добавим, что на текущий момент регоператоры по обращению с ТКО выбраны в 10 субъектах Федерации, и только в двух из них уже приступили к исполнению своих обязанностей — это Астраханская и Ивановская области. Быть «первопроходцем», вероятно, всегда труднее.

Куда свозят мусор

Региональному оператору по обращению с ТКО в Астраханской области был выделен участок площадью 12 га в Наримановском районе. На нём позднее должен будет появиться полигон, а пока он используется под площадку временного накопления.

По информации областного министерства строительства и ЖКХ, это земли промышленного назначения, сейчас там делают ограждение, уложено покрытие из бетонных плит и водонепроницаемого твердого покрытия, исключающего попадание загрязняющих веществ в почву и подпочвенные воды. Не исключено и увеличение этого участка до 40 га при необходимости.

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Однако и здесь не всё так гладко. По заявлению общественников, здесь нет весового контроля массы складируемых отходов. Между тем, в докладе в Москве Василий Корнильев заявлял, что в регионе «проводится большая аналитическая работа по выверке нормативного и фактического образования отходов — в ежедневном режиме замеряются объемы образования ТКО по населенным пунктам региона, чтобы оценить соответствие фактически вывозимых объемов единому нормативу».

Обращают внимание общественники и на то, что прилегающая территория вокруг участка, предназначенного под будущий полигон, замусорена пластиковыми пакетами.

«Справедливости ради, виновника найти не просто, потому что к площадке примыкает старый мусорный полигон. А он завален капитально, и вала там тоже местами нет», — сказал член регионального штаба ОНФ в Астраханской области Максим Бодня.

Добавим, что отходы также направляются на полигоны в Лимане, Тумак, Красный Яр, которые включены в государственный реестр объектов размещения отходов и территориальную схему ТКО. Сейчас готовится к эксплуатации еще порядка пяти таких площадок на территории других районов. В последующем они должны быть дооснащены оборудованием по обработке отходов.

Вывоз мусора по Астрахани осуществляют 60 единиц специализированной техники, порядка 50 — в районах области. Но этого количества все равно недостаточно. В региональном ОНФ заявляют, что жалобы на мусор поступают до сих пор.

Как сообщало ИА REGNUM, переход на новую систему в Астраханском регионе сопровождался сложностями. В середине лета Астрахань оказалась сильно захламлена — на улицах и во дворах скопилось около 1 тыс. куб. м отходов. По данным регионального министерства строительства и ЖКХ, в областном центре и ближайших окрестностях за сутки на контейнерных площадках накапливается около 3 тыс. куб. м мусора. Некоторые компании уже до вступления в свои права регионального оператора прекратили вывозить мусор. Поэтому регоператор ООО «ЭкоЦентр» принял контейнерные площадки по Астрахани, заполненные отходами недельной давности. В связи с чем компании и муниципалитету города пришлось оперативно решать вопрос с вывозом двойных объёмов мусора.