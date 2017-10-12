Лето в Армении выдалось жарким. Температура воздуха в августе побила несколько рекордов, а заодно и выяснилось, что страна не готова как к природным стихийным бедствиям, так и к разного рода чрезвычайным ситуациям.

Photolure Лесной пожар

12 августа вспыхнул лесной пожар в Хосровском заповеднике. Из-за жары и ветра огонь быстро распространялся, за день охватив территорию в сотни гектаров леса.

Однако, как стало ясно во время тушения пожара, в Армении нет необходимой техники, навыков и организационных способностей для борьбы с лесными пожарами. По словам очевидцев, которые прибыли на место разгула стихии в качестве добровольцев, для тушения пожара на месте не было ни достаточного количества людей, ни воды, ни техники.

«А в это время министры, генералы примерно в 8 километрах от линии огня организовали штаб, в одежде и выражении лиц рейнджеров перед прессой делали вид, что работают», — пишет один из добровольцев.

hetq.am Министр охраны природы (в центре) Арцвик Минасян и глава МЧС Давид Тоноян (слева) во время пожара в Хосровском заповеднике

Очевидно, что нужно просить помощи у соседей, а именно у России. По мнению местных экологов, уже через день было ясно, что собственными силами Армения не справится. Но, как ни странно, с запросом к правительству и МЧС России армянские власти обратились только через два дня после начала пожара. В итоге прибывший на третий день в Армению самолёт Ил-76 МЧС России, оснащённый выливными авиационными приборами, совершил около 15 вылетов, и пожар удалось нейтрализовать, а затем и потушить. Если бы армянские министры не красовались перед камерами, а вовремя обратились бы за помощью, удалось бы спасти большую часть заповедника.

Photolure Лесной пожар

28 августа на некогда химическом гиганте, ныне недействующем заводе «Наирит» в Ереване в четырех железобетонных баках, в которых хранился лак этиноль, возник пожар. Через несколько часов, по сообщению МЧС Армении, пожар был локализован.

Но чёрные клубы дыма стояли в Ереване до позднего вечера, что и вызвало лёгкую панику у населения в близлежащих кварталах. Стали распространятся слухи, что воздух настолько загрязнён, что оставаться в той части Еревана, где находится завод, крайне опасно.

Хотя министерство охраны природы и минздрав Армении утверждали, что загрязненность воздуха близ химзавода в несколько раз ниже минимально опасного порога, но жители верили своим глазам и сообщениям СМИ о том, что при тушении пожара вследствие угара пострадали трое пожарных. Кроме того, опасение вызывали заявления, что, с одной стороны, непосредственной угрозы для человека продукты горения не представляют, но с другой — минздрав всё же советовал жителям близлежащих территорий держать закрытыми двери и окна квартир.

По мнению экологов, представить, что исходящий густой черный дым является полностью чистым и безопасным, очень трудно. По их словам, в первую очередь этот черный дым говорит о том, что он содержит токсичные вещества.

Photolure Пожар на химзаводе в Ереване

Кроме этого, есть подозрения, что министерство охраны природы проверило содержание в воздухе в основном тех веществ, которые всегда проверяет, а именно серы и азота. О наличии в воздухе других опасных элементов ничего не известно. До сих пор в прессе продолжаются обсуждения чистоты воздуха в кварталах, расположенных рядом с заводом, что свидетельствует о тотальном недоверии населения Армении к государственным структурам.

Но то, что случилось 29 августа в Ереване, просто шокирует. Во время полицейской спецоперации по освобождению заложницы, которую удерживал 31-летний житель Еревана, полиция прибегла к помощи снайпера, так как переговоры не дали результатов.

Здесь, как говорится, можно обойтись без комментариев. Добавим лишь, что фотографии сделаны до того, как снайпер обезвредил преступника, который позже скончался в больнице. На одной из фотографий, к примеру, кто-то перешагивает через лежащего снайпера. В видеозаписях виден также ребенок 8—10 лет. Корреспондент ИА REGNUM стал свидетелем, как один молодой человек уверял своего приятеля, что фотографии — это не «фотошоп» и не съемки очередного сериала.

После того, как снайпер всё-таки каким-то чудом выстрелил, ранив преступника, начался «штурм» здания, где разворачивалась драма. Но в этой «спецоперации» также принимали участие добровольцы из числа жителей близлежащих домов.

Кстати, о добровольцах. Пока материал готовился к публикации, ещё одно ЧП произошло в одном из медицинских центров Еревана. Там сломалась алюминиевая лестница, которой пользовались в ходе проведения строительных работ, в результате чего пятеро рабочих остались висеть в воздухе на высоте 21 метр. Как видно на фотографиях с места события, спасателям, которые работают на крыше, помогают гражданские люди в тапочках и шортах.

shamshyan.com Спасение рабочих в Ереване

Только лишь по счастливой случайности в результате проведения операций МЧС и полиции Армении никто из гражданского населения не пострадал. Но долго так продолжаться не может, если, конечно, не будут сделаны соответствующие выводы. Но как показывает практика предыдущих лет, власти Армении крайне неохотно делают выводы и пока кто-то не пострадает, ситуация вряд ли изменится.