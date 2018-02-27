Чем ближе 9 апреля — срок, когда завершатся президентские полномочия Сержа Саргсяна, и страна окончательно перейдет на парламентскую форму правления, где вся полнота власти сосредоточится в руках премьер-министра, а президент станет протокольной фигурой, тем чаще из стана правящей Республиканской партии Армении (РПА) звучит мнение, что именно Серж Саргсян должен стать премьер-министром.

Иван Шилов ИА REGNUM Серж Саргсян

Сложность ситуации заключается в том, что Серж Саргсян еще в апреле 2014 года официально заявил: «Я официально заявляю, что я, Серж Саргсян, никогда не стану выдвигать свою кандидатуру на пост президента Армении. И если Армения перейдет на парламентскую систему правления, я не буду претендовать на пост премьер-министра. Более того, я уверен, что один и тот же человек не должен претендовать на роль руководителя Армении более двух раз».

Тогда в Армении только стартовали обсуждения по изменению Конституции, и Серж Саргсян также говорил, что против того, чтобы страна переходила на парламентское правление. Но для многих еще тогда было очевидно — вся затея с новой Конституцией, это часть плана Сержа Саргсяна остаться у власти после апреля 2018 года.

С тех пор много воды утекло. Во-первых, Саргсян сумел нейтрализовать основного политического конкурента — лидера партии «Процветающая Армения» и одного из самых богатых людей страны Гагика Царукяна. Царукян вместе с первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном был категорически не согласен с затеей Саргсяна остаться у власти. Но президенту с помощью угроз удалось сломить сопротивление и сейчас Царукян и его партия, которая формально считается оппозиционной, ни в одном ключевом вопросе не противится Саргсяну.

Кроме этого, Сержу Саргсяну удалось на референдуме утвердить новую Конституцию, а на парламентских выборах возглавляемая им РПА смогла получить абсолютное большинство в парламенте.

Даже на первый взгляд ярые политические противники Саргсяна — блок «Елк», который сумел пройти в парламент, заявил о легитимности выборов. Таким образом, у Саргсяна, по сути, не осталось политических противников, так как возглавляемая Левоном Тер-Петросяном партия «Армянский национальный конгресс», не пройдя в парламент, стала придерживаться мнения, что в настоящий момент в нагорно-карабахском урегулировании наступил решающий момент, и не нужно противостоять Саргсяну на внутриполитической арене, чтобы он смог подписать наиболее выгодный для Армении документ.

Photolure Гагик Царукян и Серж Саргсян

А если добавить ко всему перечисленному еще и апрельскую войну в Карабахе, то у представителей РПА будет много способов обосновать, почему Саргсян забыл о своем «официальном заявлении» не становиться премьер-министром.

Вне зависимости от того, что в 2014 году президент Серж Саргсян заявил, что не будет премьер-министром, он является государственным деятелем и будет руководствоваться не своими желаниями, а интересами государства, считает пресс-секретарь РПА, вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов.

Он подчеркнул, что Серж Саргсян заявил о том, что не будет президентом или премьер-министром в другой период времени и при других реалиях.

«В отличие от некоторых деятелей, Серж Саргсян является государственным деятелем, а государственный деятель руководствуется не своими личными амбициями, а интересами государства. Как того потребует интерес государства, так мы и поступим», — заявил сегодня, 28 февраля, Шармазанов.

Отвечая на вопрос о том, как Серж Саргсян, заявив, что после конституционной реформы не будет ни президентом, ни премьер-министром, может после этого изменить свою позицию, пресс-секретарь РПА, как историк, напомнил примеры лидеров Великобритании и Франции — Уинстона Черчилля и Шарля де Голля.

«Черчилль и Шарль де Голль делали одно заявление, а спустя годы предпринимали шаги, которые противоречили этим заявлениям, но отвечали интересам их народов и государств».

Уинстон Черчилль

27 февраля еще один представитель РПА, руководитель парламентской фракции республиканцев Ваграм Багдасарян заявил, что помимо того, что Серж Саргсян является лидером РПА, он также является рядовым членом партии и обязан подчиняться решениям политической силы. Он также добавил, что именно партия должна решить, кто может встать у руля власти и на какой должности.

По мнению политолога Армана Григоряна, РПА всячески будет затягивать с объявлением имени кандидата в премьеры и объявит о своем решении выдвинуть на этот пост Сержа Саргсяна в самый последний момент, чтобы не будоражить общественность. По его словам, несмотря на то, что у Саргсяна фактически нет политических конкурентов он все же побаивается уличных выступлений, которые могут случиться, если объявить о своих планах заранее.

president.am Серж Саргсян

Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров не сомневается, что в апреле 2018 года премьер-министром станет именно Серж Саргсян. Комментируя в интервью одному из армянских изданий мнение о том, что Саргсян — единственный политический деятель, который сможет предотвратить возможные безвластие и хаос в апреле текущего года, Колеров сказал: «В апреле не будет никакой анархии или хаоса. По той простой причине, что не будет изменений во власти, она как была в руках Сержа Саргсяна, так и останется. Речь идет только об изменении протокольного статуса Саргсяна. Вот и все. Так что хаоса, нестабильности, перехода власти не будет».

Говоря о том, почему Саргсян ранее заявлял, что не будет претендовать на пост премьер-министра, Колеров подчеркнул, что два года назад Саргсян надеялся сохранить власть в своих руках по-другому — как лидер правящей партии.

«Но еще тогда были сомнения, что сохранение власти по схеме правящей партии не является совершенным и чрезвычайно ухабисто. Поэтому было принято решение пойти простым путем», — отметил Колеров.