Иосиф Кубатьян

Автор

Родился в Ереване. Окончил факультет русского языка и литературы Ереванского государственного университета. Степень магистра в области управления бизнесом получил в Научно-учебном центре при Академии наук Армении. Служил в Армии Обороны Нагорно-Карабахской Республики. Занимается журналистскими расследованиями. В армянских СМИ не раз предавал гласности факты коррупции и злоупотребления служебным положением в высших эшелонах власти. С марта 2015 года работает в ИА REGNUM как обозреватель и корреспондент в Армении. Специализируется на вопросах внутренней политики, нагорно-карабахского конфликта, отношений Армении со странами региона.