Первым заседанием осенней сессии парламента Армении в стране стартовал новый политический сезон. Хотя на рассмотрение депутатов правительство представило ряд долгожданных законопроектов в сфере налогообложения, но основной в кулуарах парламента была вовсе не экономическая тема.

president.am Серж Саргсян

Единственный вопрос, который интересовал журналистов, да не только их, — кто станет премьер-министром Армении в апреле 2018 г., когда закончатся полномочия действующего президента Армении Сержа Саргсяна и страна окончательно перейдёт на парламентскую форму правления.

По сути, ответ на этот вопрос был дан ещё в декабре 2015 г., когда на референдуме была принята новая Конституция Армении, по которой Сержу Саргсяну ничего не мешает вновь возглавить республику, на этот раз в должности премьера. Правящая Республиканская партия Армении (РПА), которой также руководит Саргсян, получив на парламентских выборах в апреле текущего года конституционное большинство, можно сказать окончательно сняла вопрос о будущем премьере. Единственной формальной преградой остаются слова самого Саргсяна, который во время обсуждений проекта новой Конституции пообещал, что в случае её принятия не будет претендовать на пост президента, премьер-министра и председателя Национального Собрания.

Однако впоследствии Саргсян не был столь категоричен, заявляя, что пока преждевременно говорить о его выдвижении на пост премьера.

Подобная ситуация поставила в неловкое положение парламентскую оппозицию, которая, к слову, не больно уж и противилась принятию новой Конституции в 2015 г.

Эдмон Марукян (фракция «Елк») и Серж Саргсян, на консультациях вокруг конституционных реформ. 18.09.2015 г

Ситуация для оппозиции оказалась настолько безвыходной, что в блоке «Елк», например, надеются, что Серж Саргсян сдержит слово и не будет претендовать на премьерское кресло.

«Действующий президент Серж Сарсгян в ходе всей агитационной кампании перед конституционным референдумом постоянно повторял, что этот референдум проводится не для воспроизводства его власти, что у него абсолютно нет подобной цели, и это делается просто для демократии в Армении. Говорил, что он не станет ни премьер-министром, ни председателем Национального собрания, ни президентом. Я очень хочу, чтобы Серж Саргсян на этот раз выполнил свое обещание. По-мужски сказал, что не станешь, так не становись. И если Серж Саргсян предложит это [занять эту должность], получится, что он во время агитационной кампании обманул народ. Если он обманул народ, значит, этот референдум не является референдумом, значит, и эта Конституция по сути, хотя и так была сомнительной, теперь станет сомнительной вдвойне», — заявил представитель блока «Елк», бывший премьер-министр Армении Арам Саркисян.

А лидер самой большой оппозиционной фракции в парламенте Гагик Царукян сегодня и вовсе не исключил, что возглавляемый им блок «Царукян» может сформировать коалицию с РПА.

Что касается представителей самой РПА, то здесь не скрывают, что хотят, чтобы Саргсян продолжал править страной. Депутат Наири Саакян даже дошёл до того, что заявил о своем желании видеть Сержа Саргсяна в качестве «пожизненного повелителя страны».

«Лично я хочу, чтобы Серж Саргсян пожизненно остался повелителем страны, потому что он очень надёжный человек», — сказал депутат, который известен тем, что во время карабахской войны в 1991—1994 гг., имея высшее военное образование (согласно биографии, учился в высшем ракетном военном училище в Казани), занимался бизнесом в далёком Якутске.

Таким образом можно констатировать, что вопроса о том, кто станет премьер-министром Армении в 2018 г., и вовсе не существует. Помешать Саргсяну воплотить в жизнь план, который он прорабатывал ещё с 2014 г., могут лишь форс-мажорные обстоятельства, к которым в первую очередь можно отнести незапланированные события в карабахском вопросе.

Парламентской оппозиции же, в лице блока «Елк», остаётся выносить на обсуждения парламента популистские и губительные для Армении вопросы, такие как выход страны из ЕАЭС.