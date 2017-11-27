Ереван, 27 ноября, 2017, 20:12 — ИА Регнум. K 2020 году в рамках единой помощи Евросоюза Армении будет выделено 170 миллионов евро. Об этом сегодня, 27 ноября, на пресс-конференции заявил руководитель делегации Евросоюза в Армении, посол Петр Свитальский, отвечая на вопрос, сколько финансовой помощи получит Армения в рамках подписанного 24 ноября соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Евросоюзом.

president.am Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини (слвева), глава МИД Армении Эдвард Налбандян (в центре) и президент Армении Серж Саргсян

«Но это не включает другие возможности, которые открыты для этого соглашения. Надеюсь, мы сможем эффективно использовать эти суммы. Нам нужно подумать с правительством и нашими другими партнерами о том, как максимально эфективно использовать финансовую поддержку», — сказал Свитальский.

Он также отметил, что ЕС потратил уже 500 млн ерво на проекты развития.

«Я думаю, что есть неиспользованные возможности, что является моей главной заботой, поскольку иногда обычные граждане Армении имеют право спросить, вы говорите о больших суммах, что Европейский союз потратил 500 миллионов евро на проекты развития, где они, покажите нам. И это логичный вопрос, заслуживающий внимания. Это действительно большая сумма», — сказал посол ЕС.

Он подчеркнул, что Европейский союз является крупнейшим донором в Армении. И если другие доноры сокращают поддержку Армении, ЕС объявляет о росте на 20−25%.

«Что это за сигнал? Это сигнал о том, что эти суммы могут служить своей цели, потому что Армения может управлять этими средствами благодаря талантливым людям. Наконец, есть конкретные потребности, для которых должны быть использованы эти суммы», — сказал Свитальский.

По словам посла, соглашение должно быть ощутимым для рядовых жителей страны. «Мы делаем это для рядовых граждан Армении. Правда, дипломаты вели переговоры по этому документу, но он для обычных граждан», — сказал Свитальский.

На вопрос, каковы те механизмы, посредством которых Евросоюз будет контролировать процесс выполнения обязательств, которые взяла на себя Армения (борьба с коррупцией, реформы с судебно-правовой сфере, обеспечение свободных конкурентных отношений в бизнесе — ИА REGNUM ) и что будет, если они не будут выполнены или будут выполнены лишь частично, Свитальский ответил, что Евросоюз поощряет, поддерживает, но никогда не навязывает.

«Позвольте отметить, что соглашение носит характер сотрудничества, это означает, что в нем речь идет о наших совместных усилиях и обязанностях, обе стороны взяли на себя обязательство активизировать свои отношения, здесь речь идет о разных сферах, в том числе о борьбе с коррупцией, правах человека, демократии, и это очень важно, потому что так мы объединяем наши усилия. Евросоюз поощряет, поддерживает, но никогда не навязывает. Поэтому мы уверены, что эти рекомендации будут выполнены в хорошем духе. Я не считаю нужным говорить в данный момент о неудачах, потому что я очень оптимистичен касательно того, что это соглашение привнесет новое качество в наши отношения, я также очень оптимистичен в плане его реализации».

Как ранее писало ИА REGNUM, пожалуй, именно сохранение и умножение финансовых рычагов влияния на власти Армении — есть основной повод того, что ЕС так упорно идет на подписание соглашения, даже несмотря на то, что после трех лет обсуждения соглашения об Ассоциации с ЕС Ереван решил войти в Евразийский экономический союз.

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В этой связи вспоминается ситуация с выборами в Армении, когда по их итогам США и европейские наблюдатели критикуют власти Армении за фальсификации и требуют провести реформы избирательного законодательства, угрожая в противном случае лишить финансовой помощи. Однако, спустя некоторое время все угрозы забываются и в Армению продолжают поступать многомиллионные гранты и кредиты от ЕС и США, для улучшения ситуации с правами человека, продвижения демократии и т.д. На решение европейских чиновников не влияют и всевозможные отчеты, доклады и рейтинги международных организаций, согласно которым в Армении не улучшается ситуация ни с правами человека, ни с основными свободами, ни с коррупцией.

Такое впечатление, что у властей Армении лучше всего получается водить европейцев за нос, а не проводить предлагаемые и финансируемые реформы.