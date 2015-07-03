Опубликованная 3 апреля армянской газетой «Жаманак» («Время») новость о том, что Россия предоставит Армении третий экспортный кредит на поставку вооружений, который будет использован Арменией для закупки оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер», которые будут размещены на границе с Азербайджаном, вызвал немалый интерес в Армении, а также в российских СМИ.

Ракетный комплекс «Искандер»

Новость, опубликованная газетой, которая ссылается на свои неназванные источники, однако, не вызывает доверия, и не только потому, что новости газеты «Жаманак», которая очень любит ссылаться на анонимные источники, давно не вызывают доверия у внимательного читателя.

Во-первых, издание пишет, что подобный шаг станет ответом России Азербайджану, который отдает предпочтение турецким, пакистанским, израильским и белорусским поставщикам вооружений, отказываясь приобретать оружие у Москвы.

Vitaly V. Kuzmin Ракетный комплекс «Искандер»

«Россия хочет дать понять, что если Азербайджан действительно хочет проверить качество и эффективность российского оружия, то Армения может продемонстрировать это», — написала газета.

Подобные утверждения не выдерживают никакой критики, хотя бы потому, что Россия как была, так и остаётся крупнейшим поставщиком вооружения Азербайджану, а поставки незначительного количества оружия из других стран не являются новостью. Для примера, Азербайджан уже многие годы приобретает у Израиля ударные беспилотники, но никто, кроме как Армения, этому не противится.

Информацию о том, что Россия обиделась на Азербайджан, считает смешной и главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров. По его словам, для России продажа оружия — это просто бизнес, без какой-либо политики, если Азербайджан захочет вновь закупить оружие у России, он завтра же его закупит. По словам Колерова, Россия продолжает поставлять оружие Азербайджану в рамках ранее заключенных контрактов.

Что касается нового возможного кредита Армении, то, по оценке Колерова, это не первый и не последний кредит Армении. Просто так Россия не может подарить Армении оружие, в каком-то виде этот кредит нужно оформить, в беседе с «Радио Азатутюн» сказал Колеров.

Информацию о новом кредите прокомментировали и в министерстве обороны Армении. Пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян не опроверг, но и не подтвердил данную информацию.

«Мы в плане приобретения, производства наших вооружений, развития военной промышленности интенсивно работаем со всеми нашими партнерами, и в первую очередь, естественно, работаем с Российской Федерацией. И в данный момент работы такого рода очень многопрофильные. Мы ничего не исключаем, в том числе и межгосударственные кредиты, такой опыт у нас уже есть в виде кредита на 200 миллионов и отдельно на 100 миллионов долларов», — сказал Ованнисян.

На вопрос о том, значит ли это, что то, что написали армянские и российские СМИ, близко к истине, пресс-секретарь минобороны Армении отметил: «Это не исключает общих шагов нашей сегодняшней работы и опыта недалекого прошлого».

Следует отметить, что минобороны не могло опровергнуть информацию о кредите, так как действительно у Армении уже есть опыт приобретения вооружения подобным способом, и, как отметил Модест Колеров, эти кредиты не первые и не последние кредиты Армении.

Ракетный комплекс «Искандер»

Позже, отвечая на просьбу «Интерфакса» подтвердить информацию о том, действительно ли Ереван ждёт от России третий кредит на покупку «Искандеров», которые разместит на границе с Азербайджаном, министр обороны Армении Виген Саргсян заявил, что Ереван продолжает работу с российскими партнёрами в рамках покупки комплексов «Искандер».

"Мы постоянно работаем с нашими партнёрами по возможности поставок вооружений, в том числе и в рамках финансовых инструментов», — сказал Саргсян.

Однако позже цитату «Интерфакса» подкорректировал пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Арцрун Ованнисян, написав на своей странице в Facebook, что министр обороны Армении Виген Саркисян говорил «об общем вооружении и о приобретении всех видов оружия, как напрямую, так и с помощью межгосударственного кредита».

«Никаких отдельных видов вооружения не упоминалось. Пожалуйста, исправьте ошибку в своих материалах», — отметил Ованнисян.

Внимательный читатель уже давно заметил, что армяно-американская газета «Жаманак» публикует материалы, которые высосаны из пальца и не имеют ничего общего с действительностью. Однако для российских СМИ подобная безответственная практика армянской газеты является новостью, на что мы и решили обратить внимание.

Но как уже было написано — это вовсе не исключает предоставление Армении новых кредитов или же того, что на эти кредиты будут закуплены «Искандеры». Как гласит армянская пословица: «Однажды и швабра может выстрелить».