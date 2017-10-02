Ереван, 2 октября, 2017, 19:59 — ИА Регнум. Мы не раз рассказывали, как власти Армении намерены бороться с коррупцией, как европейские и американские дипломаты указывали на необходимость принятия кардинальных мер и почему ничего не меняется к лучшему.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Жанры

Конечно мы понимаем, что коррупция — системное явление. Она не ограничивается злоупотреблениями отдельного чиновника. Это система, при которой существуют условия для подобных злоупотреблений. Но следя за новостями из Армении, а в данном случае за поведением некоторых чиновников, становится ясно, что несколько прочитанных новостей дадут больше информации о коррупции, чем сотни выступлений чиновников, в которых они уверяют, что впредь борьба с коррупцией выйдет на новый уровень.

Для примера мы рассмотрим несколько публикаций, которые появлялись в армянской прессе в сентябре и связаны с довольно мелкими чиновниками. А таких чиновников в стране тысячи.

Возьмём, например, недавнюю публикацию про руководителя cудебного департамента Армении Карена Поладяна, который после окончания вуза находится на государственной службе.

Согласно декларации, представленной в Комиссию по этике высокопоставленных должностных лиц, Поладян имеет 3 квартиры и около 150 тыс. долларов США, а точнее — 3 квартиры, 4 земельных участка и автомобиль марки «Nissan Sentra». По положению на 1 июля 2017 года, его денежные средства составили 25 млн. драмов ($52 000), 97 500 долларов США, 4300 евро. С 1 января текущего года по настоящее время зарплата Поладяна составляет около 3 млн драмов.

Начальник третьего управления уголовного розыска полиции Армении, полковник Полиции Нелли Дурян задекларировала $197 тыс., 23 тыс. евро и 19 млн ($39 тыс.) драмов. Кроме этого у Дурян, которая заявляет, что полицейский — это её призвание, есть собственный дом с землёй. Стоит отметить, что полковник полиции получает зарплату в размере 2,2 млн драмов ($4,4 тыс.) в год. Кроме того, ещё примерно столько же Дурян указала в качестве прибыли за аренду. Получается, что чиновница, которая служит в полиции с момента окончания школы и зарабатывает примерно $9 тыс. в год, как ни в чём не бывало официально декларирует 261 тыс. долларов.

Кстати, известно, что официальные декларации о доходах часто не слишком близки к реальности. Часто чиновники декларируют только то, что не задекларировать просто невозможно. Реальное же имущество иногда в разы превышает задекларированное.

Ну, а напоследок новость последних нескольких дней. Бывший председатель фонда социального страхования Вазген Хачикян, приговоренный к 12 годам лишения свободы за присвоение 300 млн драмов ($625 тыс.) из госбюджета, помилован указом президента страны Сержа Саргсяна и 28 сентября вышел на свободу. Бывший чиновник-республиканец Хачикян был осуждён в декабре 2014 года. На суде Хачикян, который не отбыл и половины положенного наказания, так и не признал себя виновным. Напомним, что $625 тыс. — это лишь доказанные эпизоды. Бывший чиновник и его подельники выписывали пенсии на умерших или же не проживающих в Армении людей и присваивали их.

Вот так в Армении и продолжается борьба с коррупцией. Можно всю жизнь проработать на госслужбе, задекларировать сотни тысяч долларов и спокойно служить дальше. Или же присвоить 625 тысяч из госбюджета и получить помилование, не отбыв и половины наказания и не возместив ущерб. А чего боятся всем другим чиновникам?

В качестве наглядной иллюстрации послужит фотография, сделанная в День независимости Армении 21 сентября одним из наших коллег в воинском пантеоне «Ераблур». Тогда, согласно официальной информации, воздать дань уважения памяти армянских сынов, пожертвовавших своей жизнью во имя независимости отечества пантеон посетили президент Серж Саргсян вместе с президентом Карабаха Бако Саакяном, Его Святейшеством католикосом всех армян и Верховным Патриархом Гарегином Вторым, Его Святейшеством католикосом Великого дома киликийского Арамом Первым и в сопровождении высшего руководства республики.