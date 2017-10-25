Ереван, 25 октября, 2017, 17:00 — ИА Регнум. Парламент Армении на заседании 25 октября принял в первом чтении резонансный законопроект «О военной службе и статусе военнослужащего», предполагающий полную отмену отсрочки от воинской службы по учебе. В поддержку закона проголосовали 86 депутатов, девять выступили против.

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Согласно документу, предлагается предоставлять отсрочку от призыва на обязательную военную службу с целью учебы только в том случае, если гражданин, учащийся в аккредитованном в Армении высшем учебном заведении на бакалавра, дипломированного специалиста или по интегрированной образовательной программе, заключает с министерством обороны договор о прохождении военной подготовки в ходе учёбы и о прохождении по завершении учёбы военной службы в месте и в условиях, указанных министерством обороны.

При этом, гражданину предоставляется отсрочка до дня завершения учёбы включительно, однако не более, чем до дня его 26-летия.

То есть, согласно новому законопроекту, отсрочка по учёбе будет предоставляться лишь в том случае, если гражданин заключит договор с министерством обороны, причем, в этом случае после учёбы гражданин обязуется служить в армии не два, а уже три года.

По словам министра обороны Армении Вигена Саркисяна, право на отсрочку не отменяется, оно просто увязывается с видом службы, и тому гражданину, который, получив высшее образование, хочет быть полезным и служить в вооруженных силах в качестве офицера будет дана такая возможность.

Если же договор заключён не будет, то после того, как гражданину исполнится 18 лет его призовут в армию.

Объясняя мотивы принятия закона, министр заявил: «Статистика показывает, что очень незначительный процент из тех, кто получает первую отсрочку, впоследствии призывается на военную службу, следовательно, идея в том, чтобы каждый гражданин имел возможность реализовать свою установленную Конституцией обязанность в отношении государства — прохождение военной службы».

По мнению противников законопроекта, причиной подобного изменения в законе является демографическая ситуация в стране, из-за чего делается попытка использовать человеческий ресурс полностью. Кроме того звучат мнения, что новый закона будет стимулировать эмиграцию. Во время обсуждения законопроекта в постоянной парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности депутат Феликс Цолакян заявил, что сегодня уже наблюдается тенденция: семьи, в которых есть сыновья, начинают вывозить своих детей из Армении.

Однако Виген Саркисян не согласен с такой постановкой вопроса. Министр возразил, что не наличие права на отсрочку от военной службы должно предотвратить эмиграцию, тем более, что по действующему закону правом на отсрочку имеет возможность воспользоваться лишь маленькая часть граждан.

«Я не считаю, что действующее сегодня законодательство нацелено на то, чтобы наличием отсрочек пресечь эмиграцию. Вовсе нет, потому что правом на отсрочку пользуется очень маленькая часть общества, которая может поступить в вуз или не поступить в вуз, воспользоваться этой отсрочкой или нет, все остальные все равно обязаны проходить обязательную военную службу. Следовательно, я не думаю, что такой пересмотр законодательства станет большим стимулом для дополнительных эмиграционных потоков. Вообще я считаю, что противодействие эмиграции должно быть результатом гораздо более длительной и последовательной политики и не может опираться на эту психологию формирования дополнительных возможностей для уклонения».

Сегодня, 25 октября, перед зданием парламента группа студентов устроила пикет, с осуждением законопроекта.

«По нашим приблизительным оценкам, 140 студентов ежегодно поступают в аспирантуру, и если отсрочки совсем не будет, то они лишатся возможности заниматься наукой», — отметил один из участников акции, добавив при этом, что те, кто идет служить в армию, после возвращения не желают продолжать свое обучение.

Во время обсуждения законопроекта в парламенте уже во втором чтении парламентская оппозиция высказала опасение, что этот законопроект не сможет решить коррупционную проблему в армии.

Наира Зограбян, фракция «Царукян»: В зале заседаний парламента Армении сидят люди, чьи сыновья не служили и не будут служить в армии. У меня есть серьезные опасение в связи с тем, что этот законопроект сможет решить коррупционную проблему в армии. Действительно ли, не смогут улизнуть от ответственности высокопоставленные чиновники, чьи сыновья не служили и не будут служить в армии. Многие из них сегодня сидят в зале. Мне противны фальшивые патриотические выступления. Люди, которые воспользовались системой привилегий, не служили в армии, как и их дети, не имеют право на патриотические выступления.

Эдмон Марукян, блок «Елк»: Законопроект об отмене права на отсрочку от службы в армии не вызывает доверия, поскольку он представлен правительством, которое всегда поощряло отказ от службы в Вооруженных силах

На протяжении многих лет министерство обороны вручало награды высокопоставленным чиновникам, которые не служили в армии, но получают медали в различные праздничные дни, посвященные армии. Другими словами, власти поощряли попытки избежать службы в армии, а теперь говорят, что мы отменяем отсрочку, и каждый должен служить

Я не согласен с тем мнением, что таким образом формируется принцип равенства между гражданами. Это равенство для бедных. Это равенство для тех, кто уязвим».

Никол Пашинян, глава блока «Елк»: В Армении в отношениях с вооруженными силами состоят три группы людей. Первая группа — это те, у кого с вооруженными силами законные отношения как де факто, так и де юре, люди второй группы — привилегированные, которые де юре находятся в законных отношениях, но де факто им удается не отправлять своих отпрысков в армию…

Следует признать, что один из важных инструментов людей этой второй группы — вузовская система со своей коррупционной системой, и может показаться, что решение этому вопросу найдено проектом закона «О военной службе и статусе военнослужащих», но это не так.

В Армении огромное количество людей ежегодно, во время каждого призыва освобождаются от армии, и 90 из 100 освобожденных — по состоянию здоровья, а 10 — получающих отсрочку по обучению.

В Армении куда ни пойдешь, повсюду люди освобождены от армии: у одного менингит коры мозга, у другого — хроническое увеличение уха, и так далее. То есть 90 процентов нашей 100-процентной проблемы связано со сферой здравоохранения, а не с образованием. Теперь этим проектом мы эту проблему решаем? Нет, не решаем. 90 процентов оставляем неприкосновенными, максимум — завтра поднажмем до 88 процентов, те 5, что являются мнимые академические студенты, найдут благодаря своим папам, часть которых находится в этом зале, подпадут под менингит коры мозга и получится, что этот закон — против тех, кто действительно честно учится. Кстати, те из этих пяти, у кого не будет социального страхования, пополнят другую армию. В Армении по состоянию на 1-е января 2017 года более 12 тысяч находятся в розыске, 11 286 из которых разыскиваются по уклонению от армии, 80 процентов, и с 2014 года число таких людей возросло на 1100 человек. От чего бегут эти люди, боятся того, что говорят: устанавливаем справедливость, но он посмотрит направо — неслужившие, посмотрит налево — неслужившие, и говорит: ладно, а я почему должен служить, и это уже становится вопросом достоинства. И мы этим законом эту проблему не решаем.

Государство дает отсрочку одному-двум студентам с факультета радиофизики, но в Духовной семинарии Геворкян отсрочку дает всем, а потом говорим — почему не развивается военная промышленность. Раньше поля освящал министр сельского хозяйства, а теперь основным компонентом нашей безопасности становится освящение нашей передовой.

В поддержку законопроекта 24 октября высказался президента Армении Серж Саргсян. Выступая в Национальном исследовательском университете обороны глава государства назвал вздором «все те спекуляции, которые наблюдаются в эти дни в связи с учёбой в высших учебных заведениях о переходе на новую систему и ликвидации права на отсрочку».

Он напомнил, что когда 15−16 лет назад была попытка перейти на подобную систему, были те же спекуляции, но тогда задачи были несколько иными, и правительство не пошло до конца.

«Однако в то время, изучив этот вопрос, мы увидели, что никогда никому два года службы в армии или два года, три года, четыре года занятий другой работой не мешали достичь самых высоких успехов в науке. Так что, прошу в случае подобных поводов этим спекулянтам просто очень резко отвечать», — сказал Саргсян.

Он проинформировал, что лично в ходе учёбы прервал обучение, отслужил два года, затем вернулся и продолжил. По его словам, он был одним студентом на первом и втором курсах, в начале, и совершенно другим студентом после второго курса.

Комментируя призывы о необходимости перехода на формирование профессиональной армии Саргсян отметил, что люди, которые говорят об этом, совершенно не в курсе, что почти две трети армянской армии профессиональные служащие по контракту: офицеры, сержанты, гражданские служащие.

«Эти люди совершенно не понимают, что означает оборонная безопасность. И когда мы призываем 18-летних, это не только для того, чтобы сегодня они защищали границу: нам необходим мобилизационный резерв, и если мы на протяжении лет не будем призывать 18-летних и будем призывать или заключать договора только с теми людьми, кто хочет служить, это будет означать, что большая часть нашего мобилизационного резерва в жизни не видела оружия и не в состоянии использовать это оружие. То есть, двухлетний призыв — процесс, решающий многочисленные задачи», — резюмировал Серж Саргсян.