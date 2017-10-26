Ереван, 26 октября, 2017, 21:45 — ИА Регнум. После встречи в Женеве между президентами Армении и Азербайджана 16 октября карабахский конфликт вновь обострился, несмотря на то, что Серж Саргсян и Ильхам Алиев договорились «принять дополнительные шаги для снижения напряженности на линии соприкосновения». Представляя итоги переговоров в посольстве Армении в Швейцарии 16 октября, президент Армении отметил, что стороны «договорились принять меры для ещё большего ослабления напряжённости, чтобы не иметь жертв на передовой линии».

president.am Серж Саргсян и Ильхам Алиев

После этого в результате нарушения перемирия, по официальным данным, погибли два армянских военнослужащих и один азербайджанский. Кроме того, Степанакерт обвинил Баку в ведении снайперской войны и применении артиллерии.

По словам первого заместителя министра обороны Армении Артака Закаряна, обострение ситуации на карабахо-азербайджанской границе не имеет связи с итогами встречи президентов — проблема внутри Азербайджана.

«Связывать рост напряжения с Женевой совсем не уместно. На границе всегда было заметно напряжение, это обусловлено одним фактом, что в Азербайджане не могут смирится с реальностью, что реализация права Нагорного Карабаха на самоопределение не имеет альтернативы, и в то же время я предполагаю, что это также определенная возможность решить какие-то задачи внутри Азербайджана», — сказал Закарян.

По словам заместителя министра иностранных дел Армении Шаварша Кочаряна, уровень напряжения не снижается, потому что Азербайджан возмутило то, что после женевской встречи была озвучена одна простая истина: любое урегулирование подразумевает, что Нагорный Карабах не может быть в составе Азербайджана.

«В Баку в связи с этим поднялся вой. Однако когда Баку ставит под вопрос независимость Нагорного Карабаха, он делает вид, будто забыл, что на одном и том же основании независимость провозгласили как НКР, так и Азербайджан. Это было ещё при СССР — согласно его конституции. Более того, референдум о независимости в Карабахе прошел раньше, чем в Азербайджане», — подчеркнул замминистра, добавив, что своими недальновидными шагами и заявлениями Азербайджан ставит также под вопрос свою независимость.

«Ещё в одном вопросе хочу, чтобы вы все были уверены: для нас нет решения, которое может каким-либо образом нарушить безопасность Карабаха. Для нас единственным решением является то, чтобы Карабах был вне Азербайджана. Никогда никакой армянский руководитель не может принять такого решения и осуществить, и для этого мы всё будем делать, параллельно развивая Армению, экономически укрепляя нашу страну», — сказал президент Армении по итогам встречи с Ильхамом Алиевым.

24 октября, выступая в министерстве обороны Армении, Серж Саргсян заявил, что нагорно-карабахский конфликт не имеет военного решения. «Следовательно, невозможно одной рукой стрелять, а другой — вести переговоры с целью найти это решение. Или мы ведём переговоры, или стреляем. Мы готовы и к тому, и к другому», — сказал президент Армении.

Отвечая на вопрос о том, означает ли стрельба на границе отказ от переговоров, заместитель главы МИД Армении Шаварш Кочарян отметил, что ведению переговоров препятствует Азербайджан.

«Две армянские стороны всегда склонны к переговорам, но если противник заявляет, что всё должно соответствовать его желаниям, или же война, то, естественно, нельзя давать для этого повода», — сказал Кочарян.

Что же касается перспектив переговоров, замглавы МИД подчеркнул, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ четко указывали в своих многочисленных заявлениях, что для прогресса в переговорном процессе необходим соответствующий фундамент — доверие между сторонами. А для достижения доверия, по словам Кочаряна, необходимо, чтобы Азербайджан выполнил международные обязательства.

Сегодня же текущую ситуацию с продолжением переговоров представил сопредседатель Минской группы от США Эндрью Шефер. В беседе с «Арменпресс» он сказал, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ работают с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, уточняя дату следующей встречи, которая, как предполагается, состоится в ближайшие недели.

«Встреча президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева 16 октября в Женеве и их готовность по части конструктивной работы с Минской группой ОБСЕ, направленной на мирное урегулирование конфликта путем переговоров, является положительным знаком. Как страна-сопредседатель, США остаются верными деятельности Минской группы ОБСЕ и продолжают призывать стороны уважать режим прекращения огня и продолжать переговоры на самом высоком уровне, предпринимая шаги по полному претворению в жизнь прежних договоренностей, в том числе достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге. Важными компонентами являются вопросы неприменения силы, возврата территорий, статуса Нагорного Карабаха, всеобъемлющего решения проблем беженцев и перемещенных лиц», — сказал Эндрью Шефер, подчеркнув, что позиция США в вопросе Нагорного Карабаха остается четкой, а именно: единственное решение конфликта — переговорное, основанное на международном праве, на принципах неприменения силы или угрозы применения силы, территориальной целостности, равных прав и самоопределения.

Россия также приветствует готовность Армении и Азербайджана интенсифицировать переговорный процесс по нагорно-карабахскому урегулированию. Об этом 26 октября на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя итоги женевской встречи президентов Саргсяна и Алиева.

«Мы приветствуем заявленную готовность сторон интенсифицировать переговорный процесс и предпринять дополнительные шаги, направленные на снижение напряженности на линии соприкосновения. Вместе с тем поддерживаем усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые сейчас прорабатывают вопросы, связанные с проведением очередной встречи глав МИД Армении и Азербайджана для обсуждения сущностных вопросов урегулирования и возможных мер по стабилизации ситуации», — сказала она.

В то же время Захарова выразила сожаление в связи с тем, что положение дел в зоне конфликта остается непростым. «Призываем Баку и Ереван проявить конструктивный подход к поиску развязок по нерешенным вопросам», — заключила она