Ереван, 8 декабря, 2017, 16:03 — ИА Регнум. В Армении требуют, чтобы депутат от правящей Республиканской партии Армении (РПА) Акоп Акопян сложил депутатский мандат. С подобной инициативой в социальной сети Фейсбук выступил политтехнолог Карен Кочарян.

Акоп Акопян

На днях комментируя ожидаемое подорожание продуктов первой необходимости с 1 января 2018 г. в связи с изменением таможенных пошлин, председатель постоянной комиссии парламента Армении по здравоохранению и социальным вопросам, депутат фракции РПА Акоп Акопян в интервью газете «Жоговурд» заявил:

«Бедные мало тратят, следовательно, подорожание приводит к тому, что бедный вынуждено, будет самопроизвольно избегать подорожавших товаров. А государственная политика для того, чтобы защитить от подорожания необеспеченные слои в случае, если рост цен ударит по ним. Сейчас нет нужды, чтобы государство обратилось к этому. У бедных людей есть привычка — они избегают покупать подорожавшие или дорогие товары».

«Иными словами, по мнению Акопяна, подорожание не вредит бедным, поскольку у них во всех случаях нет денег и они не занимаются покупками, какое имеет значение, подорожали мясо и масло, или нет», — комментирует издание слова депутата.

Комментируя инициативу, которую уже одобрили около 2 тыс. пользователей, Карен Кочарян отметил, что в действительности он обратился не лично к парламентарию, а ко всем адекватным представителям РПА.

«В первую очередь, именно им выгодно, чтобы в их рядах не было таких людей, как Акоп Акопян. Я хочу увидеть, возможны ли в Армении реальные реформы или все это пузырь. Если в РПА действительно желают осуществить реформы, то им нужно понимать: такие деятели, как Акопян, не должны формировать законодательное поле. Бывший губернатор Сюникской области РА Сурен Хачатрян и бывший заместитель начальника Главного штаба ВС РА, генерал-лейтенант Айказ Багманян также говорили, что не будут подавать в отставку, но, в конце концов, сделали это».

При этом он не удивлён, что позволивший себе подобные высказывания парламентарий не намерен приносить извинения и тем более отказываться от депутатского мандата.

Армянские СМИ обратили внимание на высказывание на ту же тему ещё одного республиканца.

«Представьте, есть семья, которая употребляет только картофель. А дорогое мясо или дешевое, у них все равно нет денег на покупку мяса, продолжают употреблять картофель… Я говорю очень простую вещь: несомненно, есть класс потребителей, объем доходов которых достаточно низок, настолько низок, что, независимо от цены на товары, они не в состоянии употреблять эти товары в своей ежедневной корзине». А автором этих слов является Хосров Арутюнян, который несколько месяцев занимал должность премьер-министра и еще несколько месяцев — спикера Национального собрания страны.

Комментируя высказывание депутатов газета «Айкакан жаманак» пишет: «О чем говорят эти выдающиеся республиканцы? Масло подорожало? Да, и что? Все равно бедные потребляют мало масла, теперь будут потреблять немного меньше, и даже не почувствуют этого. Это смысл слов Акопа Акопяна. Да, ну и что? Подумаешь, масло подорожал, все равно бедные масло не едят, и теперь не будут есть, бедным цена на масло — до лампочки. А это — смысл слов Хосрова Арутюняна. Причем Акоп Акопян убежден, что бедные не покупают дорогие товары не потому, что у них нет денег, а просто это давняя привычка, понимаете, характер такой. Иначе покупали бы дорогие товары. Но не покупают, не привыкли к этому, с детства были так воспитаны, или «попали в такую компанию», или у них фобии, связанные с дорогими товарами…».

Издание также приводит официальную статистику, согласно которой «бедные в Армении настолько обеднели, что даже стали употреблять еще меньше картофеля».

Когда в 2008 году РПА и их лидер президент Армении Серж Саргсян пришли к власти, каждый представитель самых бедных 10 процентов населения Армении в среднем употреблял 3,3 килограмма картофеля в месяц. В 2016 году этот показатель уже составил 2,8 килограмма. То есть самые бедные сегодня потребляют на 15 процентов меньше картофеля, чем 8 лет назад.

Предчувствуя возможный «контрудар», что картофеля они употребляли меньше, но зато ели больше мяса, сливочного масла и фруктов, газета приводит и другие данные. Представители самых бедных 10 процентов населения в 2008 году употребляли в среднем 200 граммов сливочного и топленого масла в месяц, а в 2016 году — 100 граммов. То есть вдвое меньше. В 2008 году они потребляли в среднем килограмм мяса и мясных продуктов в месяц, в 2016 году — 900 граммов. Снижение — на 10 процентов. В 2008 году они потребляли 2 килограмма фруктов и ягод в месяц, в 2016 году — уже 1,7 килограмма. Снижение — на 15 процентов. Потребление сахара самыми бедными снизилось вдвое.

«Но следует признать, что РПА на верном пути. Если за 8 лет полной власти этой партии люди стали меньше есть, то еще 8 лет — и НСС будет вынуждена констатировать, что Хосров Арутюнян достиг своей цели: люди питаются только и только картофелем, да и то — едят его в 3 раза меньше, чем сейчас. Это не ирония. Все говорит о том, что, по большому счету, именно такова цель РПА. Уменьшение бедности — прямая угроза РПА. Покупать голоса на выборах за предвыборные взятки при меньшем числе бедных труднее, да и дороже. А значит, во имя воспроизводства РПА люди должны оставаться бедными, но не настолько, чтобы умирать с голоду, а чтобы брать предвыборные взятки и голосовать за РПА», — пишет газета, с которой трудно не согласиться.

Армянская пресса уже успела изучить также декларацию об имуществе и доходах Акопа Акопяна, анализируя которую можно сказать, что он живёт отнюдь не на депутатскую зарплату, и ему по большому счету наплевать как живут люди, зарабатывающие меньше его.

За 2016 год депутат получил прибыль в размере около 216 млн драмов (примерно $445 тыс), из которых 8 млн составила зарплата, полученная в Национальном Собрании, а остальное прибыль от ЗАО «Арпа-Севан» и ЗАО «Базенк» (эксплуатирует малую ГЭС «Ехегис-1»). У депутата имеется также девять земельных участков и три особняка.

ИА REGNUM ранее писало, что по итогам 2016 года процент проживающих за чертой бедности граждан Армении составил 29,4%. Почти треть населения республики совершеннолетнего возраста проживает менее чем на $85 в месяц. Речь идет о 880 тысячах гражданах. В их числе количество крайне бедных составляет 295 тыс. человек, в том числе 54 тыс. нищих (менее $48,5 в месяц на человека).

В Фейсбуке также стал популярен анекдот на тему. Встречаются два бывших одноклассника, один из которых стал богатеем, а другой — простым инженером, которому уже полгода не платили зарплату.

Богатый — инженеру:

— Что так плохо выглядишь?

— Да вот. не ел уже три дня

— Это ты зря! Надо себя как-то заставить!