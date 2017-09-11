Ровно год назад Карен Карапетян указом президента Армении Сержа Саргсяна был назначен премьер-министром Армении. В первые же дни Карапетян заявил, что экономика Армении находится в крaйне тяжёлом состоянии. Новое правительство обещало реформы, борьбу с коррупцией, привлечение многомиллионных инвестиций. Спустя год, однако, можно констатировать, что практически все обещания нового правительства выполнены на бумаге, а в реальной жизни граждане страны не ощущают на себе результатов реформ и продолжают уезжать в поисках лучшей жизни.

Photolure Карен Карапетян

Сегодня, 13 сентября, пресс-служба правительства распространила краткий отчет о результатах, зарегистрированных за год деятельности правительства. Если не вникать в цифры, то в экономике Армении всё довольно неплохо. А вникать в официальную статистику дело неблагодарное, поскольку давно известно, что Национальная статистическая служба может нарисовать любые цифры. Но факт в том, что экономика — это в первую очередь люди, которые продолжают эмигрировать, и даже официальная статистика не в состоянии это скрыть.

В этой связи можно дословно повторить выводы, которые Ереванское бюро ИА REGNUM сделало после 100 дней премьерства Карапетяна, так как с тех пор мало что изменилось. А главное, осталась неизменной логика правления: обслуживать интересы не граждан страны, а лишь узкого числа людей, входящих и связанных с властной элитой.

Photolure Серж Саргсян и Карен Карапетян

Читайте также: 100 дней правительства Карапетяна: Армения продолжит жить в долг

Год назад Армения только оправилась от захвата вооружённой группой полка полиции в центре Еревана и при тотальном недовольстве граждан тем, что происходит в стране, возникла необходимость политической перезагрузки. В такие моменты на помощь президенту Сержу Саргсяну всегда приходит вариант со сменой правительства. Так был отправлен в отставку и Тигран Саркисян, из-за недовольства которым в то время ещё мощная армянская оппозиция грозила круглосуточными митингами. Такой вариант позволил Саргсяну в мягкой и контролируемой форме стравить накопившееся общественное недовольство.

Если ещё год назад Карен Карапетян считался реальной альтернативой Сержу Саргсяну и, по словам последнего, должен был стать «своеобразным символом перемен», то сегодня он воспринимается как технический премьер, который проработает до конца президентского срока Саргсяна. Также становится ясно, что назначение Карапетяна было частью большого плана, благодаря которому Саргсян сможет остаться у власти пожизненно. Вопрос лишь в том, в каком качестве. Всё идёт к тому, что Серж Саргсян предпочтёт премьерское кресло, а не должность главы политбюро.