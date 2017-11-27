О подписанном 24 ноября в Брюсселе Соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Евросоюзом сказано довольно много. ИА REGNUM подробно освещало события, предшествующие подписанию.

president.am Серж Саргсян

Мы, например, писали, что правящая партия Армении призывает не переоценивать соглашение с ЕС, так как, по словам заместителя председателя Республиканской партии Армении (РПА) Армена Ашотяна, документ красив и важен, но дополнительное освещение, придание блеска, превращение в новогоднюю ёлку неправильно, потому что граждане страны также увеличивают свои ожидания, которые потом не будут удовлетворены, и Армения скажет, что европейское направление потерпело неудачу.

Мы также писали, что ЕС будет воздействовать на страны «Восточного партнёрства» финансово, так как именно сохранение и умножение финансовых рычагов влияния на власти Армении — основной повод, из-за которого ЕС так упорно идет на подписание документа, несмотря на то, что после трех лет обсуждения соглашения об Ассоциации с ЕС Ереван решил войти в Евразийский экономический союз в 2013 г.

president.am Церемония подписания Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Евросоюзом

Что касается финансовых рычагов влияния, которые рассчитывает сохранить и приумножить ЕС после подписания соглашения с Арменией, то европейские деньги никак не повлияют на уровень жизни граждан Армении. По крайней мере, до тех пор, пока у страны нет сильной экономики. А сильная экономика в Армении зависит не от ЕС, а от властей страны, которые, как показывает практика, вместо сильной экономики пытаются построить сильные монополии.

Бонусом для граждан Армении после подписания 24 ноября текущего года соглашения с Евросоюзом может стать упрощение въезда в европейские страны. Об этом сказал также президент Армении Серж Саргсян перед подписанием документа.

Отвечая на вопрос, что получит от этого соглашения рядовой житель Армении, Саргсян сказал: «Послезавтра, наверное, ничего, сразу на себе не почувствует, но со временем почувствует, поскольку мы в состоянии быстро провести реформы при содействии Евросоюза. У нас самих нет ни возможности, ни желания изобрести велосипед, есть абсолютные истины, и мы должны руководствоваться этими истинами. Но в процессе, помимо внутренней свободы, граждане Армении будут иметь возможность беспрепятственно отправляться в Брюссель, в Париж, в другие европейские страны».

Но для либерализации визового режима перед Арменией будет поставлен ряд важных предварительных условий, таких как судебно-правовая реформа. И если безвизовый режим будет зависеть от судебно-правовой реформы, то в обозримом будущем граждане Армении вряд ли получат возможность посещать страны ЕС без оформления виз, так как суды в Армении являются главным инструментом властей для преследования оппозиционеров, легитимизации выборов. Независимый суд вообще может поставить под угрозу пребывание правящей Республиканской партии Армении у власти. По этому до сих пор судебная реформа в Армении так и не сдвинулась с мёртвой точки, несмотря на многомиллионные гранты и кредиты от ЕС.

Либерализация визового режима — это в первую очередь политическое решение.

Если такое решение будет принято, то ЕС может счесть, что Армения успешно провела судебную реформу. Для этого стоит вспомнить оценку последних парламентских выборов со стороны европейских наблюдателей. Все помнят, как прошли выборы и как хорошо оценили их европейцы.

European Union «Семейная фотография» саммита Восточного партнёрства

А пока армянские комментаторы, эксперты, граждане гадают, что получит Армения от подписанного с ЕС документа, подконтрольные правящей партии СМИ и эксперты представляют президента Армении Сержа Саргсяна как основоположника защиты прав человека, как прямого наследника Нельсона Манделы. Говорится, что бесстрашный Саргсян, «невзирая на угрозы Путина», сделал смелый шаг, который откроет новые горизонты перед Арменией.

По словам Левона Барсегяна, руководителя клуба журналистов «Аспарез», нет необходимости перечислять все обязательства и деньги, полученные за них властями Армении за последние 20 лет, для осуществления защиты прав человека, борьбы с коррупцией, правосудия и независимости судебной системы, ликвидации монополий, реформы избирательной системы, ликвидации дискриминации, без которых нет и не может быть демократии.

«Они что-нибудь сделали? Ничего. Они лишь завоевали титул чемпионов мира по фокусничеству и смогут читать лекции Мугабе и Орбану», — написал Барсегсян в Фейсбук.

И действительно, что мешало правящей партии во главе с Саргсяном решить перечисленные проблемы? Отсутствие подписанного соглашения с ЕС? Ответ надо искать внутри Армении, где вместо реформ Серж Саргсян в основном был занят изменением Конституции, чтобы получить возможность продолжать подписывать документы с европейскими чиновниками.