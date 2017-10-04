Указом от 31 октября президент Армении Серж Саргсян назначил Рубена Садояна чрезвычайным и полномочным послом Армении в Грузии. Другим указом президента Юрик (Юрий) Варданян освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Армении в Грузии.

Пресс-служба МИД Армении Рубен Садоян

Прежде чем поговорить о новом после следует отметить, что Ереван предлагал на должность посла в Грузии кандидатуру политолога Сергея Минасяна, но Тбилиси отказал ему в агремане. Согласно армянской прессе, Минасян будто бы занимает очень пророссийскую позицию. Интересно, но Институт Кавказа, где Минасян работает заместителем директора и руководителем отдела политических исследований финансируется в основном из западных фондов.

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Что касается нового посла, то его назначение вызывает сплошное разочарование. Назначая бывших депутатов, спортсменов или же политических трупов на должности послов в странах, где посол присутствует только лишь потому, что когда-то было решено открыть в этой стране посольство, наводит на разные мысли, но об этом быстро забывается. Но есть страны и одной из них является Грузия, где должность посла является стратегической для Армении.

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или: Утерян посол Армении в Белоруссии. Считать недействительным

Ранее ИА REGNUM уже писало, что должность посла Армении в Грузии — одна из ключевых в армянском дипкорпусе. Хотя внешне армяно-грузинские отношения выглядят довольно гладко, между странами постоянно возникают острые вопросы, связанные с многочисленной армянской диаспорой Грузии, армянонаселенным южным краем Грузии Самцхе-Джавахетия (арм.: Джавахк), транзитом армянских грузов через территорию Грузии. В качестве свежего примера можно привести недавнюю стычку с полицией жителей армянонаселенного села Гумбурдо.

Несмотря на тесные контакты между политическим руководством двух стран, именно посол может и должен оперативно реагировать на вопросы, которые затрагивают интересы Армении и проживающих на территории Грузии армян. Юрик Варданян с этой миссией явно не справился.

Что касается Рубена Садояна, то у него экономическое образование. Согласно биографии, он разнопрофильный человек. Работал в налоговом управлении, начальником филиалов в компании «Электрические сети Армении», заместителем директора ЗАО «Центр-озеленение», директором в различных ООО. Возглавляемая им фирма долгое время выигрывала тендеры на истребление бродячих животных в Ереване.

С 2007 по 2017 гг. был депутатом парламента Армении. Является членом правящей Республиканской партии Армении.

За годы депутатства Садоян не выступил ни с одной законодательной инициативой, вопросов не задавал, не выступал, только тихо-молча голосовал так, как прикажет родная партия. В сети даже не удалось найти ни одной пригодной для публикации фотографии бывшего депутата с десятилетнем стажем.

Имя Садояна не раз мелькало в армянской прессе в связи с фальсификациями на выборах и тем, что Садоян задолжал крупную сумму армянским банкам несмотря на то, что в его декларации о доходах указывались сотни тысяч долларов.

Согласно армянской прессе, кандидатуру Садояна активно лоббировал бывший министр транспорта и связи Гагик Бегларян, находящийся в кумовских отношениях с Садояном. Бегларян якобы находится в достаточно близких отношениях с правящими кругами Грузии.

Эти связи укрепились в бытность Гагика Бегларяна министром. По сведениям газеты «Айкакан Жаманак», у Бегларяна довольно теплые отношения с нынешним премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. Последний, как писала пресса, вместе с несколькими министрами — членами правительства Грузии в сентябре прошлого года побывал на свадьбе сына Гагика Бегларяна.

Остаётся надеяться, что личные связи помогут Рубену Садояну хоть чем-то превзойти своего предшественника. Ни на что иное ни Садояну, ни властям Армении надеяться не приходится.