Минобороны России 27 января официально подтвердило: бойцы группировки войск «Восток» освободили посёлок Великая Новосёлка в 75 километрах к юго-западу от Донецка, у границ ДНР с Запорожской и Днепропетровской областями. В тот же день появились сообщения о боях на окраинах расположенного неподалёку села с неожиданным (на первый взгляд) названием Константинополь.

Иван Шилов ИА Регнум

Военное значение взятия вроде бы «невеликого» села Великая Новосёлка — очевидно. Ранее ИА Регнум напоминало: этот «населённик» в 2023–24 годах был важным узлом обороны противника на линии от Угледара к Гуляйполю, летом 2023-го в том числе от Новосёлки ВСУ пытались пойти в «контрнаступ» к Азовскому морю. Нынешнее впечатляющее наступление наших войск в этой части южного Донбасса — часть «взлома» обороны ВСУ на стыке двух российских регионов, ДНР и Запорожья. Но у освобождения Великой Новосёлки и окрестностей есть и историческое измерение.

Ромеи и урумы

Если посмотреть на даты основания сёл Константинополь, Нижние Ялы, Комар и Великая Новосёлка (которая до 1946 г. носила другое имя — Большая Янисоль), то можно заметить совпадение: все эти сёла и посёлки появились в 1779 году. И исходное население тоже было схожим — это греки, переселившиеся с милостивого согласия Екатерины Великой из Крымского ханства, куда незадолго до этого вошли русские войска.

Во «времена Очакова и покоренья Крыма» на Таврическом полуострове жили две группы греков, которые возводили себя ещё к поселенцам византийских времён. Оба народа и по сей день называют себя почти одинаково: «румеи» и «урумы». Это означает одно и то же — римляне или, точнее, ромеи (так себя называли жители Восточной Римской империи — Византии).

Румеев в российском обиходе называли греко-эллинами, так как они сохранили диалект, происходящий от средневекового, византийского греческого. Вторых, урумов, именовали греко-татарами. Они уже давно перешли на диалект крымско-татарского. К примеру, названия сёл Малоянисоль и Большая Янисоль происходят от урумского (и татарского) «ени сала» — новая деревня.

Гипотезу о том, что урумы — крещёные татары, можно отбросить однозначно: крещение мусульман в Османской империи и Крымском ханстве было невозможно и каралось смертью. Принявшие ислам греки растворились в татарском населении, оставив следы только в генофонде потомков.

«Где наша родина? В Греции? В Малой Азии? Нет! Наша родина — горы Крыма… Там наши святые храмы и горные монастыри, пещерные города и неприступные крепости», — пишет урумский краевед, профессор Донецкого университета Стефан Калоеров.

Коррупция и бюрократия

Указ Екатерины о переселении крымских христиан (греков, армян и валахов) на пустующие земли Новороссии, казалось, должен был принести только благо: империя взяла под покровительство православные народы и спасает их от преследований со стороны «магометан». Крым в 1778–79 годах был уже покорён, но ещё не стал нашим. Хан по-прежнему сидел на троне в Бахчисарае.

Но, с другой стороны, присоединение Крыма к империи было вопросом времени. Екатерининские вельможи и военачальники задавались резонным вопросом: надо ли вообще устраивать переселение христиан? Генерал Александр Прозоровский, чьи войска стояли в Крыму, писал генерал-губернатору азовскому и новороссийскому, князю Григорию Потёмкину: «Когда Крым возьмётся в подданство… они (греки и другие христиане — прим. ред.) будут первые здесь жители, почему, кажется, и выводить их отсюда бы уже незачем».

Но императрица приняла решение. И вот — около половины таврических урумов и румеев, 18 тысяч из примерно 40 тыс. живших в Крыму, взяв сто тысяч голов скота, покинули родные горы и двинулись в степи Северной Таврии. Переселение курировали светлейший князь Потёмкин, Александр Суворов (тогда генерал-поручик) и греческий митрополит Кафы — Феодосии Игнатий.

«Анабасис» — «поход вглубь страны» оказался тяжёлым. На Перекопе стояли ханские таможенники. За проход татары взяли с эмигрантов 5 тысяч рублей — астрономическую сумму. Известно, что хан Шахин-Гирей «в уважение вывода христиан» (то есть за своё согласие) получил от российского резидента в Бахчисарае Андрея Константинова 50 тысяч рублей.

После крымской коррупции в пределах Российской империи переселенцев ждало новое испытание — отечественная бюрократия. Греков отправили на регистрацию в Александровской крепости (будущий Александровск, ныне Запорожье), после чего должны были определить места поселения — но волокита продолжилась до весны 1779-го.

Зиму 1778–1779 годов переселенцы «жили в сложных условиях, без особого обеспечения их нужд, в условиях свирепствующих болезней… в землянках или под открытым небом в кибитках», — пишет историк Калоеров. Сохранилось письмо митрополита Игнатия к русскому резиденту Константинову:

«Дорогою великое беспокойство претерпел, а наипаче бедные христиане… Не имея где жить… некоторые, простудивши себя, от холоду померли. Мой духовный сын! О чем вы говорили и обнадеживали, ничего еще того нет».

Тяжёлые обстоятельства переселения дают современным украинским публицистам и даже историкам повод объявлять это событие «депортацией» и чуть ли не геноцидом. К примеру, издание UАргумент писало:

«Трагедия греческих переселенцев так и осталась трагедией в памяти потомков тех переселенцев. Но некоторые конъюнктурщики от политики превращают её в фарс, пытаясь одну из акций захватнической политики царской России представить этакой заботой». Но киевские пропагандисты, как обычно, показывают лишь часть картины, искажая её.

Фабрики и сады

Один из трёх ответственных за переселение, Александр Суворов, бил тревогу — и выбил-таки из имперской казны 130 тысяч рублей, необходимых для обустройства. 21 мая (3 июня) 1779 года Екатерина подписала указ на русском и греческом языках, определявший положение и привилегии поселенцев. Поселенцам было даровано 10-летнее освобождение от всяких податей. Также указ гласил:

«Позволяется строить из собственного вашего капитала купеческие мореходные суда, разводить нужные и полезные фабрики, заводы и фруктовые сады, по разведении которых всякие виноградные вина… бочками продавать можете».

Анна Рыжкова ИА Регнум

Урумы и румеи расселялись в районе Мариуполя, «греческой столицы» русского Приазовья. Здесь появилось не менее двух десятков поселений. Из Крыма перенесли знакомые названия: так в Приазовье появились Урзуф и Ялта (один из кварталов которой называется Массандрой), Старый Крым и Мангуш — «тёзка» древнего села близ Бахчисарая. Село Анадоль напоминает о предках из Анатолии — Малой Азии.

Переселенцы обустраивали бывшую Дикую Степь к северу от моря, по берегам рек Сухие Ялы, Мокрые Ялы и Кальмиус. Так были основаны Большая Янисоль — Великая Новосёлка, Константинополь, поселения Новая Каракуба (нынешняя Красная Поляна) и Бешево (теперь носит имя Старобешево), а также село Бугас, близ которого возник город Волноваха.

Виноградарство, «дарованное» грекам по указу Екатерины, на самом деле начало развиваться лишь в начале нашего, XXI века, но ещё в позапрошлом столетии землепашество и скотоводство процветали, а фруктовые сады цвели.

Сцилла, Харибда и товарищ Ежов

Урумы и румеи — вместе со своими соседями — великороссами, малороссами, болгарами, молдаванами и другими народами, составлявшими пёстрое население Новороссии — пережили и революции, и репрессии, и Великую Отечественную войну. В 1920–30-е годы существовали урумские школы и отделение в пединституте, но после выполнения директивы № 50 215 за подписью главы НКВД Николая Ежова, предписывавшей «ликвидировать крупные шпионско-диверсионные и националистические контрреволюционные организации греков», их не стало по причине арестов педагогических кадров.

Впрочем, приазовским грекам удалось пройти между Сциллой и Харибдой — хотя в 1944 году греческое население депортировали из Крыма, но Донецкой области эта новая беда не коснулась.

Напротив, за послевоенные десятилетия народ даже умножился. Приблизительное число представителей греко-азовского субэтноса — 250 тысяч человек. Это третий по численности народ Донбасса и Приазовья (основная масса его сосредоточена в ДНР) наряду с русскими и теми, кого в переписях зачисляли в украинцы.

Местные греки — крупнейшая компактно живущая община в эллинской диаспоре на постсоветском пространстве. Правда, в переписи населения 2001 года многие указывали себя украинцами — если переписчики заполняли анкеты, или русскими, если заполняли сами респонденты.

Украинский этнонационалистический проект явно не подразумевал культурного разнообразия. В 2014-м греки, как и другие жители бывшей Донецкой области, в большинстве своём выбрали ДНР и возвращение в Россию — но ополчение здесь, как и в Мариуполе, увы, не успело закрепиться.

Тирания клептократов

Тогда, весной 2014-го Великая Новосёлка оказалась под двойным гнётом: во-первых, в прифронтовой зоне орудовала СБУ (в 2017-м силовики отчитывалась об аресте организаторов «сепаратистских» митингов трёхлетней давности). А во-вторых, установилось «восточное иго» в лице семьи Салама, которую местные жители, с их слов, боятся больше, чем ВСУ и СБУ.

Как рассказывают жители Великой Новосёлки, семейство Салама (фамилия арабского происхождения, хотя сами Салама числят себя украинцами) жило в соседнем селе Красная Поляна и владело там хозяйственным магазином. Самый медийно известный представитель семьи — Пётр Салама ещё во время «АТО» связался с «Правым сектором»* и записался в добробат «Донбасс»*, наряду с «Азовом»* получивший печальную известность из-за похищений и пыток пленных, которые фиксировала даже миссия ОБСЕ.

В декабре 2017-го боевик «Донбасса» Пётр Салама, также известный под позывным Водила, оказался одним из обвиняемых по делу об убийстве в Великой Новосёлке четы бизнесменов — Владимира и Ларисы Дегтяренко и их сына Валерия. В сообщениях украинских СМИ постоянно подчёркивалось, что Дегтяренко — близкие родственники «кума Виктора Януковича». Отец Ларисы Дегтяренко, Валерий Шира — действительно кум экс-президента Украины. А также — бывший глава Великоновосёлковского райсовета и негласный хозяин района.

К слову добавим, что за Широй тоже тянется криминальный след — подозрение в заказе убийства богатого фермера и экс-депутата Ивана Харамана. В общем, режим, который царил на землях приазовских греков, можно было вполне назвать античным словом «клептократия» — власть воров.

Возвращаясь к вероятному киллеру Петру Саламе, отметим, что он, проведя с подельниками около двух лет в мариупольском СИЗО, был в апреле 2020 переведён под домашний арест. Дальше в биографии возникает «затемнение», и вновь он возникает зимой 2022-го — тогда братья Салама организуют в Красной Поляне батальон теробороны.

В мае 2022-го это село освободили подразделения ВС России, а местные жители, как сообщают, разграбили принадлежавший семье Салама хозмаг, растащив по домам продававшиеся там подушки, одеяла и моющие средства. Братья Салама, которые еще в 2014-м выбрали украинскую сторону, бежали в Великую Новосёлку, где закрепились ВСУ, и встали во главе уже местной теробороны.

В Красной Поляне, как рассказывают местные жители, осталась сестра, Наталья, которая подробно сообщала братьям через линию фронта о разграблении имущества. Разозлившись, братья приказали ударить из Новосёлки по Красной Поляне из установок «Град» — но, по иронии судьбы, от удара пострадал в первую очередь дом их же семьи.

Надо ли говорить, что после этого они стали ещё более лютыми, отмечают жители Красной Поляны.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Так что освобождение Большой Янисоли — Великой Новосёлки стало освобождением и от ига криминальных авторитетов, связанных с бандитствующими нацбатами. Но разгул никем не контролируемых «братков», конечно, не единственная беда, которую принесла киевская тирания.

Принудительная эвакуация, проводимая киевскими властями, очень ударила по всему местному населению, причём не только урумскому. Теперь приазовским грекам и их соседям вновь предстоит «анабасис» — на сей раз возвращение домой, в Великую Новосёлку, Константинополь и другие сёла «российской Греции». Утешает одно: эта дорога должна оказаться легче, чем у их предков — первопоселенцев.

*Организации, признанные экстремистскими, террористическими и запрещённые в России.