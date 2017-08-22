Тема армяно-иранских отношений снова вышла на первый план в связи с визитом премьер-министра Армении Карена Карапетяна в Иран. Каждый раз на переговорах на высоком уровне официальные лица двух стран затрагивают новые темы возможного сотрудничества, но в то же время становится ясно, что о заявленных ранее проектах стороны потихоньку забывают. Ну и, конечно, каждый раз говорится, что экономическое сотрудничество между Арменией и Ираном ощутимо уступает имеющемуся между странами политическому диалогу.

gov.am Премьер-министра Армении встречают в Иране

На этот раз в повестке переговоров премьер-министра Армении были уже ставшие обыденными темы энергетического сотрудничества, инвестиций, транспортировки иранских грузов через Армению в порты Чёрного моря. Но практически не затрагивались бывшие некогда популярными вопросы транзита иранского газа в Грузию, а также соглашения о свободной торговле между Ираном и ЕАЭС.

«Премьер-министр Армении и первый вице-президент Ирана в числе важных программ двусторонней экономической повестки дня указали программу строительства третьей линии электропередачи напряжением 400 кВ Иран — Армения, которая даст возможность увеличить объемы обмена электроэнергией и газом между двумя странами, способствуя развитию экономических отношений между двумя странами и расширению регионального сотрудничества в этой сфере. Стороны отметили большую важность реализации программы Мегринской ГЭС», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Армении по итогам встречи Карена Карапетяна с Эсхаком Джахангири.

Как ни странно, но в реализации упомянутых проектов явных подвижек не наблюдается. Мегринская ГЭС как являлась, так и является самым перспективным совместным армяно-иранским проектом, даже несмотря на то, что до сих пор стороны не начали строительство, хотя вплотную приступили к завершающей стадии проекта и анонсировали старт строительства еще в ноябре 2012 года.

President.am Церемония закладки Мегринской ГЭС, президент Армении Серж Саргсян и министр энергетики Ирана Маджид Намджу

По поводу строительства новой ЛЭП Иран — Армения, которая, в отличие от первого проекта, находится в практической стадии реализации, известно, что работы планировалось завершить в августе — сентябре 2017 года. Но об окончании строительства пока нет никакой конкретной информации.

Azatutyun.am ЛЭП Иран — Армения

В свою очередь, если вопросы транзита иранского газа в Грузию, туркменского газа в Армению можно считать закрытыми, то на подписание соглашения о свободной торговле между Ираном и ЕАЭС надежды ещё есть. Но, как отмечает экономический обозреватель Айк Геворгян, на практике вероятность заключения такого соглашения чрезвычайно мала. По мнению Геворгяна, официальный Ереван тоже смирился с перспективой, что соглашение о свободной торговле в обозримом будущем подписано не будет. Такой вывод обозреватель делает из содержания объёмных пресс-релизов, рассказывающих о визите премьер-министра Армении в Иран.

По наблюдениям Геворгяна, эта тема затрагивалась только однажды, да и то — вскользь. «Затронув тему переговоров о соглашении о свободной торговле Иран — ЕАЭС, глава правительства РА выразил надежду, что процесс будет завершен как можно быстрее, и отметил, что армянская сторона готова оказать необходимое содействие», — согласно релизам, сказал Карен Карапетян в ходе встречи с первым вице-президентом Ирана Эсхагом Джахангири. И всё.

Что касается мифических проектов типа железной дороги Армения — Иран или нефтеперерабатывающего завода на границе двух стран, то стороны решили не утомлять ими ни друг друга, ни читателей уже упомянутых релизов.

Photolure Автодорога Север — Юг

Был затронут ещё один актуальный вопрос: тема строительства автодороги Север — Юг на территории Армении, которая в случае завершения ускорит и упростит связь Ирана с Черноморским побережьем. Но так как строительство дороги, на которую планируется потратить свыше $1 млрд кредитных средств, сильно затягивается, а специалистами и вовсе ставится под сомнение её реализация в полном объёме, то и мы оставим это обсуждение на будущее.

Но следует отметить, что пока в Армении говорят о неосуществимых проектах, сотрудничество между другими странами региона постепенно оставляет страну за бортом. И если когда-то строительство автомагистрали завершится, то вполне возможно, что она уже будет никому не нужна.