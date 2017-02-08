В Краснодарском крае капитальный ремонт жилья идёт достаточно низкими темпами. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга, составленного общественниками по исполнению программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за I полугодие 2017 года, передаёт 3 августа корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные исследования.

Onf.ru Капитальный ремонт

Среди 85 регионов России Кубань занимает 74 место — это самый худший показатель среди регионов Южного федерального округа. Как отмечают в ОНФ, Краснодарский края, наравне с Забайкальским краем и Чукотским автономным округом уже в третий раз находятся в нижней части рейтинга, что связано как с низкими темпами реализации программы, так и с ежегодной проблемой неиспользуемых средств на цели капремонта.

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Для сравнения: Волгоградская область оказалась на 43 строке рейтинга, лучше всего с реализацией программы капремонта обстоят в Адыгее (18 строка в рейтинге). А вот Ростовская область, ранее входившая в первую десятку, упала вниз более чем на 50 позиций из-за проблем в организации капремонта. В регионе на конец 2017 года, по прогнозу, останутся неиспользованными 2,4 млрд рублей взносов граждан, а это 74% от предполагаемого объёма всех поступлений (при этом в предыдущий отчетный период 2016 года неиспользованный остаток составлял 2,7 млрд рублей).

Безответственность регионов

«Несмотря на то, что еще в июле прошлого года в Жилищном кодексе РФ было установлено, что краткосрочные планы капремонта должны теперь формироваться по принципу использования всех средств, проблема больших остатков нереализованных средств к концу года никуда не исчезла», — считает руководитель центра ОНФ «Народная экспертиза» Виктор Рожков.

По его словам, если по итогам 2016 года неиспользованными оставались 34,4 млрд рублей взносов граждан или 24% от общего объема собранных средств, то к концу 2017 года эта сумма может составить 30,2 млрд рублей или ориентировочно 23%.

«Это свидетельствует о том, что острота проблемы практически не снизилась, и далеко не все регионы ответственно относятся к исполнению данной нормы Жилищного кодекса», — сказал Рожков, отметив необходимость дополнительных мер контроля со стороны Минстроя России за этой проблемой.

Промедление с последствиями

Кроме того, как выяснили эксперты, стоимость принятых работ в регионах России на данный момент составляет пока только 11% от планового показателя, что говорит о низких темпах реализации годового плана. Так, актами приёмки работы по капремонту ни один рубль за полгода 2017 года не закрыты в 14 регионах.

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Что из этого следует? Прежде всего, это говорит о том, что темпы исполнения годовых планов эти субъекты будут наверстывать уже во втором полугодии. А это может негативно отразиться на качестве работ. Тем более, что случаи, когда в результате подобной спешки жители получали некачественное жилье — протекающие крыши, сквозняк из окон и трещины на стенах — встречаются достаточно часто.

Власти заявляют

По официальным данным администрации Краснодарского края, в 2017 году на капитальный ремонт многоквартирных домов выделено порядка 1,8 млрд рублей. Эта сумма, как отметил вице-губернатор Андрей Алексеенко, значительно превышает показатели прошлых лет. На эти средства будут отремонтированы более тысячи объектов. Такие данные были озвучены в ходе встречи губернатора Кубани с активистами регионального отделения ОНФ в Сочи 3 марта. А уже две недели спустя тот же вице-губернатор Андрей Алексеенко в ходе рабочей поездки в Сочи, где проинспектировал ряд многоквартирных домов, отремонтированных в 2017 году в рамках региональной программы капремонта, сообщил совсем другие цифры.

«На 2017 год у нас запланировано порядка одного миллиарда рублей на ремонт — а это более 500 многоквартирных домов, — сказал вице-губернатор. — Это достаточно большие объемы работ: это и кровли, и электрика, это системы водоснабжения и водоотведения, и совершенно новые лифты с энергосберегающими технологиями и высокими сроками эксплуатации».

В свою очередь, на сайте Фонда капремонта Краснодарского края размещена следующая информация: «Если на начало 2017 года в план было включено 587 многоквартирных домов, а сумма, которую мог выделить Фонд на проведения ремонтов, составляла 824 млн рублей, то после внесения изменений количество домов и сумма на их ремонт значительно возросли. На сегодняшний день в план 2017 года включено 888 многоквартирных домов, расположенных в 43 муниципалитетах Краснодарского края, на ремонт которых выделено 1 595,29 млрд рублей».

Дарья Антонова ИА REGNUM Капитальный ремонт

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Так, согласно данным фонда, в Краснодаре количество домов увеличилось с 45 до 167, а сумма возросла со 100 млн рублей до 546 млн рублей, города Новороссийск, Сочи тоже увеличили количество домов до 60 и 78 соответственно. Так, в 489 домах будет проведён ремонт крыши, в 102 домах заменят лифтовое оборудование в количестве 228 штук, в 75 домах обновят фасад, в 474-х проведут ремонтные работы внутридомовых инженерных систем. Известна и сумма, которая будет направлена на капремонт в 2018 году. Она составит 1,9 млрд рублей.

Какие из этих цифр реально соответствуют действительности, остаётся только догадываться.

Добавим, что согласно отчётности регоператора капремонта, в Краснодарском крае на ремонт в 2015 году было потрачено 508,6 млн рублей, а остаток средств на 31 декабря 2015 года составил 1 млрд 271 млн рублей. Таким образом, на ремонт ушла только треть собранных с граждан средств. Более того, в 2016 году регоператор Краснодарского края запланировал отремонтировать 382 дома, оценив весь ремонт всего в 186 млн рублей. Хотя только за четыре месяца 2016 года, согласно данным сайта «Реформа ЖКХ», с жителей многоквартирных домов было собрано 596,3 млн рублей.

В результате после встречи общественников с губернатором края Вениамином Кондратьевым министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кубани утвердило обновленную краткосрочную программу капитального ремонта на 2016 год. В рамках программы количество домов, в которых планировалось провести капремонт, возросло с 382 до 536 домов, а общая стоимость была увеличена до 789,6 млн рублей. Между тем, как отметили в ОНФ, уровень исполнения программы оставался на крайне низком уровне: за 2016 год было отремонтировано лишь 48 домов.

Kremlin.ru Вениамин Кондратьев

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К настоящему времени краевая программа реализована на 37%, ремонт проведен почти в 200 домах. К началу августа должны были быть отремонтированы ещё 329 домов, начаты работы в 277 домах. Лидером по количеству отремонтированных зданий к июню оказался Краснодар — из включенных в программу 122 домов здесь привели в порядок 41. На втором месте — Сочи (18 домов), Белореченский (16 домов) и Кавказский (16 домов) районы.

Эксперты отмечают, что эффективность реализации программы напрямую зависит от того, кто выполняет функцию техзаказчика. Так, в Краснодарском крае эту функцию в 21 районе выполняет региональный оператор, а в 19 районах — муниципалитеты. В случае, где заказчиком выступал регоператор, план капремонта реализован в среднем на 41%, а где муниципалитеты — лишь на 18%.