Ереван, 18 декабря, 2017, 16:09 — ИА Регнум. После парламентских выборов в Армении в апреле 2017 г., правительство страны продолжает один за другим выступать с непопулярными законопроектами. После закона «О воинской службе и статусе военнослужащего», который отменил отсрочку для студентов и аспирантов, сейчас исполнительный орган готовит постановление о запрете машин с правым рулём.

Предполагается, что с 1 апреля 2018 года будет введен запрет на импорт в Армению автомобилей с правым рулем. Проект соответствующего решения правительства уже размещен на едином сайте публикации правовых актов.

Импортированные ранее автомобили можно будет использовать, однако нельзя будет перерегистрировать, что, фактически, ограничит возможность их продажи.

В будущем — без указания конкретных сроков — планируется запрет на эксплуатацию уже ввезенных «праворулек». В качестве обоснования указано, что эксплуатация таких транспортных средств представляет опасность для движения из-за ограниченности видимости для водителя.

Следует отметить, что еще в июне текущего года, когда был осуществлен информационный вброс по поводу данного решения, чтобы «прощупать аудиторию», правительство всячески отрицало, что собирается инициировать запрет на ввоз в страну автомобилей с правым рулём.

Тогда начальник управления по связям с общественностью и прессой аппарата правительства Армении Рипсиме Аракелян заявила, что для обсуждения подобной инициативы в правительстве она должна быть представлена соответствующими ведомствами. «На данный инициатив со стороны профильных структур нет, и следовательно она не обсуждается в правительстве и не может находиться на его рассмотрении», — заявила Аракелян 1 июня.

Пресс-секретарь министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Анаит Аракелян со своей стороны отметила, что ведомство подобного предложения не разрабатывало и, следовательно, не представляло. Аналогичный ответ был получен армянскими СМИ и от начальника управления по связям с общественностью и прессой полиции Армении Ашота Агароняна.

Автомобилей с правым рулем в Армении около 70 тысяч. Точная цифра неизвестна: расположение руля не фиксируют ни на таможне, ни при регистрации в дорожной полиции. Нет статистики также касательно ДТП с участием авто с правым рулем нет. В полиции заявляют, что такая статистика не ведется.

По мнению юристов, правительство не имеет право запрещать ввоз в страну какого-либо товара на уровне постановления, если его импорт, а тем более эксплуатация не запрещён на законодательном уровне. Не понятно также, как правительство собирается запрещать использование купленной законно машины.

По мнению же политологов, после парламентских выборов в стране сложилась ситуация, когда правящая Республиканской партия Армении не имеет серьёзных оппонентов — в стране фактически установилась однопартийная система. Протесты против тех или иных решений властей переместились с политической плоскости в общественную. Против отмены отсрочки протестуют студенты, против запрета на «праворульки» — водители. А чем заняты оппозиционные партии не очень понятно. Скорее всего ситуация не проясниться и в будущем.

Но, скорее всего, правительству не удастся запретить автомобили с правым рулем. Ведь при угрозе реального запрета праворульных авто в Армении поднимется серьезная волна недовольства, которое в апреле 2018 г. будет совершенно не нужно правящей партии. Ведь 9 апреля у действующего президента Сержа Саргсяна и лидера РПС заканчиваются полномочия, и он пересядет в премьерское кресло. В этой ситуации правящей партии совершенно не выгодно иметь на улицах протестующих водителей.