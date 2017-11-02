Волгоград уверенно шагает в ногу с оптимизацией сферы культуры, которую многие жители региона воспринимают как верный путь к её уничтожению. Так, очередным учреждением культуры, которое на себе испытает все прелести решений чиновников, стала детская школа «Конкордия», расположенная Центральном районе города. Согласно заявлениям мэрии Волгограда, теперь занятия с её воспитанниками будут проводиться в Детской музыкальной школе №8, передаёт ИА REGNUM 11 октября.

Concordia34.ru Выступление воспитанника «Конкордии»

Куда ведут благие намерения?

Как пояснили в горадминистрации, на базе этих двух школ будет создан единый образовательный центр, предоставляющий разнообразные направления творческой подготовки. Такое решение было принято в комитете по культуре администрации Волгограда.

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Чиновники видят в объединении двух школ только положительные моменты. Во-первых, это более комфортные условия, которые будут предоставлены педагогам и ученикам «Конкордии». На сегодня здание, где располагается школа, имеет всего шесть классных комнат и один небольшой репетиционный зал на 30 мест, где нет сцены и рояля.

«Занятия проходят в стесненных условиях, в помещениях, не предназначенных для выступлений. «Конкордию» посещают 104 человека, занятия ведут пять преподавателей», — добавили в мэрии.

А в ДМШ № 8 созданы все условия для занятий музыкой, в том числе для акапельных хоровых музыкальных произведений, которые исполняют учащиеся школы «Конкордия». Здание одного из старейших учебных заведений искусств Волгограда по улице Глазкова, 17 было построено по специальному проекту.

Serebryakovka.ru ДМШ № 8, Волгоград

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Хоровая духовно-певческая школа «Конкордия» исполняет произведения без музыкального сопровождения. Для соответствующего звучания необходимо помещение со специальной акустикой. Именно такой концертный зал со своим роялем на 120 мест имеет ДМШ № 8.

«Помимо большого музыкального зала, у нас имеются специальные классы для хоровых занятий. Обе школы находятся в Центральном районе Волгограда, буквально в паре остановок общественного транспорта друг от друга», — отметила директор музыкальной школы № 8 Марина Тельбухова.

В мэрии считают, что принятое решение позволит «сохранить традиции и раскрыть потенциал уникальной детской школы, специализирующейся на вокальном и хоровом исполнительстве».

«Объединение двух школ проводится в целях улучшения условий обучения ребят и повышения качества образования», — прокомментировал председатель комитета по культуре администрации Волгограда Дмитрий Куделькин.

Concordia34.ru Ансамбль «Конкордия»

Взгляд изнутри

Между тем другого мнения придерживается теперь уже бывший, бессменный в течение 34 лет руководитель ансамбля «Конкордия» Михаил Рубцов. Он уверен, последние дни доживает не только сам ансамбль, но и одноименная певческая школа. По его мнению, власти ведут целенаправленную работу по прекращению их деятельности. Чиновники в рамках «оптимизации» посчитали, что содержание учреждений слишком дорого обходится городскому бюджету, а сама «Конкордия» никакой ценности для города не представляет, пишет издание «Город героев».

"Анализируя происходящее, невольно приходишь к выводу, что над коллективом ставят какой-то дикий эксперимент», — говорит Михаил Рубцов.

Напомним, что сегодня в Волгограде работает десять детских школ искусств. За последние два года количество обучающихся в них юных волгоградцев выросло на 2 тыс. человек. На сегодня их уже более 13 тысяч.

Культурой не блещет

Между тем до того, чтобы считаться центром культуры, Волгограду ещё очень далеко. Последние исследования, проведённые Финансовым университетом при правительстве РФ, показали, что Волгоград находится в самом конце «культурного» тоннеля. Город-герой занял предпоследнее место в числе ста городов России по достаточности учреждений культуры. Хуже оказались только Набережные Челны, где культурное развитие города положительно оценила только половина жителей. В Волгограде этот показатель немного выше — почти 54%. Всего среди аутсайдеров — 39 российских городов.

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teplalex Волгоградская областная филармония

Сферу культуры в Волгограде уже давно сотрясают громкие скандалы. Это ситуация с Волгоградской областной филармонией, Новым экспериментальным театром, симфоническим оркестром, объединением ряда школ искусств, закрытие городских библиотек.

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Культура приходит на село

Перекраивание сферы культуры проходит по всему региону. Однако учреждения культуры не только закрывают, но и строят новые. Так, возведение нового Дома культуры началось в столице российской провинции городе Урюпинске. Подрядчик обещает, что культурный центр будет соответствовать всем стандартам, установленным для учреждений культуры, отвечать требованиям энергоэффективности, экологичности и безопасности. Зрительный зад ДК сможет принять 500 человек. Также в здании обустроят конференц-зал на 200 мест, экспозиционный зал, библиотеки, кафе.

Будет в ДК и где позаниматься в кружках юных урюпинцам. Для этих целей проектом предусмотрены помещения для творческих объединений, театральной студии, мастерской изобразительного искусства, студии звукозаписи.

Сами волгоградцы считают, что уровень культуры находится в «вялотекущем упадке». По мнению горожан, то, что сегодня происходит с культурой в Волгограде, объясняется некомпетентностью и оторванностью от самой сферы людей, проводящих её оптимизацию.