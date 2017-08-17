Администрация Астрахани превысила полномочия. К такому выводу пришла городская прокуратура, которая намерена оспорить действия местных властей. Речь идёт о постановлении администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 25.07.2017 № 4386-а. Согласно документу, в столице Прикаспия не остаётся больше ни одной районной администрации, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на постановление. Органы местного самоуправления ликвидируются в Советском, Кировском, Ленинском и Трусовском районах Астрахани.

Astrgorod.ru Совещание в мэрии Астрахани

В надзорном ведомстве отметили, что принятое постановление нарушает требования Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и Устава города Астрахань.

«Постановление принято с превышением полномочий администрации города, поскольку утверждение структуры местной администрации относится к полномочиям гордумы», — пояснили в ведомстве.

Оспорить принятый мэрией документ и признать его недействительным прокуратура намерена через суд. Исковое заявление уже направлено в судебную инстанцию.

Подробнее о документе

Согласно постановлению администрации Астрахани за подписью исполняющего обязанности администрации города Сиражудина Агабекова от 25 июля 2017 года, теперь функции районных администраций переданы в мэрию Астрахани. Именно она является правопреемником ликвидированных райадминистраций.

Поясняется, что сделано это «в целях оптимизации работы структурных подразделений администрации Астрахани». На переходный период и оформление всех формальностей отводится срок до 1 сентября. Именно к этому сроку финансово-казначейское управление городской мэрии должно внести на утверждение штатную численность администрации Астрахани.

Отметим, что до постановления № 4386-а было ещё одно — № 4386, в котором прописывался пункт 5.2, предусматривающий обязанность глав администраций ликвидируемых районов в срок до 21 августа 2017 года «направить предложения по определению предельной численности и профессионально-квалифицированному составу работников в адрес финансово-казначейского управления Астрахани». В официально опубликованном документе этот пункт уже отсутствует. Видимо, власти решили обойтись без мнения глав районных администраций.

Что будет с госслужащими?

Власти заверяют, что их трудовые права нарушены не будут. Согласно постановлению, «в отношении работников администраций соответствующих районов города Астрахани будут произведены необходимые действия в строгом соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации».

«Ликвидация районных администраций не приведёт к снижению качества администрирования курируемых городской администрацией направлений. Лучшие кадры из райадминистраций останутся на работе; а от балласта, как оно и следует, очень скоро избавятся», — пишут «AST-NEWS.ru — Астраханские новости».

Мнения горожан по поводу действий администрации разошлись. Одни посчитали, что ликвидация администраций всех четырех районов только удлинит путь к чиновникам, так как если раньше некоторые вопросы можно было решить на районном уровне, то теперь придется идти на приём в мэрию.

Astrgorsvet.ru Здание администрации города Астрахани

Другие, напротив, считают, что оптимизация — это совсем неплохо. Плюс ко всему, делятся мнением астраханцы, попытки решать вопросы локально толку не давали, поэтому стучаться сразу с самого верху будет доходчивее.

«Сократили и правильно, все равно они там в косынку играли… Если, конечно, их упразднят не только юридически, но и реально, а то, если получится, что все эти подразделения стали частью администрации города, то по факту ничего не изменится», — пишет пользователь соцсети.

Астраханец П. считает, что изначально всё было «правильно придумано»: «Были назначены люди на каждый район, которые должны были следить и поднимать вверенное им место, а их контролировала городская администрация. Такая работа была построена правильно, надо было только держать их в узде. Теперь же, все районы будут контролировать одни люди, что не сделают как мне кажется работу по руководству города более эффективно хотя хуже уже с Астраханью вряд ли что можно сделать (авторские орфография и пунктуация сохранены — прим. ИА REGNUM)».

Достучаться можно

Каждый житель Астрахани сможет быстро донести свои проблемы до мэрии Астрахани. Дополнительные возможности сообщить о своих предложениях по развитию города, обратить внимание на существующие проблемы астраханцам даёт проект «Народный контроль». На сайте проекта можно оставить не только текстовое сообщение, но и фотоматериал. Информация о том, в каком состоянии находится предложение автора, направляется ему на электронный адрес. В мэрии заверили, что держат исполнение обращений граждан на особом контроле, ведь они помогают сделать город уютнее и краше, обозначая так называемые «точечные» проблемы.

Очевидно, что стремления властей оптимизировать расходы бюджета заслуживают похвалы. Но, к сожалению, в последнее время именно сокращение сотрудников администраций стало излюбленным способом снизить финансовую нагрузку на госказну.

Спасут ли районные администрации в Астрахани или они канут в лету, будет решать суд.