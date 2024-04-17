Илья Кнорринг
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Правление самозванцев: все ветви украинской власти теряют легитимность
Самозванство — это не только что-то интересное из русской истории, про Гришку Отрепьева и Емельку Пугачёва, это теперь и современность. Только вместо «царей» перед честным народом окажется вся центральная украинская власть, все без исключения её ветви, начиная с президента. «Нелегитимный» О том...
17 апреля 2024
Харьков во тьме. Но он ждёт слов «мы вернёмся и отомстим»
В Харькове темно. Даже тогда, когда есть свет. После того как недавно разгромили ТЭЦ-5 в ближнем пригороде и Змиевскую ТЭС, свет дают по графику, который не всегда соблюдается Для привыкших за последние годы ко всему местных жителей это, конечно, немаленькая неприятность, но и не полная катастрофа...
10 апреля 2024