Ереван, 18 октября, 2017, 13:22 — ИА Регнум. В обществе Армении продолжается процесс изучения и комментирования опубликованного на днях текста Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-Евросоюз. Документ уже парафирован и окончательное его подписание планируется на предстоящем в ноябре в Брюсселе саммите стран-участниц программы Восточного партнерства.

Однако руководитель Центра региональных исследований Ричард Киракосян, например, утверждает, что в ноябре окончательное подписание соглашения не состоится, так как европейская сторона по причине внутренних процедур не будет к этому готова. «Не из-за России или Армении, а, к сожалению, вследствие задержки со стороны Евросоюза соглашение не будет готово, даже если президент Саргсян примет участие в саммите 24 ноября. Тем не менее, документ, вероятно, будет готов к подписанию к концу года, в декабре», — сказал Киракосян.

В армянской прессе и аналитических кругах преобладает мнение, что соглашение очень полезно для Армении. И это не удивительно, ведь большинство политологов и руководителей различных центров в Армении финансируются из различных европейских и американских фондов.

Что касается армянских чиновников, также представляющих опубликованный текст соглашения в весьма выгодном свете, то здесь те же источники финансирования. Ведь на сегодняшний день именно ЕС является крупнейшим донором правительства Армении, а когда соглашение будет подписано, то финансирование страны обещают увеличить.

Пожалуй, именно сохранение у умножение финансовых рычагов влияния на власти Армении — есть основной повод того, что ЕС так упорно идет на подписание документа. И это несмотря на то, что после трех лет обсуждения соглашения об Ассоциации с ЕС Ереван неожиданно решил войти в Евразийский экономический союз.

По сути у ЕС не осталось никаких других рычагов влияния, кроме финансовых. Именно поэтому были профинансированы недавние парламентские выборы в Армении. Хотя в том числе и европейские чиновники и дипломаты, работающие в Армении, прекрасно знали, что выборы пройдут с массовыми нарушениями. Это впоследствии подтвердили и местные наблюдатели. Их финансирование, кстати, также идет из европейских фондов.

«В действительности по этому соглашению, не только по соглашению, а в целом, Евросоюз имеет рычаги влияния на Армению и в первую очередь они финансовые», — считает Даниел Иоаннисян, Союз информированных граждан которого финансируется из тех же источников.

Организация, которую возглавляет Иоаннисян опубликовала также материал под названием «Рамочное соглашение ЕС-Армения и карабахский вопрос». В нем проводятся параллели по части урегулирования конфликтов с соглашениями ЕС с Молдавией, Грузией, Украиной и документом, который должна подписать Армения.

В материале говорится, что политическая часть нового соглашения Армения-ЕС по своему содержанию и даже по строению очень похожа на аналогичные документы об ассоциации ЕС с Молдавией и Грузией. Тем не менее, соглашения об ассоциации этих двух стран и политическая часть соглашения с Арменией имеют одно четкое различие. Основным принципом урегулирования конфликтов в Соглашениях об ассоциации Грузии и Молдавии указывается только территориальная целостность Грузии и Молдовы, и нет упоминания о принципе самоопределения наций. Между тем как соглашение с Арменией, помимо принципа территориальной целостности, также указывает на право наций на самоопределение.

Более того, по мнению автора статьи, как в Соглашениях об ассоциации Молдавии, Грузии, так и в соглашении Украины говорится, что стороны привержены делу сохранения независимости, суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ. «Между тем как в соглашении с Арменией территориальная целостность не является приоритетом. Эта формулировка в очередной раз показывает, что подход ЕС к карабахскому конфликту отличается от позиции ЕС в отношении конфликтов в Молдове, Грузии и Украине. В то же время эта формулировка устанавливает законные основания для официального признания Арцаха со стороны ЕС», — говорится в материале.

По мнению специалиста по международным отношениям Армана Григоряна, если бы в тексте соглашения Армения-ЕС не было бы принципа самоопределения, то Ереван никогда бы не пошел на подписание такого документа. «То же самое касается Молдавии, Грузии и Украины. Если бы в соглашениях с этими странами не было признания их территориальной целостности, то они ни за что бы не подписали такой документ. Все это скорее показывает, что в политике ЕС, как в прочем и у других стран за его пределами, существуют двойные стандарты в вопросе решения территориальных споров, чем-то, что у ЕС особое отношение к нагорно-карабахскому конфликту», — заключил наш собеседник.

Что касается финансовых рычагов влияния, которые рассчитывает получить ЕС после подписания соглашения с Арменией, то по мнению политолога Вигена Акопяна, европейские деньги никак не повлияют на уровень жизни граждан Армении. По крайней мере, до тех пор пока у страны нет сильной экономики. «Пока Армения не будет сильной страной с развитой экономикой, больших перспектив от подписания всеобъемлющего и расширенного соглашения о партнерстве Армения-ЕС не стоит ожидать», — считает Акопян.

По его мнению, бонусом для граждан Армении после подписания 24 ноября текущего года соглашения с Евросоюзом может стать упрощение въезда в европейские страны. Но учитывая, как методы работы консульских отделов посольств европейских стран и визовых центров в Армении, вряд ли можно назвать это бонусом.

Единственный бонус от подписания, пожалуй, получит только правительство Армении, которое очень хорошо научилось обменивать нереализуемые обещания на евро. Обещание о закрытии Армянской АЭС тому яркое подтверждение.