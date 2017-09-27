Краснодарский край получил шанс выбраться из огромной долговой ямы, в которой регион пребывает на протяжении уже последних нескольких лет. Помощь предложил федеральный центр. Речь идёт о программе реструктуризации государственных долгов регионам России, о которой в ходе заседания Госсовета объявил президент РФ Владимир Путин. Что же даст такое решение Кубани?

Иван Шилов ИА REGNUM Кубань

«Реструктуризация долга — это возможность для Краснодарского края оперативно реагировать на современные экономические вызовы», — прокомментировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Отметим, что в результате участия в программе Краснодарский край в 2018—2019 годах сможет направить на развитие дополнительно 10,7 млрд рублей.

«Это важные и крайне необходимые деньги для региона. В край ежегодно переезжают жить десятки тысяч человек, мы принимаем порядка 15 миллионов туристов. Нагрузка на социальную и инженерную инфраструктуру постоянно растёт», — отметил глава региона.

Поэтому, по его словам, эти средства будут направлены на улучшение качества жизни людей, реализацию социальных программ, модернизацию инфраструктуры, благоустройство.

«В конечном счете — на поддержку наших граждан», — акцентировал Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что сегодня госдолг Краснодарского края составляет 150 млрд рублей. В основном это задолженность по кредитам на обеспечение Олимпиады и проведение гонок «Формулы 1».

Что имеем?

По данным Минфина РФ, на 1 сентября 2017 года долг превышает 142,374 млрд рублей. Из них на бюджетные кредиты приходится 60,393 млрд рублей (это немногим более 40%), на займы в коммерческих банках — 44,922 млрд (менее трети от общей суммы госдолга), ещё 21,778 млрд рублей составляют государственные гарантии Краснодарского края. В общей сложности сумма государственного долга превышает 70% от всех запланированных к поступлению доходов в бюджет Краснодарского края.

Месяцем ранее сумма государственного долга снизилась на 140 млн рублей и достигла 140,541 млрд рублей. Однако в сентябре вновь возросла.

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Отметим, что Краснодарский край уже долгое время сохраняет пальму первенства по уровню государственного долга среди регионов России. На этот раз он снова оказался в антилидерах, обогнав Татарию (второе место по уровню госдолга в РФ) с 93,681 млрд рублей и Московскую область (92,105 млрд рублей). Для сравнения: долговые обязательства Кубани более чем в 1,5 раза превышают совокупный государственный долг всего Северо-Кавказского федерального округа (81,098 млрд рублей), и лишь на 10 млрд меньше, чем государственные задолженности всего Дальневосточного федерального округа (153,037 млрд рублей).

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Рубль

Копили долго и упорно

За последние десять лет государственный долг Краснодарского края вырос в 100 раз. Напомним, на начало 2007 года он составлял 1,483 млрд рублей, уже к февралю 2010 года превысил 7 млрд рублей, за год до Олимпиады в Сочи этот показатель вырос в 10 раз — до 73,884 млрд рублей. На начало 2014 года госдолг ещё подрос — до 119,185 млрд рублей, 2015 год край встретил с уровнем государственного долга в 136,342 млрд рублей, а уже к концу того же года долг перевалил за 141,5 млрд рублей.

Куда же уходили деньги? Основные направления перечислил эксперт в области управления организациями и бизнесом, кандидат экономических наук, член Совета директоров российских компаний Евгений Змиев. Во-первых, это финансирование дефицита бюджета Кубани. Например, в 2016 году такой дефицит составляет 3,6 млрд рублей.

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Во-вторых, финансирование кассовых разрывов бюджета, когда деньги надо потратить уже сегодня, а налоги будут получены в бюджет не раньше завтра. Еще одно направление — рефинансирование ранее взятых на себя долговых обязательств новыми займами, когда старый кредит возвращается средствами полученного нового кредита. В-четвертых, это финансирование растущих расходов краевого бюджета, превышающих его доходы. Также это финансирование капитальных вложений в госпроекты социальной или инфраструктурной значимости и инвестиционных программ развития экономики региона и его отраслей.

«Как видим, только шестое направление может подразумевать возвратность в бюджет как самого кредита, так и еще получение процентов или коммерческого дохода от инвестиций в тот или иной проект. Все остальное — возврат госдолга из общих текущих доходов краевого бюджета», — цитирует издание «ФедералПресс» слова эксперта.

Деревянные счеты

Сбросить долговые оковы

По мнению экспертов, у Краснодарского края есть несколько путей выхода из сложившейся ситуации. Это эволюционный путь, предполагающий минимум усилий для того, чтобы выбраться из долговой ямы, мобилизационный путь, выбрав который, край должен будет принять жёсткие меры по секвестированию расходов бюджета. Есть ещё и экономичный путь, при котором необходимы соглашения о реструктуризации долга путём его пролонгации, снижения ежегодных платежей и снижения процентов за пользование заёмными средствами.

Кроме того, член Совета директоров российских компаний Евгений Змиев назвал и лоббистский путь. Он заключается в следующем: губернатор ставит первоочередную задачу вновь избранным депутатам Госдумы лоббировать в федеральном центре выделение бюджетных траншей на плановое и досрочное погашение государственного долга Кубани перед банками-кредиторами, компенсацию уплачиваемых бюджетом края процентов, перевод госдолга края на федеральный центр или его списание в части бюджетных кредитов федерального бюджета, пишет «ФедералПресс».

Самым амбициозным и труднореализуемым эксперт назвал путь экономического роста.

«Он требует срочного разворота тренда экономики края на рост в противофазу снижающемуся тренду экономики всей России», — уточнил Змиев.

Что уже сделано

В 2017 году край привлёк 10 млрд коммерческих кредитов. В целях снижения бюджетных рисков и стоимости заимствований в августе 2017 года был осуществлён выпуск государственных облигаций Краснодарского края в объёме 10 млрд рублей сроком обращения семь лет с купонным доходом 8,6% годовых. Средства привлечены только на рефинансирование текущего госдолга, отметили в краевой администрации. Между тем до конца года планируются заимствования ещё на 14 млрд рублей.

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Кубань догоняет Москву по уровню государственного долга

По информации министра финансов края Сергея Максименко, в этом году досрочно были погашены кредиты банков в общей сумме 16,7 млрд рублей, по которым процентные ставки составляли более 12% годовых.

«Что касается долговой нагрузки на краевой бюджет, то она снижается уже два года, эту тенденцию мы сохраняем. По итогам 2016 года соотношение объёма госдолга к собственным налоговым и неналоговым доходам бюджета уже составило 88,2%, в то время как по итогам 2015 года было более 98%», — уточнил глава финансового ведомства.

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Оздоровительная мера

Инициатива федерального центра по программе реструктуризации долгов регионов будет благоприятна для Краснодарского края.

«Само по себе заявление президента о реструктуризации — это признание того свершившегося факта, что регионы при существующей налоговой системе не смогут его обслужить», — такое мнение высказал заместитель секретаря Общественной палаты Кубани, экономист Александр Полиди.

По его словам, которые приводит РБК, у регионов появится возможность свободнее планировать социальные программы, инфраструктурные проекты, дальнейшие заимствования. Речь при реструктуризации может идти как о снижении процентной ставки, так и об увеличении срока кредитования. Возможна и комбинация этих мер.

«Очевидно, что мера оздоровит бюджетную ситуацию», — считает он.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отмечает, что Краснодарский край, пожалуй, больше остальных регионов нуждается в рефинансировании госдолга, так как большая часть взятых кредитов была направлена на проведение и обеспечение Олимпиады-2014 и гонок «Формулы-1», то есть это «фактически долг самой страны, размещенный в отдельном регионе».

«Если в ходе реструктуризации его можно будет снизить хотя бы на 10−15%, это будет большая победа. Остальное край сделает сам. В идеале соотношение долга к своим доходам нужно сократить до 70−75%, тогда дальше можно будет особенно не спешить с погашениями», — отмечает Бодрова.

Как сообщало ИА REGNUM, о введении программы реструктуризации накопленных бюджетных кредитов для регионов с 1 января 2018 года объявил президент РФ Владимир Путин 22 сентября в ходе заседания Госсовета. Программа рассчитана на семь лет, а для отдельных регионов может быть продлена на 12 лет. В общей сложности, по оценкам федеральных властей, только в первые два года действия программы регионы смогут высвободить 428 миллиардов рублей — эти деньги должны быть направлены на оздоровление региональных финансов.