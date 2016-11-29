В Волгограде может появиться новый крематорий. Территория, которую местные власти хотят отдать под строительство кладбищ и крематория, расположена в Ворошиловском районе. В настоящее время она относится к зоне лесопарков и городских лесов. Вопрос об изменении назначения территории вдоль улицы Неждановой и внесения изменений в правила землепользования и застройки Волгограда планируется обсудить с горожанами. Дата публичных общественных слушаний уже назначена, передаёт ИА REGNUM 20 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Крематорий

Спросят у народа

Организатор слушаний — городской департамент по градостроительству и архитектуре — предлагает горожанам ознакомиться с проектом изменений на сайте администрации города. Однако в указанном разделе соответствующей документации пока нет.

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Площадь, которую планируется отдать под застройку кладбищами и крематориями, значительная — почти 400 тысяч кв. м. Принять участие в обсуждении приглашены правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, расположенные на рассматриваемой территории, все заинтересованные лица, права которых могут быть затронуты выносимым на общественные слушания проектом, а также все жители города. Итоги будут подведены 9 ноября 2017 года.

В настоящее время в Ворошиловском районе работают два кладбища — старое и новое. Оба расположены вдоль улицы Неждановой. Участок, который планируется перевести под захоронения, как раз находится между ними.

Krd.ru На кладбище

Непосредственная близость смущает

Добавим, что в городе уже есть один крематорий. Он расположен в Дзержинском районе города по улице Карла Либкнехта и принадлежит похоронному дому «Память». Однако горожане не очень довольны соседством с этим учреждением. Свои возмущения жители улицы Карла Либкнехта высказывали несколько лет назад.

«Наш дом находится на расстоянии нескольких метров от Димитровского кладбища, и, получается, от крематория, — жаловалась жительница близлежащего дома. — Тут гуляют наши дети, мы здесь ходим каждый день, а под боком сжигают усопших — так быть не должно!»

По словам женщины, она обращались и в горадминистрацию, и в санэпидемстанцию, однако там утверждали, что никакого крематория на кладбище нет, пишет издание «Волга-Медиа». Между тем информация о крематории с указанием точного адреса содержится на сайте ритуального бюро «Память».

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Беспокоило горожан и то, что согласно СанПин крематории должны находиться не ближе 1 км от жилых кварталов, в Волгограде от кладбища до домов — всего несколько десятков метров. Здесь гуляют дети, расположены школы и детсады.

Как заявила тогда депутат Волгоградской гордумы Светлана Титова, частная компания «Память» построила крематорий незаконно: разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию администрация города не выдавала. Между тем крематорий беспрепятственно действует и по сей день.

Обоснованная необходимость

В администрации города необходимость строительства крематория объяснили недостатком в областном центре земли, на которой можно размещать кладбища. При этом чиновники и депутаты указывают на возможность возведения крематория именно в черте города, а не за ней, пишет сетевое издание «Волгоград News». По некоторым данным, чиновники уже определили и возможного исполнителя, а также компанию, которая в будущем возьмет на себя обязанности похоронных ритуалов. Им может стать известная в городе ритуальная фирма.

Yandex.ru Ворошиловское кладбище в Волгограде на Яндекс карте

За и против

Строительство крематориев, особенно в крупных городах, в большинстве случаев негативно воспринимается жителями. Так, в Ялте категорическое «нет» возведению такого учреждения, которое намерено было построить ООО «Крымская национальная мемориальная компания», сказали не только представители наиболее многочисленных конфессий, население, экологи, но и депутаты Ялтинского горсовета.

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Похожая ситуация и в Воронеже. Горожане, пытаясь достучаться до властей, уже не раз выходили на митинге протеста против строительства крематория рядом с жилыми домами. Митинги против уже одобренного на градостроительном совете города проекта строительства крематория на западном кладбище прошли и в Ижевске. А вот в Самаре решили строить крематорий для жителей города за его пределами.

Какое решение примут волгоградцы, и прислушаются ли к выбору народа власти, станет известно уже в ноябре 2017 года.