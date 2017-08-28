В Краснодарском крае в настоящее время 138 тысяч детей продолжают учиться во вторую смену. Особо остро проблема с переполненностью школ стоит в краевой столице. Когда же власти планируют закрыть этот вопрос и что для этого требуется?

Krd.ru Школа

Обещанного три года ждут

В настоящее время в 90 образовательных учреждениях Краснодара обучаются более 130 тысяч детей, это на 11 тысяч больше, чем в 2017 году.

Читайте также: Краснодар намерен за три года ликвидировать отставание по возведению школ

«К нам едут из всех регионов страны, и на самом деле мы выигрываем соревнование за человеческие ресурсы. … Но сейчас важно принять все меры, чтобы строить как можно больше новых школ», — заявил мэр кубанской столицы Евгений Первышов.

Так, по словам градоначальника, чтобы наверстать отставание и в перспективе перейти на обучение в одну смену, необходимо около 40 школ, и поэтому темпы возведения нельзя снижать и в последующие годы.

Уже до конца 2017 года, как отметил глава города, в Краснодаре завершат строительство школы на 1 тыс. мест на хуторе имени Ленина, и будет вестись параллельное строительство еще пяти новых школ и двух корпусов к существующим. Их ввод в эксплуатацию намечен на 2018−2019 годы. Это даст увеличение количества мест в школах почти на девять тысяч в одну смену.

Ранее по теме: В Краснодаре не спешат строить новые школы: губернатор отчитал мэра

В Краснодаре школьников оставили без спортзала к 1 сентября

Между тем до этого момента ждать ещё почти три года. А пока школы кубанской столицы побивают собственные рекорды по числу первых классов. Так, самым «резиновым» образовательным учреждением стала школа № 66 по улице Уссурийской. Сюда зачислены уже более 700 будущих учеников, причем приём детей ещё продолжается. На сегодня здесь сформированы 20 первых классов — от «А» до «Ф». Но администрация образовательного учреждения не исключает, что к 1 сентября появится ещё один класс — 1-й «Х».

Подробнее: Первый класс «Х»: школы Краснодара бьют рекорды по переполненности

17 первых классов — от 1-го «А» до 1-го «С» — уже набрали в школе № 71 по улице Карякина. Здесь впервые за парты сядут 570 детей. Почти столько же первоклашек — 550 — придут за знаниями в школу № 93 по улице 1 Мая. Здесь классов будет 15 — от «А» до «П».

Кто виноват?

Власти города объясняют нехватку школ миграционными процессами. По словам начальника отдела общего образования департамента образования Краснодара Татьяны Петровой, большой наплыв переселенцев зафиксирован из Омска, Томска, Новосибирска, а также центральной полосы России и других государств — Узбекистана, Казахстана, Таджикистана.

Что говорит статистика? По данным Краснодарстата, в январе — июне 2017 года миграционный прирост населения Кубани хоть и сократился по сравнению с январём — июнем 2016 года 32,8%, тем не менее остался значительным и составил 19 269 человек. Это произошло за счёт снижения числа прибывших в край на 7498 человек, или на 11%. Число мигрантов внутри края за январь — июнь 2017 года также уменьшилось на 4688 человек, или на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В край больше всего ехали жители Сибирского федерального округа (27,2%), Уральского (16,5%), Приволжского (16,1%), Дальневосточного (15,5%), Южного (12,9%), Северо-Кавказского (11,5%, от общего числа переселившихся в край). А вот из стран — участников СНГ миграционный прирост уменьшился на 3433 человека, или в 2,2 раза.

Изменился и возрастной состав мигрантов. Так, в январе — июне 2017 года доля лиц старше трудоспособного возраста увеличилась на 20%, при этом доля лиц моложе трудоспособного и доля лиц трудоспособного возраста уменьшилась соответственно на 4% и 4,7%.

Что касается детей от рождения до 15 лет, то в целом за январь — июнь 2017 года миграционный прирост составил 3371 человек (прибыло более 15,6 тыс. детей, выехало более 12,2 тыс. детей). Годом ранее — за шесть месяцев 2016 года — количество детей в крае за счёт миграции выросло свыше чем на 5,2 тыс. человек.

А вот по мнению горожан, виной всему неграмотная градостроительная политика властей: долгое время развитие социальной инфраструктуры оставалось без должного внимания со стороны чиновников, массовое строительство жилых кварталов велось без учёта необходимости в детских садах и школах.

Читайте также: Свыше 4,9 тыс. мест дополнительно создадут в школах Кубани

По предварительной информации, в сентябре впервые за парты сядут около 15 тысяч детей. Всего же в Краснодарском крае в этом учебном году в школу пойдут 600 тысяч детей, что на 20 тысяч больше, чем в 2016 году. Из них более 125 тыс. учащихся только в Краснодаре.

Читайте также: «Резиновые» школы Краснодара: негодование горожан и полумеры властей

Свыше 90% школ Краснодара работают в две смены

Схожая ситуация и в городе Новороссийске. Существующие образовательные учреждения переполнены — в городе критически не хватает мест. Это стало следствием демографического бума. За последние 10 лет население города увеличилось на 70 тысяч человек, что, в свою очередь, привело к росту детского населения.

1 сентября 2017 года за парты сядут более 33 тыс. учащихся, из них 3829 — первоклассники. Во вторую смену будут обучаться 35% школьников, потребность в дополнительных местах порядка 11 тыс. мест. В ближайшие несколько лет в городе планируется построить пять школ.

Krd.ru Школьный класс

В настоящее время в посёлке Гайдук возводится пристройка к школе на 400 мест. В декабре 2017 года она будет введена в эксплуатацию. Также начато и строительство школы на 1,1 тыс. мест в 13-м микрорайоне. Помимо этого, специалисты занимаются проектированием школы на 400 мест в станице Раевской. До 2020 года планируется строительство школ в 15-м и 16-м микрорайонах.

И с педагогами дефицит

На Кубани катастрофически не хватает не только мест в школах, но и тех, кто прививает ученикам знания. Потребность в учителях и преподавателях в регионе сохранится ещё как минимум в ближайшие пять лет. Таковы прогнозы на период до 2022 года. Так, по данным службы труда и занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края, наибольшую потребность в кадрах в ближайшую пятилетку будут испытывать, прежде всего, организации сферы образования и здравоохранения. Среди специалистов и служащих ожидается наибольшая потребность в инженерах, учителях, медицинских работниках, специалистах в сфере информационных технологий, воспитателях детских садов и яслей-садов, преподавателях, социальных работниках.

Точное количество учителей, в которых будет нуждаться край, не называется. Указано, что потребность в квалифицированных рабочих, служащих (со средним профобразованием) превышает 139,6 тысячи человек, или 40% от общей потребности кадрах, в специалистах с высшим образованием — 111,2 тысячи человек (31%).

По информации службы занятости, на сегодня в банке данных значится 1035 вакансий по профессии «учитель». Предлагаемая оплата в зависимости от категории — от 9 тыс. до 29 тыс. рублей.

Напомним, год назад в регионе не хватало 1,6 тыс. учителей. Между тем, как отметила тогда министр образования, науки и молодежной политики края Татьяна Синюгина, это не означает, что детей некому учить: решить эту проблему планировалось за счёт перераспределения нагрузки педагогов и введения двойного классного руководства.

Читайте также: Школам Кубани не хватает 1,6 тыс. учителей

Также для решения кадрового вопроса с преподавателями и учителями было предложено более активно работать с целевиками. В 2016 году в школы по целевому направлению были приняты 75 специалистов, но, как заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, их количество должно быть в разы больше.

Нужны новые стимулы

В Краснодарском крае на сегодняшний день из 74 тысяч школьных учителей 20% — педагоги пенсионного возраста, только 18 тыс. человек — учителя в возрасте до 35 лет. Привлечь в школы учителей власти Краснодарского края надеются с помощью поддержки молодых педагогов. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, специальная программа поддержки начнёт действовать уже в 2018 году.

«Дефицит педагогов — комплексная проблема, и комплексно её надо решать. Много факторов влияет даже не на то, чтобы абитуриент пошёл в педагогический вуз, а на то, чтобы он из педагогического вуза вернулся в школу. И тут, конечно, нужно создавать условия, чтобы он … чувствовал себя комфортно», — сказал глава региона на недавнем ежегодном краевом педсовете, отметив, что зарплаты учителей растут, но для решения проблемы «нужны новые стимулы».

Читайте также: Растущее число школьников обостряет проблему дефицита мест в школах Кубани

Кондратьев сказал, что уже поручал министерству образования края подготовить программу поддержки молодых педагогов: она включает в себя приобретение жилья и различные стимулирующие выплаты. В краевом бюджете на неё будет заложено не менее 80 млн рублей. Так, планируется, что в рамках программы молодые учителя будут первые три года получать доплату 2 тыс. рублей ежемесячно и единовременную выплату от 10 до 50 тыс. за каждый год работы.

Возможно, такие меры и повысят привлекательность работы учителя для молодежи.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день во вторую смену учится каждый четвертый кубанский школьник. Для ликвидации второй смены необходимо ввести дополнительно 129 тысяч новых мест, а с учетом прогноза роста численности школьников до 2025 года — более 200 тысяч. Наиболее остро проблемы стоят в Краснодаре, где 37% детей учатся во вторую смену, Горячем Ключе, Армавире, Новороссийске и Анапе.