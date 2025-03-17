«Не там родился». Почему Украина хочет «приватизировать» Илью Муромца
С одного из куполов церкви Всех Святых в Киево-Печерской лавре 8 марта упал крест. За три дня до этого был подписан и опубликован приказ министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины. В старейшую обитель, которую в бумаге называют исключительно «Национальным заповедником «Киево-Печерская лавра», отправлена комиссия «по проверке наличия и определения исторической и научной ценности останков святых».
По сути, киевский режим решил инвентаризировать святые мощи, покоящиеся в Ближних и Дальних пещерах лавры. Причём результаты «проверки наличия и определения» будут секретными.
Обществу почему-то решили не рассказывать, что даст чиновничье обследование мощей основателя обители святого Антония Печерского и Нестора Летописца. И хранящихся в Ближних пещерах останков преподобного инока Илии Киево-Печерского — как осторожно пишут историки, «возможного прототипа» героя былин богатыря Ильи Муромца.
Противостоять инвентаризации монахи смогут только молитвой. Братию из лавры выселили больше двух лет назад — тогда заповедник расторг договор аренды с репрессируемой УПЦ (Украинской православной церковью). Получается, что воспротивиться кощунству некому?
Можно считать, что приход комиссии минкульта и падение креста с купола храма Всех Святых — это просто совпадение. Так же как не более чем случайностью было падение креста с Софийского собора за 40 дней до начала СВО.
А можно вспомнить один из, пожалуй, самых странных эпизодов русского эпоса — фрагмент былины «Ссора Ильи Муромца с князем Владимиром». Киевский правитель по имени Владимир (который далеко не тождественен князю Владимиру Святому, это некая «власть вообще») оскорбляет защитника Руси богатыря Илью. И тот в гневе пускает стрелы по Киев-граду: бьёт не только в княжий терем, но и… в церкви.
Выходил Илья он да на Киев-град,
И по граду Киеву стал он похаживать
И на матушки Божьи церкви погуливать,
На церквах-то он кресты вси да повыломал,
Маковки он золочены все повыстрелял…
Этот эпизод ставил в тупик многих исследователей. Богатырь — защитник земли Русской и веры православной, победитель Идолища Поганого — сбивает кресты с храмов? По одной из трактовок, «старый казак Илья Муромец» ведёт себя как юродивый, обличающий неправедную власть. И показывает, что у этого князя Владимира в его киевских церквях не осталось Божьего присутствия, одни золочёные купола.
Сейчас соцсети полнятся предположениями — какую судьбу готовят мощам киево-печерских праведников, в том числе св. преподобного Илии Муромского? По самым тревожным предположениям, мощи признают «подменёнными» — и распродадут их по частным коллекциям в целях пополнения державного бюджета.
А ведь киевская пропаганда так старалась записать богатыря святорусского Илью Муромца в свои, в герои «Руси-Украины», не имеющей ничего общего с «москалями». Ведь просто распоряжением минкульта закэнселить (отменить) этот элемент общего наследия невозможно.
«Пропаганда православия»
Былины, созданные большим русским народом в XII–XV веках, в те времена, когда никакой Украины — ни этнически, ни тем более политически — не существовало, в новейшие времена оказались элементами российской мягкой силы с её «имперскими нарративами».
И эта сила, как считают в нынешнем Киеве, направлена против украинской идентичности и державности. Так, ещё в «мирном» ноябре 2017 года Национальный комитет Украины по телевидению и радиовещанию запретил продавать на территории страны книгу «Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях» и «Богатырские русские сказки».
В мотивировочной части, которую составил экспертный совет ведомства, Илье Муромцу, Добрыне Никитичу и Алёше Поповичу вменялось следующее:
«Пропаганда государства-агрессора, в частности, имперских геополитических доктрин, которые предусматривают объединение народов вокруг государства-агрессора, его государственного языка, культуры, главенствующей религиозной конфессии (православие)».
Последнее особенно любопытно: с точки зрения чиновников, православие уже не господствующая конфессия на Украине?
Но дело в том, что «имперский нарратив» русского богатырского эпоса уже давно прописался не только в истории литературы (спасибо профессору Дмитрию Иловайскому) и высокой культуре (благодаря Виктору Васнецову), но и в современной в поп-культуре. Причём ориентированной на самых маленьких.
Рисованные «имперские нарративы»
Речь идёт об анимационной франшизе «Три богатыря» от петербургской студии «Мельница». Мультфильмы регулярно выходят уже больше 20 лет, с 2004-го, и в нулевые и десятые годы вполне спокойно демонстрировались в том числе на Украине.
Что же до нашего героя, то впервые его образ появился в третьей серии, снятой в 2007 году. «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» должен был стать завершением трилогии о богатырях, но продюсеры решили продолжать серию — кассовые сборы не просто окупили картину, но и с лихвой покрыли убытки от двух предыдущих частей.
В пересчете на рубли российский и мировой прокат принёс без малого 900 млн (с учетом инфляции), при исходном бюджете в 171 млн рублей. Его также дополнила вышедшая в том же году компьютерная игра-квест.
«Ведь кто такие богатыри? Это наши выразители и представители, наш имидж для самих себя. При всех достоинствах классической былинной интерпретации она сегодня уже, наверное, не очень актуальна, а через такое кино, как наше, через таких персонажей зрителю проще любить страну», — говорил продюсер Сергей Сельянов.
С другой стороны, как пояснял режиссёр проекта с 2012 года Константин Феоктистов, аниматоры «очень удачно нашли стилистику, которая отчасти идет от Билибина, отчасти от древнерусской живописи».
Детям, которые в 2004 году смотрели первую серию, сейчас по 25-35 лет. Мультик успел сформировать восприятие «богатырского» образа для двух поколений. И продолжает играть роль «мостика» к большой культуре.
Научный журнал для школьников «Старт» в январе 2023 года приводил сочинение ученика одного из первых классов школы № 12 Нового Уренгоя:
«Когда я был маленький, то любил смотреть серию мультипликационных фильмов «Три богатыря». Летом, перед школой, мама предложила мне посмотреть советский художественный фильм «Илья Муромец» (1956 года). А потом прочитала былину про Добрыню Никитича и Змея Горыныча… Мне стало интересно, а какие сняты еще художественные фильмы, мультфильмы, написаны былины о русских богатырях.
Для меня как будто приоткрылась дверь в далёкие времена нашего народа! Перед глазами встали могучие образы русских богатырей и их великие подвиги в борьбе со злом… Илья Муромец посвятил свою жизнь защите русской земли и народа… Любимый русский богатырь обладал удивительной силой духа, был спокоен и степенен, добр и великодушен. Он не проливал понапрасну кровь, щадя врага, проявлял смелость и благородство».
Собственно мультэпопея, у которой вышла уже 14-я часть, а к концу года ожидается 15-я, — комедийный сериал, но образы русских богатырей в нем обаятельные, силы и доброты им не занимать, чего не скажешь о мультяшном князе киевском. Он там — совсем не святой Владимир Креститель, а, выражаясь словами поэта, «властитель слабый и лукавый» и недалёкий.
Современные киевские, харьковские и львовские дети из русскоязычных семей и не только успели посмотреть шесть мультфильмов, вплоть до серии «Три богатыря. Ход конём» (2014). А самый кассовый эпизод эпопеи — «Три богатыря на дальних берегах» (2012), по официальным данным украинского кинопроката, собрал более полумиллиона просмотров (всего в России и зарубежье фильм посмотрели 4,2 млн человек) и вошёл в сто самых кассовых картин за всю историю постсоветского проката на Украине.
Прошлогодний хит — «Три богатыря и Пуп земли», собравший по всему миру рекордный 1 млрд рублей, в Киеве, Харькове или Одессе по понятным причинам не увидели.
Популярную на всём постсоветском пространстве анимационную серию на постмайданной Украине де-юре не запретили, но вещание российских телеканалов и онлайн-кинотеатров запрещено. «Пропаганда имперских доктрин, языка, культуры и религии» должна пресекаться.
Но медиаменеджеры и пиарщики, которые во многом составляют команду Владимира Зеленского, не могут не понимать: простым запретом делу не поможешь.
Необходимо «переприсвоить» культурных героев. Главная проблема возникает с Ильёй. Ведь он — Муромец.
«Неправильное» происхождение
В большинстве записанных былин местом его рождения считается село Карачарово (ныне в черте города Мурома Владимирской области).
В славном городе во Муромле,
Во селе было Карачарове, Сиднем сидел Илья Муромец, крестьянский сын,
Сиднем сидел цело тридцать лет…
А когда начались его богатырские подвиги, ездил он — так же, как современный житель Владимирской области в мирные годы ездил бы на Украину — через Смоленск или Брянск.
Ко стольному городу ко Киеву,
Он тою дорогою прямоезжею…
Чрез те леса Брынские,
Чрез черны грязи смоленские…
То есть по своему происхождению — «москаль», а если вспомнить, что город Муром назван по имени племени мурома, то ещё не исключено, что и с финно-угорской примесью. Да и былины, даром что их действие происходит в Киеве да Чернигове, были записаны отнюдь не на территории «Руси-Украины», а на максимальном от неё удалении.
«Немногие былинные сюжеты с именем Ильи Муромца известны за пределами губерний Олонецкой (современная Карелия. — Прим. ред.), Архангельской и Сибири», — писал этнограф и фольклорист XIX века Всеволод Миллер. Именно там, на Русском Севере и в Сибири, были зафиксированы былины об Илье, вошедшие в классические сборники Кирши Данилова (XVIII в.) и Степана Гуляева (XIX в.).
Но и на другом краю русского мира, в Малороссии, о муромском богатыре ходили устные рассказы.
То же село Карачарово близ Мурома присутствует и в церковных источниках, свидетельствующих о святом Илии Печерском, который был канонизирован в 1643 году (но мощи его почитались ещё в XVI веке, как свидетельствовал австрийский дипломат и путешественник Эрих Лассота).
«Св. Илия, родом из села Карачарова, в Муромской земле, с юных лет отличался бесстрашием, — писал афонский иеромонах Макарий в сочинении «Синаксарь». — Поступив на военную службу, он стал одним из наиболее мужественных и прославленных воинов киевского князя. После многолетней службы он удалился в Киево-Печерскую лавру, где вел святую жизнь затворника и преставился в мире около 1188 г. Его чудотворные мощи пребывают нетленными в Ближних пещерах св. Антония».
Святитель Филарет Черниговский также пишет: «Преподобный Илия, по месту рождения Муромец, почивает открыто в Антониевой пещере».
И почивает, судя по всему, настоящий богатырь. В 1988 году Межведомственная комиссия Минздрава УССР провела экспертизу этих мощей и датировала их XII веком — что подтверждает церковное предание. Тогда же антрополог Сергей Никитин восстановил лицо святого по методу профессора Герасимова.
Специалисты констатировали, что это был физически крепкий мужчина 40-45 лет, который имел рост около 177 см (выше среднего для того времени). Признаки заболевания позвоночника подтверждают возможность того, что былинный Илья от рождения и до 33 лет мог быть неходячим. Запястья и ключицы значительно крупнее, чем в среднем.
Причиной смерти послужил, по мнению экспертов, удар острого орудия (копья или меча) в грудь, сквозь прикрывавшую грудь левую руку. Наиболее вероятно, что это произошло в январе 1203 года, во время разорения Киева и лавры объединённой русско-половецкой ратью князя Рюрика Ростиславича.
Экспертиза проходила тогда, когда гонения на церковь уже де-факто выдохлись, а лавру верующим и монахам ещё не передали, так что её можно считать объективной и непредвзятой.
То есть Илья Муромец не был мифом. Точнее, у героя мифа был реальный прототип.
И с его очевидно «неправильным» владимирским, муромским происхождением современным киевским властям надо было что-то делать. Здесь на помощь пришли малороссийские авторы XIX в., многие — из польской шляхты. С их подачи село Карачарово превратилось в Карачёв (в нынешней Брянской области), а Муром — в село Моровля в окрестностях Чернигова. С этой последней версией — об «украинском богатыре Ильке Чоботке» и носятся украинские СМИ времён нелегитимного «киевского князя» Владимира Зеленского.
Ещё в 2021 г. украинские «историки и филологи пришли к выводу», что Россия «украла» у них богатырей Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича.
Однако откуда бы инок Илия ни был родом, он украинцем считаться никак не может, равно как и малороссом, ибо понятий таких в XII веке — пору его жизни и служения — просто не было. А был он просто русичем.
Покушение на Третий удел Богородицы
От ревизионистских изысканий украинских филологов можно было бы отмахнуться. Иное дело, когда с ревизией пришли в Ближние пещеры, к месту упокоения грозного богатыря и смиренного инока — погибшего, судя по всему, как воин, отражая нападение разорителей Киева.
Те, кто сейчас решил разорить старейшую монашескую обитель, передав её раскольникам из «Православной церкви Украины», весьма самонадеянны.
Но вспомним, что Киево-Печерский монастырь все поместные православные церкви признают третьим из четырёх уделов Божьей Матери (наряду с Иверией-Грузией, Святой горой Афон и Серафимо-Дивеевским монастырём).
С другой стороны, церковь Всех Святых, с которой упал крест, была построена на средства гетмана Ивана Мазепы — ещё до его предательства. И именно здесь в июне 2023 года раскольники из «Православной церкви Украины» отслужили панихиду по гетману, анафематствованному каноничной Русской церковью. Судя по былине о ссоре Ильи Муромца с князем Владимиром, такое святотатство вряд ли пришлось богатырю по нраву.