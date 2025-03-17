С одного из куполов церкви Всех Святых в Киево-Печерской лавре 8 марта упал крест. За три дня до этого был подписан и опубликован приказ министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины. В старейшую обитель, которую в бумаге называют исключительно «Национальным заповедником «Киево-Печерская лавра», отправлена комиссия «по проверке наличия и определения исторической и научной ценности останков святых».

Иван Шилов ИА Регнум

По сути, киевский режим решил инвентаризировать святые мощи, покоящиеся в Ближних и Дальних пещерах лавры. Причём результаты «проверки наличия и определения» будут секретными.

Обществу почему-то решили не рассказывать, что даст чиновничье обследование мощей основателя обители святого Антония Печерского и Нестора Летописца. И хранящихся в Ближних пещерах останков преподобного инока Илии Киево-Печерского — как осторожно пишут историки, «возможного прототипа» героя былин богатыря Ильи Муромца.

Противостоять инвентаризации монахи смогут только молитвой. Братию из лавры выселили больше двух лет назад — тогда заповедник расторг договор аренды с репрессируемой УПЦ (Украинской православной церковью). Получается, что воспротивиться кощунству некому?

Можно считать, что приход комиссии минкульта и падение креста с купола храма Всех Святых — это просто совпадение. Так же как не более чем случайностью было падение креста с Софийского собора за 40 дней до начала СВО.

А можно вспомнить один из, пожалуй, самых странных эпизодов русского эпоса — фрагмент былины «Ссора Ильи Муромца с князем Владимиром». Киевский правитель по имени Владимир (который далеко не тождественен князю Владимиру Святому, это некая «власть вообще») оскорбляет защитника Руси богатыря Илью. И тот в гневе пускает стрелы по Киев-граду: бьёт не только в княжий терем, но и… в церкви.

Выходил Илья он да на Киев-град,

И по граду Киеву стал он похаживать

И на матушки Божьи церкви погуливать,

На церквах-то он кресты вси да повыломал,

Маковки он золочены все повыстрелял…

Этот эпизод ставил в тупик многих исследователей. Богатырь — защитник земли Русской и веры православной, победитель Идолища Поганого — сбивает кресты с храмов? По одной из трактовок, «старый казак Илья Муромец» ведёт себя как юродивый, обличающий неправедную власть. И показывает, что у этого князя Владимира в его киевских церквях не осталось Божьего присутствия, одни золочёные купола.

Сейчас соцсети полнятся предположениями — какую судьбу готовят мощам киево-печерских праведников, в том числе св. преподобного Илии Муромского? По самым тревожным предположениям, мощи признают «подменёнными» — и распродадут их по частным коллекциям в целях пополнения державного бюджета.

А ведь киевская пропаганда так старалась записать богатыря святорусского Илью Муромца в свои, в герои «Руси-Украины», не имеющей ничего общего с «москалями». Ведь просто распоряжением минкульта закэнселить (отменить) этот элемент общего наследия невозможно.

«Пропаганда православия»

Былины, созданные большим русским народом в XII–XV веках, в те времена, когда никакой Украины — ни этнически, ни тем более политически — не существовало, в новейшие времена оказались элементами российской мягкой силы с её «имперскими нарративами».

И эта сила, как считают в нынешнем Киеве, направлена против украинской идентичности и державности. Так, ещё в «мирном» ноябре 2017 года Национальный комитет Украины по телевидению и радиовещанию запретил продавать на территории страны книгу «Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях» и «Богатырские русские сказки».

В мотивировочной части, которую составил экспертный совет ведомства, Илье Муромцу, Добрыне Никитичу и Алёше Поповичу вменялось следующее:

Государственная Третьяковская галерея/РИА Новости Репродукция картины В. Васнецова «Богатыри» (Государственная Третьяковская галерея)

«Пропаганда государства-агрессора, в частности, имперских геополитических доктрин, которые предусматривают объединение народов вокруг государства-агрессора, его государственного языка, культуры, главенствующей религиозной конфессии (православие)».

Последнее особенно любопытно: с точки зрения чиновников, православие уже не господствующая конфессия на Украине?

Но дело в том, что «имперский нарратив» русского богатырского эпоса уже давно прописался не только в истории литературы (спасибо профессору Дмитрию Иловайскому) и высокой культуре (благодаря Виктору Васнецову), но и в современной в поп-культуре. Причём ориентированной на самых маленьких.

Рисованные «имперские нарративы»

Речь идёт об анимационной франшизе «Три богатыря» от петербургской студии «Мельница». Мультфильмы регулярно выходят уже больше 20 лет, с 2004-го, и в нулевые и десятые годы вполне спокойно демонстрировались в том числе на Украине.

Что же до нашего героя, то впервые его образ появился в третьей серии, снятой в 2007 году. «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» должен был стать завершением трилогии о богатырях, но продюсеры решили продолжать серию — кассовые сборы не просто окупили картину, но и с лихвой покрыли убытки от двух предыдущих частей.

В пересчете на рубли российский и мировой прокат принёс без малого 900 млн (с учетом инфляции), при исходном бюджете в 171 млн рублей. Его также дополнила вышедшая в том же году компьютерная игра-квест.

«Ведь кто такие богатыри? Это наши выразители и представители, наш имидж для самих себя. При всех достоинствах классической былинной интерпретации она сегодня уже, наверное, не очень актуальна, а через такое кино, как наше, через таких персонажей зрителю проще любить страну», — говорил продюсер Сергей Сельянов.

С другой стороны, как пояснял режиссёр проекта с 2012 года Константин Феоктистов, аниматоры «очень удачно нашли стилистику, которая отчасти идет от Билибина, отчасти от древнерусской живописи».

кадр из мультфильма /«Илья Муромец и Соловей-Разбойник», 2007г

Детям, которые в 2004 году смотрели первую серию, сейчас по 25-35 лет. Мультик успел сформировать восприятие «богатырского» образа для двух поколений. И продолжает играть роль «мостика» к большой культуре.

Научный журнал для школьников «Старт» в январе 2023 года приводил сочинение ученика одного из первых классов школы № 12 Нового Уренгоя:

«Когда я был маленький, то любил смотреть серию мультипликационных фильмов «Три богатыря». Летом, перед школой, мама предложила мне посмотреть советский художественный фильм «Илья Муромец» (1956 года). А потом прочитала былину про Добрыню Никитича и Змея Горыныча… Мне стало интересно, а какие сняты еще художественные фильмы, мультфильмы, написаны былины о русских богатырях.

Для меня как будто приоткрылась дверь в далёкие времена нашего народа! Перед глазами встали могучие образы русских богатырей и их великие подвиги в борьбе со злом… Илья Муромец посвятил свою жизнь защите русской земли и народа… Любимый русский богатырь обладал удивительной силой духа, был спокоен и степенен, добр и великодушен. Он не проливал понапрасну кровь, щадя врага, проявлял смелость и благородство».

Собственно мультэпопея, у которой вышла уже 14-я часть, а к концу года ожидается 15-я, — комедийный сериал, но образы русских богатырей в нем обаятельные, силы и доброты им не занимать, чего не скажешь о мультяшном князе киевском. Он там — совсем не святой Владимир Креститель, а, выражаясь словами поэта, «властитель слабый и лукавый» и недалёкий.

Современные киевские, харьковские и львовские дети из русскоязычных семей и не только успели посмотреть шесть мультфильмов, вплоть до серии «Три богатыря. Ход конём» (2014). А самый кассовый эпизод эпопеи — «Три богатыря на дальних берегах» (2012), по официальным данным украинского кинопроката, собрал более полумиллиона просмотров (всего в России и зарубежье фильм посмотрели 4,2 млн человек) и вошёл в сто самых кассовых картин за всю историю постсоветского проката на Украине.

Прошлогодний хит — «Три богатыря и Пуп земли», собравший по всему миру рекордный 1 млрд рублей, в Киеве, Харькове или Одессе по понятным причинам не увидели.

Популярную на всём постсоветском пространстве анимационную серию на постмайданной Украине де-юре не запретили, но вещание российских телеканалов и онлайн-кинотеатров запрещено. «Пропаганда имперских доктрин, языка, культуры и религии» должна пресекаться.

Но медиаменеджеры и пиарщики, которые во многом составляют команду Владимира Зеленского, не могут не понимать: простым запретом делу не поможешь.

Необходимо «переприсвоить» культурных героев. Главная проблема возникает с Ильёй. Ведь он — Муромец.

«Неправильное» происхождение

В большинстве записанных былин местом его рождения считается село Карачарово (ныне в черте города Мурома Владимирской области).

В славном городе во Муромле,

Во селе было Карачарове, Сиднем сидел Илья Муромец, крестьянский сын,

Сиднем сидел цело тридцать лет…

А когда начались его богатырские подвиги, ездил он — так же, как современный житель Владимирской области в мирные годы ездил бы на Украину — через Смоленск или Брянск.

Ко стольному городу ко Киеву,

Он тою дорогою прямоезжею…

Чрез те леса Брынские,

Чрез черны грязи смоленские…

То есть по своему происхождению — «москаль», а если вспомнить, что город Муром назван по имени племени мурома, то ещё не исключено, что и с финно-угорской примесью. Да и былины, даром что их действие происходит в Киеве да Чернигове, были записаны отнюдь не на территории «Руси-Украины», а на максимальном от неё удалении.

«Немногие былинные сюжеты с именем Ильи Муромца известны за пределами губерний Олонецкой (современная Карелия. — Прим. ред.), Архангельской и Сибири», — писал этнограф и фольклорист XIX века Всеволод Миллер. Именно там, на Русском Севере и в Сибири, были зафиксированы былины об Илье, вошедшие в классические сборники Кирши Данилова (XVIII в.) и Степана Гуляева (XIX в.).

Но и на другом краю русского мира, в Малороссии, о муромском богатыре ходили устные рассказы.

То же село Карачарово близ Мурома присутствует и в церковных источниках, свидетельствующих о святом Илии Печерском, который был канонизирован в 1643 году (но мощи его почитались ещё в XVI веке, как свидетельствовал австрийский дипломат и путешественник Эрих Лассота).

«Св. Илия, родом из села Карачарова, в Муромской земле, с юных лет отличался бесстрашием, — писал афонский иеромонах Макарий в сочинении «Синаксарь». — Поступив на военную службу, он стал одним из наиболее мужественных и прославленных воинов киевского князя. После многолетней службы он удалился в Киево-Печерскую лавру, где вел святую жизнь затворника и преставился в мире около 1188 г. Его чудотворные мощи пребывают нетленными в Ближних пещерах св. Антония».

Святитель Филарет Черниговский также пишет: «Преподобный Илия, по месту рождения Муромец, почивает открыто в Антониевой пещере».

И почивает, судя по всему, настоящий богатырь. В 1988 году Межведомственная комиссия Минздрава УССР провела экспертизу этих мощей и датировала их XII веком — что подтверждает церковное предание. Тогда же антрополог Сергей Никитин восстановил лицо святого по методу профессора Герасимова.

Реконструкция по черепу преподобного Ильи (Муромца). Автор Сергей Никитин, 1989

Специалисты констатировали, что это был физически крепкий мужчина 40-45 лет, который имел рост около 177 см (выше среднего для того времени). Признаки заболевания позвоночника подтверждают возможность того, что былинный Илья от рождения и до 33 лет мог быть неходячим. Запястья и ключицы значительно крупнее, чем в среднем.

Причиной смерти послужил, по мнению экспертов, удар острого орудия (копья или меча) в грудь, сквозь прикрывавшую грудь левую руку. Наиболее вероятно, что это произошло в январе 1203 года, во время разорения Киева и лавры объединённой русско-половецкой ратью князя Рюрика Ростиславича.

Экспертиза проходила тогда, когда гонения на церковь уже де-факто выдохлись, а лавру верующим и монахам ещё не передали, так что её можно считать объективной и непредвзятой.

То есть Илья Муромец не был мифом. Точнее, у героя мифа был реальный прототип.

И с его очевидно «неправильным» владимирским, муромским происхождением современным киевским властям надо было что-то делать. Здесь на помощь пришли малороссийские авторы XIX в., многие — из польской шляхты. С их подачи село Карачарово превратилось в Карачёв (в нынешней Брянской области), а Муром — в село Моровля в окрестностях Чернигова. С этой последней версией — об «украинском богатыре Ильке Чоботке» и носятся украинские СМИ времён нелегитимного «киевского князя» Владимира Зеленского.

Ещё в 2021 г. украинские «историки и филологи пришли к выводу», что Россия «украла» у них богатырей Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича.

Однако откуда бы инок Илия ни был родом, он украинцем считаться никак не может, равно как и малороссом, ибо понятий таких в XII веке — пору его жизни и служения — просто не было. А был он просто русичем.

Покушение на Третий удел Богородицы

От ревизионистских изысканий украинских филологов можно было бы отмахнуться. Иное дело, когда с ревизией пришли в Ближние пещеры, к месту упокоения грозного богатыря и смиренного инока — погибшего, судя по всему, как воин, отражая нападение разорителей Киева.

Те, кто сейчас решил разорить старейшую монашескую обитель, передав её раскольникам из «Православной церкви Украины», весьма самонадеянны.

Но вспомним, что Киево-Печерский монастырь все поместные православные церкви признают третьим из четырёх уделов Божьей Матери (наряду с Иверией-Грузией, Святой горой Афон и Серафимо-Дивеевским монастырём).

С другой стороны, церковь Всех Святых, с которой упал крест, была построена на средства гетмана Ивана Мазепы — ещё до его предательства. И именно здесь в июне 2023 года раскольники из «Православной церкви Украины» отслужили панихиду по гетману, анафематствованному каноничной Русской церковью. Судя по былине о ссоре Ильи Муромца с князем Владимиром, такое святотатство вряд ли пришлось богатырю по нраву.