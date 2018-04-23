«Бархатный переворот». Армения ликует: фоторепортаж
Ереван, 23 апреля, 2018, 20:17 — ИА Регнум. 23 апреля граждане Армении празднуют отставку премьер-министра Сержа Саргсяна, который не продержался на посту и семи дней. На улицы Еревана вышли сотни тысяч человек. Только площадь Республики в центре Еревана вмещает до 100 тысяч человек, передает корреспондент ИА REGNUM.
Ранее был освобожден из-под ареста и лидер протестного движения Никол Пашинян, которого встретили на площади «Республики» десятки тысяч митингующих.
Никаких скоплений полиции более не наблюдается. Они покинули центр города еще днем.
Выступая на митинге, Пашинян отметил, что они не должны останавливаться на полпути и потребовать внеочередных парламентских выборов.
Численность празднующих отставку Сержа Саргсяна подсчитать сложно, поскольку тысячи людей рассредоточены в разных уголках Еревана. В акциях участвуют не только ереванцы, но и жители отдаленных регионов. На улицах поют песни, танцуют, жарят шашлыки и пьют шампанское.