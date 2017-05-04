В Волжском Волгоградской области следователи начали расследование очередного уголовного дела об обмане дольщиков. Речь идёт о хищении многомиллионной суммы, которую будущие собственники жилья в ЖК «АхтубаСитиПарк» заплатили застройщику за возводимые квартиры, но уже три года не могут получить свои законные квадратные метры, передаёт ИА REGNUM 8 августа.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Стройка

На этот раз под уголовное преследование попал генеральный директор компании, который также является учредителем фирмы-застройщика, ведущей строительство многоквартирных домов в городе Волжском. По информации из открытых источников, учредителем ООО «АхтубаСитиПарк» является ОА «Классик», зарегистрированное в Москве.

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42-летнего руководителя обвинили в злоупотреблении полномочиями. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 201 УК РФ. В ГУ МВД по Волгоградской области уточнили, что глава компании, непосредственно руководивший строительством домов и управлявший распределением денежных средств, «допустил нецелевое расходование поступивших от дольщиков средств. Это более 42 млн рублей. В результате стройка была приостановлена. В числе пострадавших от мошеннических действий руководителя фирмы — 214 участников долевого строительства.

В настоящее время подозреваемый задержан. Ближайшее время он проведёт под стражей. Такую меру пресечения ему избрал Волжский городской суд, удовлетворив ходатайство следователей.

Напомним, 20 июля был задержан руководитель строительства жилых комплексов «Парк Европейский» и «Доминант». Его обвиняют в нарушении прав 1,8 тыс. дольщиков.

С чего всё началось

Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между правительством Волгоградской области и компанией «Классик», девелопером жилого района «АхтубаСитиПарк», крупнейшего проекта по комплексному освоению территории в ЮФО, было подписано 19 сентября 2014 года в рамках международного инвестиционного форума «Сочи 2014». Инвестиционная стоимость проекта оценивалась в 53 млрд рублей.

«Самой процедуре заключения договора предшествовала тщательная работа, включавшая экспертизу нашего проекта в различных инстанциях областной администрации, одним из основных условий которой была максимальная открытость данных. Состоявшееся событие подчёркивает то доверие, которое нам оказано, и которое мы не можем не оправдывать нашей работой», — — прокомментировал тогда заключение соглашения генеральный директор ЗАО «Классик», почётный строитель РФ Василий Боровцов.

Но, как видим, все же смогли не оправдать.

О проекте

До начала реализации проекта строительства жилого микрорайона «АхтубаСитиПарк» заявлялось, что это крупнейший проект по комплексному освоению территории в Волгоградской области и один из самых крупных девелоперских проектов в масштабах Российской Федерации. Предполагалось, что на участке площадью 232 га в городе Волжском будет возведено более 1 млн кв. м жилья для более чем 40 тыс. жителей, а также свыше 200 тыс. кв. м коммерческих площадей, включая торгово-развлекательный центр регионального уровня. В проекте также предусматривалось строительство трех школ и восьми детских садов, первый из которых должен был быть открыт вместе с первым домом стартовой очереди в IV квартале 2015 года.

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Однако заявленным планам сбыться было не суждено. Проблемы у компании начались в 2015 году. Потом стройку просто заморозили. Обманутые дольщики в поисках защиты своих прав дошли до президента РФ Владимира Путина, отправив обращение к главе государства на прямую линию.

21 июня защита прав дольщиков стала главной темой координационного совещания по обеспечению правопорядка, которое провел губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Проблема обманутых дольщиков ЖК «Парк Европейский», «Доминант», «Эдем», «Династия», «Адмиралтейский» была рассмотрена на встрече губернатора с депутатами Госдумы и членами Совета Федерации от Волгоградской области.

Как было заявлено, из-за противоправных действий застройщиков ситуация со строительством ряда объектов остается сложной. Так, в отношении ООО «Квартсрой-ВГ» и ЗАО «СК «Волго-строй-инвест» введены процедуры банкротства, находится на рассмотрении заявление о признании банкротом ООО «Орион». Несмотря на это, власти прорабатывают возможность передачи объекта с обязательствами перед дольщиками новому застройщику. Идет работа по поиску новых организаций для завершения ЖК «Эдем», ЖК «Парк Европейский», ЖК «Доминант», жилой дом «Гринвич».

Кроме того, дольщикам власти предлагают перекредитоваться в Волгоградском агентстве ипотечного жилищного кредитования по ставке от 9,5 до 10% годовых.

Добавим, что в Волгоградской области за последние три года получить жильё смогли более 2,9 тыс. дольщиков.

Надежда есть

В июле дольщики ЖК «АхтубаСитиПарк» провели очередную протестную акцию в Волгограде, в ходе которой обратились к областной администрации с просьбой найти инвесторов, которые возобновят возведение жилых комплексов. А в начале июля членов инициативной группы приняли на парламентских слушаниях в Москве. Сообщалось, что местные власти уже нашли двух потенциальных инвесторов, которые могут взять на себя завершение строительства. Кроме того, до конца августа по всем проблемным объектам Волгоградского региона региональная администрация должна была разработать и направить в Минстрой РФ «дорожные карты». На сегодня по 25 домам-долгостроям на уровне области приняты решения, позволяющие достроить их в 2017—2019 годах; 40 домов уже достроены — решены проблемы порядка трех тысяч человек.