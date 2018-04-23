Ереван, 23 апреля, 2018, 20:17 — ИА Регнум. 23 апреля граждане Армении празднуют отставку премьер-министра Сержа Саргсяна, который не продержался на посту и семи дней. На улицы Еревана вышли сотни тысяч человек. Только площадь Республики в центре Еревана вмещает до 100 тысяч человек, передает корреспондент ИА REGNUM.

Hetq.am Переворот в Армении

Ранее был освобожден из-под ареста и лидер протестного движения Никол Пашинян, которого встретили на площади «Республики» десятки тысяч митингующих.

Hetq.am Переворот в Армении

Никаких скоплений полиции более не наблюдается. Они покинули центр города еще днем.

Выступая на митинге, Пашинян отметил, что они не должны останавливаться на полпути и потребовать внеочередных парламентских выборов.

Hetq.am Переворот в Армении

Численность празднующих отставку Сержа Саргсяна подсчитать сложно, поскольку тысячи людей рассредоточены в разных уголках Еревана. В акциях участвуют не только ереванцы, но и жители отдаленных регионов. На улицах поют песни, танцуют, жарят шашлыки и пьют шампанское.