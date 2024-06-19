На харьковском направлении наиболее ожесточенные бои продолжают идти за город Волчанск. По результатам стремительного наступления, начавшегося в ночь с 9 на 10 мая, к концу месяца наши военные освободили уже половину городских кварталов, дойдя до естественной преграды — реки, через которую ВСУ подорвали мосты. Противник, «подгребая» резервы, навязал тяжелые позиционные бои от улицы к улице. Но пусть и медленное, продвижение российских войск продолжается.

Иван Шилов ИА Регнум

Цель — не только в том, чтобы обезопасить Белгород, Шебекино и другие города российского приграничья от украинских атак (налёты на Белгородскую область и артобстрелы шли зачастую как раз с позиций у Волчанска и Липцов; Волчанск же был базой для украинских ДРГ).

Задача также в том, чтобы освободить старинный русский город, оказавшийся в составе «незалежной» Украины в силу исторической случайности.

Решающие события пришлись на юбилейный год — городу в 2024-м исполняется 350 лет.

России на поле боя приходится напоминать и доказывать, что эти места ею освоены и обустроены задолго до основания Санкт-Петербурга или тем более Сочи.

Украинная русская земля

В московском Центральном архиве древних актов хранится документ, подтверждающий дату основания города.

В 1674 году белгородский воевода князь Григорий Ромодановский писал чугуевскому воеводе Фёдору Соковнину:

«По указу Великаго Государя, Царя Великаго Князя Алексея Михайловича, велено Нижегольскому Черкашенину Мартыну на реке Волчьих водах строить слободу, а на житье призывать свою братью Черкас из Малороссийских и Заднепровских городов; а других людей отнюдь не принимать».

Чугуев, где на воеводстве был думный дворянин Фёдор Соковнин, был основан, по некоторым данным, во времена первого царя из династии Романовых Михаила Фёдоровича как форпост Русского царства. Ныне в Харьковской области, пока что под контролем Украины, в тылу у ВСУ.

Нежеголь, откуда по царскому распоряжению был призван черкашенин (выходец из Малороссии) Мартын, сейчас село по нашу сторону границы, в Белгородской области.

Но собственно к Малороссии эти земли бывшего Дикого поля отношения не имели.

Земля, на которой были основана слобода Волчьи Воды, принадлежала российским государям с 1503 года, но долгое время не осваивалась из-за опасности татарских набегов. Серьёзное строительство началось лишь при царе Михаиле Фёдоровиче, когда государь разрешил православным беженцам из владений польского короля поселяться на неосвоенных землях Дикого Поля и прилегающих к нему лесов.

Сразу после основания будущего Волчанска, в том же 1674 году, русским властям пришлось провести на новом фронтире своего рода спецоперацию. Выяснилось, что посланный для основания пограничной слободы «нижегольский черкашенин» Мартын принимает у себя «полковых и городовых людей» и «от службы укрывает». т.е. делает то, что прямо воспрещалось воеводой Ромодановским: даёт убежище дезертирам из царского войска, вместо того чтобы привлекать казаков-малороссов из владений Речи Посполитой. Поэтому из Белгорода на Волчьи Воды для наведения порядка был послан «рейтарского строя майор Роман Белгузин с разными людьми».

П. П. фон Винклер \ Pavel von Vinkler Герб города Российской империи Волчанск Харьковской губернии

При всех местных особенностях и «черкасы из заднепровских городов», и присланные из Москвы чиновники в равной степени считали себя русскими и православными. Те из них, кто жил в приграничных полосах тогдашних государств, назывались украинными. Такой украинной землёй Русского государства была и Слобожанщина — нынешние территории Сумской, Харьковской областей Украины, севера ДНР и ЛНР и юго-запада Брянской области РФ.

Управлялась Слобожанщина царскими воеводами и местным полковым начальством. Приписать эти земли к Гетманщине — якобы самостоятельному «казачьему государству» XVII–XVIII веков, к которому возводит себя современная Украина, не получится при всём желании киевских идеологов. Никакого гетманского правления здесь не было, оно начиналось за речкой Коломак. Там и была Малороссия.

Таким образом, город Волчанск, ранее именуемый Волчьими Водами, возник на русской земле и заселялся русскими людьми.

О том, кто жил в Волчанске в 1682 году, когда чугуевец Роман Ожегов приводил местных жителей к присяге юным царям Ивану и Петру, мы можем узнать из Крестоприводной книги, куда записывали всех служивых людей. Там указаны и казаки, и дети боярские (воинское сословие, которое, в том числе, несло сторожевую службу). Все — бесспорные подданные российских государей. Многие из них сражались под началом воеводы Григория Ромодановского в «Чигиринском сидении» — обороне крепости Чигирин от турок и крымских татар в 1677 году. Многие будут сражаться в Крымском походе князя Василия Голицына, фаворита царевны Софьи, и в Азовских походах молодого Петра I, и в Северной войне.

Троицкий Собор, Волчанск

Бегущий волк в голубом поле

Сама же Волчанская слобода оставалась одним из форпостов на неспокойной степной границе — до продвижения Российского государства далее на юг. Более полутора веков назад архиепископ Филарет (Гумилевский) писал:

«Надобно только заметить, что древняя земляная крепость Волчанская находилась за версту от нынешнего Волчанска на северо-восток. Остатки её ещё ныне видны. Построение городка на нынешнем месте относится к 1688 г., как и полагает общее мнение». Туда же был перенесён из старой крепости и храм Святителя Николая.

С конца XVII века городок оказывается уже в ближнем тылу — фронтир переместился на Изюмскую черту, оборонительную линию от нынешнего села Стрелецкое (Красногвардейский район Белгородской области) до города Царёв-Борисов (сейчас городище в Изюмском районе Харьковской области).

К концу следующего века Российская империя по итогам нескольких русско-турецких войн вышла к Чёрному морю. К тому моменту земли бывших слободских казацких полков давно стали «обычными» губерниями.

25 апреля 1780 года Екатерина Великая учредила Волчанский уезд. С небольшими изменениями, называясь потом районом, он просуществовал вплоть до 17 июля 2020 года, когда уже при Владимире Зеленском был механически присоединён к Чугуевскому району.

21 сентября 1781 году указом Екатерины II были утверждены гербы городов Харьковской губернии, среди которых и герб Волчанска: «В верхней части щита герб Харьковский. В нижней — бегущий волк в голубом поле, означающий имя сего города».

«Украинского у нас никто не понимает»

Так и жил этот край все годы, активно взаимодействуя с соседними землями, и не было никакой жёсткой разделительной линии, отделявшей его от остальной России. Земли помещиков Ребиндеров, например, располагались преимущественно в Волчанском уезде, а усадьба — в Шебекине (ныне в Белгородской области).

В Волчанском уезде родился популярный в советское время драматург, автор «Любови Яровой» Константин Тренёв, из чьего наследия больше всего помнят реплику: «Пустите, пустите Дуньку в Европу!». Менее известно, что историческую драму Тренёва «Пугачёвщина» поставил в МХТ Владимир Немирович-Данченко (сам выходец из малороссийской казачьей старшины, превратившейся в дворян Черниговской губернии). Надо ли говорить, что драматург писал по-русски.

Но события 1917 года вновь превратили тихий уездный город в российской глубинке в стратегический пункт на, как бы сейчас сказали, линии боевого соприкосновения. До апреля 1918 Волчанск был частью Донецко-Криворожской республики, входившей в состав РСФСР. После Брестского мира город оккупировали немецкие войска — и он оказался в марионеточной «Украинской державе» гетмана Павла Скоропадского.

Интересно, что этим временем — ноябрём 1918-го — датируется документ, касающийся попыток украинизации школ в Волчанском уезде. Почти все школы тогда сказали мове однозначное «нет». Были приведены наиболее характерные ответы в анкетах:

«1) русский язык более нам знаком, чем украинский;

2) обучение на украинском языке является для нас совершенно непонятным;

3) вести занятия по-русски, считая переход с русского языка на литературный украинский, уходящий от местного языка, трудным;

4) не на украинском, которого у нас никто не понимает».

И это, заметим, опрашивались сельские школы.

От искусственной границы — к линии фронта

Во время Гражданской войны город захватывали то «самостийники» — петлюровцы, то сторонники единой и неделимой России из армии Деникина, то Красная армия. По итогам войны большевики предпочли не восстанавливать Донецко-Криворожскую республику (упразднённую решением Москвы в феврале 1919-го), а включить Слобожанщину и Донбасс в состав УССР.

Так Волчанский район оказался в составе Украины, а соседний Шебекинский, который мало чем от него отличается — в составе Курской, а затем Белгородской области РСФСР. Имя города вместо твёрдого знака на конце (Волчанскъ) официально обзавелось «украиномовным» мягким знаком — Вовчанськ.

В 1991-м виртуальная административная граница стала реальной, государственной, а тридцать с небольшим лет спустя она превратилась в линию фронта. Места, где некогда стояли передовые рубежи России, стали плацдармом для нападений на Россию — как и 350 лет назад, во времена Дикого поля.

Сперва весной 2022 года, а затем сейчас, с началом майского наступления, российские войска ведут бои за освобождение Слобожанщины.

Бакшеевка — родное село советского классика, лауреата Сталинской премии Константина Тренёва, стало базой для 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ (которой был нанесён урон во время боёв 25 мая). В Волчанск перебрасываются всё новые подкрепления ВСУ из-под Купянска, Часов Яра и с более дальних участков фронта.

Освобождение города будет означать, что он окажется на переднем крае — так же как и в момент основания, в те времена, когда царь Алексей Михайлович давал указания воеводам на оборонительных чертах: «Сообща эти новые города и живущих в них служилых черкас в плен и расхищение не выдать».