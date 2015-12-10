Жители Астрахани вот уже несколько дней не видят на улицах города ставшие привычными за долгие годы троллейбусы. Причина проста — отключение электроэнергии. Однако ждать возвращения «рогатых», скорее всего, не приходится.

Ilya Plekhanov Троллейбус

Пациент скорее мертв

Астраханский троллейбус доживает последние дни. Точнее, с большей долей вероятности, уже можно констатировать смерть этого вида транспорта. Вот уже несколько дней работа троллейбусов приостановлена — в контактной сети нет тока. Как пояснили в городской администрации, обесточено автобусно-троллейбусное предприятие из-за долгов за электричество перед ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» и сильного износа контактных сетей и тяговых подстанций, что делает небезопасной эксплуатацию электрооборудования предприятия.

Алексей Рожнов ИА Красная Весна Автобусная остановка.

Ранее было заявлено, что бюджета АТП хватит примерно до 13 ноября. Однако последний день работы предприятия наступил раньше — 30 октября.

«Движение троллейбусов в нашем городе должно было осуществляться до 13.11.2017, но из-за отключения тока движение троллейбусов закончилось на 14 дней раньше», — говорится в сообщении на сайте предприятия.

Также в АТП напомнили, что прежний директор, который до 26 сентября руководил предприятием — Вячеслав Бузько— за время своей работы выплатил 30 млн рублей долгов предприятия, накопленных предыдущими директорами. Причиной его увольнения стали расхождения мнений с муниципальными властями насчёт будущего троллейбуса. А уже в конце сентября на его место пришёл Асылбек Джангиров. Но, как видим, на ситуацию с предприятием это сильно не повлияло.

«В настоящий момент обязательства по перечислению денежных средств в рамках субсидирования выполненной транспортной работы, в том числе и по зарплатным обязательствам, администрацией города исполнены в полном объёме», — приводит «Астрахань Новости» заявление городской мэрии.

Проверим!

Сложившаяся ситуация без контроля со стороны региональной прокуратуры не останется. Проверка уже начата. Как уточнили в надзорном ведомстве, особое внимание будет уделено защите прав сотрудников транспортного предприятия. И основания для этого, скорее всего, имеются. Как пишет издание «Арбуз», зарплата за сентябрь сотрудникам АТП была выдана в сильно урезанном виде, а за октябрь вообще пока не заплатили.

Разберётся надзорное ведомство и с самим фактом прекращения движения троллейбусов по улицам столицы Прикаспия.

Ушла целая эпоха

С большим сожалением исчезновение троллейбусов с улиц города воспринимают сами астраханцы. Особенно те, кто не ездит на собственных автомобилях, а пользуется общественным транспортом.

«Эх, как же жалко», «Печально. Не город, а большая деревня у нас», «Такая ностальгия», — сетуют горожане.

Астраханцы отмечают, что с уходом троллейбусов закончилась целая эпоха: «Всё, отмучились 20-летние трудяги… Теперь только пресс их ждёт».

«А ведь провода от троллейбусных линий — это тонны цветмета. Как провода от трамваев и чермет от них же. Давайте, правительство, вперёд! Мы и так слишком дёшево ездим, чтоб ещё и троллейбусы нам за 10 рублей оставлять», — возмущается житель Астрахани.

Со «смертью» троллейбусов в Астрахани, по мнению горожан, «Газели» могут праздновать победу. Хотя лучше бы «маршрутки убрали и пустили нормальные автобусы и троллейбусы, и места в них больше, и порядка на дорогах больше было бы», считают астраханцы.

«Думаю, бабушки и дедушки наших депутатов в переполненных маршрутках не ездят, вскарабкиваясь на них без подножек, да с сумками наперевес. Сплошное вредительство», — комментируют в соцсети пользователи.

А что взамен?

Вернётся ли троллейбус на улицы Астрахани, пока неизвестно. Но в городской администрации уже заявили, что для организации пассажирских перевозок МУ АТП планирует приобрести 20 автобусов средней вместимости на газомоторном топливе. Часть из них как раз и перекроет троллейбусные маршруты. Специалистам транспортного предприятия в администрации обещали предложить вакантные места в муниципальных предприятиях и учреждениях. О предстоящем сокращении работникам уже сообщили.

Victor Vizu Маршрутное такси ГАЗель

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Также вероятно, что троллейбусы заменят на электробусы. Их начнут тестировать в регионе уже в скором времени. Первый электробус на астраханских улицах появится уже в ноябре в рамках тестовой эксплуатации. Как отметил глава регионального правительства Расул Султанов, возможный переход на этот вид транспорта «должен быть осуществлён системно, чтобы население не ощутило на себе перебои в организации работы городского транспорта». В этом вопросе он попросил подключиться депутатов для того, чтобы принять совместное и взвешенное решение.

Докатились

В настоящее время ситуация на автобусно-троллейбусном предприятии сложная. Прежде всего, в финансовом плане — недостаточное бюджетное финансирование, задолженность по налоговым сборам и заработной плате его развитию явно не способствовали. Между тем, согласно результатам мониторинга рабочей группы, в состав которой вошли представители депутатского корпуса и руководители структурных подразделений городской мэрии, работа руководства предприятия была признана эффективной.

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В сфере пассажирских перевозок в Астраханской области наведут порядок

Последние десять лет предприятие бюджетной поддержки не получало. Средства из городской казны выделялись только на компенсацию цены между фактической стоимостью проезда, которая составляет 80 рублей, и той, которая была принята. Например, в 2017 году с середины сентября стоимость проезда выросла до 15 рублей. Только за сентябрь требовалось 4,6 млн рублей дополнительно. Несмотря на то, что ежегодно содержание парка обходится астраханскому бюджету в 50 млн рублей, денег на капитальной ремонт сети и подстанции на протяжении долгих лет не предусматривалось.

В результате из более чем 52 км контактной сети замены требует более половины троса несущей подвески, опор контактной сети, в капитальном ремонте нуждаются 12 трансформаторов. До последнего времени на линию выходило только семь троллейбусов, один из которых работал только утром и вечером по маршруту № 1 «Центральный стадион — Аэропорт».