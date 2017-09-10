Уже в ближайшее время начнёт свою работу новый состав Законодательного собрания Краснодарского края. По сравнению с предыдущим созывом, он будет многопартийным. Каких решений ждут от депутатов шестого созыва?

Admkrai.krasnodar.ru Голосование

Приоритеты

Социальное развитие сел и городов должно быть в приоритете. Такое мнение высказал вице-губернатор Краснодарского края Андрей Кор­обка.

«Аграрный сектор — ключевой сектор разв­ития края. Отрасль стабил­ьно показывает рост в экономическом план­е. Поэтому в дальней­шем нам предстоит принять такие законы, которые обеспечат со­хранение этой позити­вной динамики, созда­дут условия для даль­нейшего эффективного развития отрасли», — отметил заместитель губерна­тора, курирующий АПК.

По словам Андрея Коробки, в числе задач — совершенствование механизмов господдержки аграриев, земе­льных отношений, повышение качества и увеличение объемов и рынка сбыта сельхо­зпродукции, модерн­изация АПК.

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Также в числе приоритетных направлений вице-губернатор отметил поддер­жку аграрной науки, кадровое обеспечение отрасли и в целом социальное развитие села.

Придя на избирательный участок в день голосования, Коробка выразил уверенность, что жители региона выберут «ту ком­анду, которой решение этих задач под сил­у, которая будет эфф­ективно отстаивать интересы отрасли».

По словам вице-губернатора Николая Долуды, основными приоритетами в работе для депутатов должны стать развитие Кубани и улучшение благосостояния ее жителей.

Депутатские кресла поделили

Уверенную победу на выборах в Законодательное собрание Краснодарского края одержали представители «Единой России». По результатам подсчета 100% протоколов участковых избирательных комиссий, за партию власти свои голоса отдали 70,77% избирателей края, КПРФ набрала 11,53%, ЛДПР — 11,15%. Еще две партии не преодолели пятипроцентный барьер — «Справедливая Россия» (3,46%) и «Коммунисты России» (1,54%).

Что касается одномандатных округов, то в 31 из 35 мандаты достались кандидатам от «Единой России». В Центральном одномандатном округе №6, где партия своих представителей не выдвигала, мандат получит и. о. председателя регионального отделения партии «Справедливая Россия» Денис Хмелевской. Выборы по Южному одномандатному округу №27 в Анапе выиграла топ-менеджер «Абрау-Дюрсо» Юлия Пархоменко от «Партии Роста».

Ikkk.ru Явка на выборах на Кубани

Прошли в краевой парламент и два самовыдвиженца: депутат Законодательного собрания пятого созыва Виктор Тепляков и бывший председатель комитета Заксобрания по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Николай Кравченко.

Таким образом, из 70 мест в Законодательном собрании Краснодарского края шестого созыва 60 получили представители «Единой России», по три — КПРФ И ЛДПР, по одному — «СР» и «Партия Роста», а также два мандата достались самовыдвиженцам.

Есть претензии

О многочисленных нарушениях в ходе избирательного процесса в единый день голосования заявляли представители «Справедливой России» и КПРФ. Как помним, «Справедливая Россия» набрала 3,46% и не преодолела пятипроцентный барьер.

«Это произошло из-за большого количества фальсификаций и нарушений в ходе голосования. Так, утром 10 сентября наблюдателей от эсеров вовсе не пустили на участки в столице региона, поскольку их место заняли псевдонаблюдатели. Только после того, как о ситуации узнала глава ЦИК РФ Элла Памфилова, был дан приказ пропустить наблюдателей от партии. При этом все равно на 23 УИКах, вопреки указанию, этого не было сделано», — пояснили ИА REGNUM в региональном отделении «Справедливой России».

«Одним из самых громких нарушений стала неработающая с 23:00 10 сентября до 3:00 11 сентября Государственная автоматизированная система «Выборы», которая якобы зависла», — отметили в пресс-службе партии.

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Нарушениями на выборах в Краснодарском крае занялся Следственный комитет

Лидер партии Сергей Миронов жестко раскритиковал то, что происходило в Краснодарском крае в единый день голосования, 10 сентября, и назвал Кубань «дремучим заповедником административного ресурса». Он также отметил, что в этом регионе партия категорически не признает итоги выборов по партийным спискам и будет требовать их отмены.

Не доверяют результатам проведённых выборов и местные коммунисты.

«Говорить о справедливости выборов не приходится: были зафиксированы попытки вбросов в Славянском и Крымском районах, другие нарушения. Кроме того, вызывает большие сомнения явка — 42%. Я сам лично ходил по участкам — там голосовали 2—3 человека. Конечно, на всех участках по-разному, где-то больше, но, по моему мнению, явка вряд ли составила более 15%», — прокомментировал второй секретарь краевого комитета партии КПРФ Евгений Ращепкин.

Оправдавшиеся прогнозы

Предвыборные прогнозы по результатам выборов в Законодательное собрание Краснодарского края, составленным на основе социологический опросов, оправдались.

«Это касается и явки, мы прогнозировали от 30 до 42% с трехпроцентной социологической погрешностью. Мы прогнозировали, что в районе 70% голосов получит «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ от 9% до 12%, «Справедливая Россия» прогнозировалась от 3 до 4,5%. Чуда не произошло никакого», — отметил президент Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

Admkrai.krasnodar.ru На избирательном участке

Абсолютно ожидаемым оказался и результат по одномандатным округам, отмечает эксперт.

«Расклад мог поменяться, если бы электоральные ядра политических партий были бы мобилизованы максимально. «Единая Россия» единственная сумела мобилизовать электорат, и то электоральное ядро, которое у нее было, оно и пришло голосовать, — цитирует ТАСС слова Подлесного. — А остальные политические партии недоработали: надо работать с избирателями не только за две недели или месяц до выборов, а весь электоральный цикл».

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Законодательное собрания Краснодарского края состоялись 10 сентября. По данным избирательной комиссии, явка составила 42,08%. В новом составе краевого парламента законы будут принимать не 100 народных избранников, как раньше, а всего 70. Изменения в Устав Краснодарского края были внесены в феврале 2016 года. Нынешние выборы также проходили по смешанной системе: представители партий боролись за 35 мест по спискам и 35 по одномандатным округам. В пятом составе парламента были представлены всего две партии — 95 мандатов досталось «Единой России», пять — КПРФ.