Вместе с убийцами и мародерами ВСУ в русский город Суджу явились и пропагандисты — явно не своим ходом, а «в обозе» и по согласованию с командованием.

ИА Регнум

На видео, которое вышло 25 августа в украинском YouTube-канале «комік плюс історик», комик Феликс Редька и популяризатор истории Евгений Мурза обсуждают «историю» захваченной Суджи, сидя в одном из залов городского краеведческого музея.

По сути же, «легкий и непринуждённый разговор» сводится к пропагандистской расстановке акцентов. Часовое видео призвано доказать: поскольку «мiсто Суджа засновано козаками» так же, как и местная «фортеця», эта часть Курской области есть якобы неотъемлемая часть Украины.

Доказывая якобы украинское происхождение Суджи, они «забыли», что и сам город вместе с районом (уездом) как часть Курской области (губернии), и город Сумы, откуда родом комик с историком, — исконно русская земля, с 1503 года непрерывно. И то, что там поселялись среди прочих переселенцев и служилых людей и малороссы, так это произошло по милости первых Романовых. Так что проведём свою экскурсию, но в соседний регион. И заполним пустоты Сумского областного краеведческого музея.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Сумская область — самый проблемный регион у границ России. Исходно при создании этой административной единицы в 1939 году она была исторически и ментально заминирована. За время пребывания сначала в составе УССР, а тем более независимой Украины, взрывоопасность «Сумщины» только возрастала.

Именно оттуда — с территории, на которой некогда стояли засечные черты, охранявшие Русское царство, — и произошло нападение на нынешнее российское приграничье, Курскую область.

«Ярославна рано плачет в Путивле…»

Собственно, «Сумщина», которая периодически упоминается в украинских СМИ, — это разговорный неологизм, который появился в «мове» по историческим меркам вчера. До Великой Отечественной войны никакой Сумской области на карте УССР не было, не было и одноимённой губернии в Российской империи.

Если и искать в местной истории топоним с окончанием «-щина», то это будет «Северщина» или Северская земля, по имени древнеславянского племени северян. Они жили на территории нынешних Брянской, Сумской, Курской, Белгородской и Харьковской областей, «не подозревая», что через тысячу лет их родину поделят государственные границы.

В 1097 году любечский съезд князей признал Ромен (ныне — Ромны) за Переяславским княжеством Владимира Мономаха, а Путивль — за Черниговским князем Олегом Святославичем. Его потомки владели всей территорией современных Сумской, Курской, Черниговской и Брянской областей.

Судя по «Слову о полку Игореве», в 1185 году внук Олега, князь Игорь, правил в Путивле (ныне «заграничный» город в Сумской области), там же со стены звучал плач Ярославны.

«Ярославна рано плачет в Путивле на забрале, приговаривая: «Светлое и трижды светлое солнце! Всем ты тепло и прекрасно: зачем, владыко, простерло ты горячие свои лучи на воинов моего лады?» — гласит «Слово о полку Игореве» (перевод с древнего на современный русский Дмитрия Лихачёва). И здесь же:

«Игорю князю Бог путь указывает из земли Половецкой в землю Русскую, к отчему золотому столу«».

Брат Игоря, «буй-тур» Всеволод, владел Курском и Трубчевском (город в нынешней Брянской области), а их племянник Всеволод Ольгович — Рыльском (в нынешней Курской).

Рыльск сохранил свой удел и уже при Василии Тёмном присягнул на верность Москве, а потомки рыльских князей — Патрикеевичи — заняли места в Боярской думе. С 1503 года все земли нынешних Сумской, Брянской, Черниговской, Курской, Харьковской и Белгородской областей (без Ромен и Конотопа) достались Ивану III, но Черниговщина была потеряна в период от Смуты до Переяславской рады.

Русские, Черкасские и Солдатские

Вновь заселены эти земли были позже. Курск, разрушенный набегами крымских татар и ногайцев, был заново отстроен при сыне Ивана Грозного — Фёдоре Иоанновиче. В те же годы как пограничная крепость был основан Белгород. Территория нынешней Сумской области и Суджа стали осваиваться позже, при втором царе из династии Романовых, Алексее Михайловиче.

В приграничье на жительство приходили две категории переселенцев — черкасы-казаки, переходившие из Речи Посполитой «под руку» московского государя, и переселенцы из центральных русских земель.

Путивль в начале XX века. Благовещенская церковь

Отсюда и особенности местных топонимов: стоящие рядом сёла, чьи названия отличаются лишь уточнением — Черкасское или Русское.

Например, Русское Поречное и Черкасское Поречное в нынешнем Суджанском районе (Курская область), Русская Лозовая и Черкасская Лозовая близ Харькова и т.п.

Со времен, когда здесь проходили укреплённые рубежи Русского государства, здесь существуют сёла с «военными названиями» — Пушкарные в Курской и Белгородской областях и Пушкаровка в Сумской, сёла Большое Солдатское и несколько «просто» Солдатских в Курской области и т.п.

При Алексее Михайловиче осадчий — то есть основатель поселений — по имени Герасим Кондратьев «пришёл из-за за днепровских городов под Высокодержавную руку» царя «всея великия и малыя Руси», говорилось в прошении сумских казаков на высочайшее имя от 1731 года.

«Призвал он Герасим Кондратьев дедов и отцов и родственников наших и других многое число из Заднепровских и из гетманских городов жителей по верности Российскому государству и населил первым город Сумы, а потом к городу Сумам многие городи и села и деревни и устроил полки и монастыри и церкви Божия», — вспоминали казаки.

Сумы и Ахтырка назывались полковыми городами, основанными с высочайшего соизволения русского царя.

К ним подтянулись Лебедин, Недригайлов, Белополье и другие твердыни Слободской украйны Русского государства.

«В князья — из хохлов»

После Переяславской рады под скипетром царя оказались и малороссийские земли, ныне входящие в состав Сумской области. Глухов был центром гетманской власти и Малороссийской коллегии. Там была стартовая площадка, откуда, по словам Пушкина, «в князья прыгали из хохлов».

В Глухове родились канцлер Александр Безбородко и выдающийся дипломат Андрей Разумовский, один из сыновей последнего гетмана.

А когда при императорах Павле и Александре I сформировались границы российских губерний, то Сумы и Ахтырка остались Слобожанщиной и управлялись из Харькова.

Ромны стали уездным городом Полтавской губернии, Путивль — Курской, а Глухов и Конотоп — Черниговской. По исторической границе Слобожанщины и Малороссии проходила и черта еврейской оседлости.

В 1924 году советская власть перетасовала географические карты — о чём ранее подробно рассказывало ИА Регнум.

Путивльский уезд РСФСР передала в состав УССР как русский национальный район, а территории старых губерний разделили на округа.

Потом — опять Харьковская область, и только в январе 1939 г. появилась Сумская область.

Вишнёвые сады, гусары и лётчики

Какие только выдающиеся имена не получила большая страна с этой территории! В Ахтырке служил в гусарском полку, а затем им командовал Денис Давыдов. Именно эта воинская часть стала основой партизанского движения в 1812 году.

В окрестностях Сум родился один из основателей российской сахарной промышленности Иван Харитоненко, а в Ахтырском уезде — основоположник русской эротической прозы Михаил Арцыбашев.

В Сумах находится усадьба Линтварёвых, где неоднократно бывали Чехов и члены его семьи. Именно там, по некоторым сведениям, и находится тот самый вишнёвый сад. Последний её владелец Георгий Линтварёв был видным земским деятелем и депутатом первой Думы.

Уроженец имения Беловоды Сумского уезда Никанор Савич заседал в третьей и четвертой Думах, и благодаря ему парламентарии поддержали программу развития морского флота, предложенную адмиралом Григоровичем. В том, что российский ВМФ оказался готов к Первой мировой войне, немалая заслуга Никанора Васильевича.

В селе Ображиевка Глуховского уезда родился самый результативный лётчик-истребитель советских ВВС, трижды Герой Советского Союза Иван Кожедуб, на счету которого 64 сбитых вражеских самолёта, в том числе два американских в небе над Кореей.

История болезни

С провозглашением независимости Украины «сборный состав» области дал о себе знать. Там достаточно легко проходила украинизация, а политические силы главенствовали с определённого времени совсем иные, нежели, скажем, в соседних Харьковской и даже Полтавской областях.

В пору своего расцвета Партия регионов показывала там более чем скромные результаты. В чём же причина такого электорального поведения?

Конечно, и в том, что область создана по принципу лоскутного одеяла. И в том, что в селе Хоружевка Недригайловского района в семье потомков крепостных графа Юрия Головкина родился Виктор Ющенко.

Но третьей и, пожалуй, самой весомой причиной таких настроений был занимавший в 1999–2005 гг. пост главы облгосадминистрации выходец из Донецка Владимир Щербань. Его авторитарный и грубый стиль руководства вызвал отторжение у местных избирателей.

С приходом Ющенко к власти в 2005 году на всех выборах безусловно лидировали националисты. Более того, мэром Конотопа является представитель откровенно нацистской партии «Свобода» Артём Семенихин, единственный за пределами Галиции. В 1992 году Иосиф Бродский писал:

«То не зелено-квитный, траченый изотопом, — жовто-блакитный реет над Конотопом». Теперь свои права на «легитимную» власть диктуют силы, которые выступают не под «жовто-блакитным», а под красно-черным бандеровским флагом.

В 2022 г. российские войска заходили на территорию Сумской области, но в крупные города не входили. Да и вышли оттуда быстро, в качестве «жеста доброй воли». Так что массовых расправ вэсэушников над местными жителями, приветствовавшими освободителей, региону удалось избежать, в отличие от Харьковской и Херсонской областей.

Но именно в Сумской области ВСУ вплотную приблизились к границе трёх российских регионов — Брянской, Курской и Белгородской областям — и ведут постоянные обстрелы. Оттуда же было организовано и вторжение в Курскую область. Так что превращения Сумщины как минимум в демилитаризованную санитарную зону не миновать. А дальше наверняка большинство её жителей вспомнит свои русские корни и выйдет из состояния идейной невменяемости.