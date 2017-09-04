Вот уже второй день армянские СМИ активно обсуждают внезапный отказ Армении от военных учений НАТО, которые проходят в эти дни в Грузии. Хотя заместитель министра обороны Армении Артак Закарян заявил, что решение о неучастии армянских подразделений в учениях было принято не в последний момент, однако комментарий чиновника не выглядит убедительным, напротив, в нём просматриваются противоречия.

В логотипе учений флаг Армении в последний момент был изменён на флаг Азербайджана

«Я не могу сказать, почему Армения была в списке участников учений. Вооруженные силы Республики Армения никогда не говорили, что примут участие в очередных учениях. В нашем планировании произошли определённые изменения», — сказал Закарян журналистам 4 сентября.

Если Армения не планировала участвовать в учениях, то о каком изменении в планировании идёт речь?

Вслед за Закаряном ситуацию прокомментировал пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении, вице-спикер парламента страны Эдуард Шармазанов. Причём комментарии последнего можно встретить сразу на пяти-шести крупных армянских ресурсах. Если обобщить всё сказанное Шармазановым, то: Армения участвовала в предыдущих учениях НАТО, так как тогда они носили гуманитарную направленность — в них участвовали армянские военные медики; Армения неоднократно заявляла, что альтернативы ОДКБ нет, а ВС Армении даже не подтверждали официально, что армянская сторона примет участие в миротворческих учениях НАТО-Грузии, и вообще, шум вокруг отсутствия армянских военнослужащих на учениях «Agile Spirit 2017» в Грузии — неуместная буря в стакане воды.

Следует отметить, что, по словам официального представителя министерства обороны Грузии Георгия Качаравы, на этот раз от Армении также должны были участвовать военные медики.

«От Армении было заявлено участие только трех человек, и это должен был быть медицинский персонал, поэтому данное обстоятельство не сильно отразилось на учениях», — сказал Качарава в интервью «Новости-Грузия».

Противоречия в комментариях армянских чиновников говорят о том, что решение не участвовать в учениях было принято за несколько дней до их начала. Лишний раз свидетельствует об этом и информационная утечка за день до начала учений про то, что Армения, скорее всего, не примет участия в мероприятии, проводимом под эгидой НАТО.

Многие прозападные эксперты считают, что неучастие Армении связано с давлением со стороны России, которая воспринимает подобные мероприятия как угрозу своим региональным интересам.

Если бы это решение было бы связано с давлением Москвы, то, скорее всего, Армении вообще бы не было в списке участников, так как давление появилось не вчера и не сегодня. Видимо, Ереван решил отказаться от участия в учениях после того, как было объявлено об участии Азербайджана. Косвенно это подтверждает и Шармазанов.

По его словам, Армения участвовала в прошлых натовских учениях, так как в них не участвовали Азербайджан и Турция, «а для Армении есть две основные внешние угрозы — Турция и Азербайджан».

Следует напомнить также, что в рамках состоявшихся в августе в Грузии военных учений НАТО «Noble Partner 2017» Азербайджан отказался от участия, объяснив это тем, что не может рассматривать Армению в качестве партнёра. На этот раз от участия отказалась Армения, только почему-то решив, что не следует говорить о реальных причинах отказа. Ещё не раз мы будем свидетелями тому, как Армения или Азербайджан будут отказываться от участия в совместных военных мероприятиях.

facebook.com/mod.gov.ge Азербайджанский солдат на учениях «Agile Spirit 2017» («Проворный дух»)

Впрочем, не следует забывать и том, что Ереван является стратегическим партнером Москвы как член ОДКБ и Евразийского экономического союза и не хочет лишний раз давать повод для различных спекуляций. Как говорится, честным быть выгодно: если бы минобороны Армении не прибегало к методу информационных утечек, а внятно объяснило бы свою позицию, поводов для таких спекуляций было бы намного меньше.

odkb-csto.org Учения ОДКБ

По мнению главного редактора ИА REGNUM Модеста Колерова, участие в учениях НАТО — лишний и никому не нужный минус в армяно-российских отношениях, в том случае, когда Армения ещё не всё обсудила с Россией и не всё ещё получила. Колеров также считает, что Армения сама приняла это решение:

«Армения имеет серьезные основания думать, что такие действия будут направлены против традиционных отношений с Россией. Все мы ждем подписания соглашения с ЕС, что является встречным вектором Евразийской интеграции. Кроме того, участие в военных учениях противоречит договору о недавно созданной объединенной армяно-российской группировке войск. Участие Армении в военных учениях НАТО также противоречит и двусторонним оборонным усилиям, и поэтому Армения очень справедливо и правильно находит, что соглашения об ассоциации с ЕС уже достаточно для сбалансирования своей интеграции с Евразийским экономическим союзом, и участие в мероприятиях НАТО излишне», — считает Колеров.