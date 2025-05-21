* чайлдфри — запрещённая в России организация

В СМИ и Telegram-каналах «завирусилась» тема запрета известных фильмов и сериалов — от «Гарри Поттера» до «Секса в большом городе» за пропаганду чайлдфри* — то есть бездетности, отказа от деторождения.

Иван Шилов ИА Регнум

Мол, один из главных (и наиболее симпатичных) персонажей книжной и кинематографической поттерины — профессор Минерва Макгонагалл детей не имеет. Во всяком случае Джоан Роулинг об этом ничего не писала. Да и Кэрри Брэдшоу — главная героиня Sex and The City, вроде бы бездетна. И воительница Бриенна Тарт из «Игры престолов», так увлеклась битвами, что не задумалась о семье. А что это, как не пропаганда?

Во всяком случае, такие доводы приводились в публикации «Парламентской газеты», которая задала тон всему обсуждению. В Роскомнадзоре и Минкульте уже объяснили — нет, ни «Поттера», ни «Игру престолов», ни сагу о Брэдшоу и её подружках именно за пропаганду чайлдфри* запрещать не планировали и не планируют.

Но в общественном мнении, как говорится, осадок остался.

Ведь в общей памяти остались и «исчезновение» из книг и с фотографий соратников Ленина, которые в 1930-х оказались «врагами народа», и пропажа из фильмов сцен со Сталиным после развенчания культа личности. И пример, который на памяти у ныне живущего поколения. 40 лет назад, когда Горбачёв начал антиалкогольную кампанию, из теле — и кинокартин стали вырезать сцены с выпивкой. Что-то подобное повторится и сейчас?

Давайте допустим, что авторы публикаций о «запрете Гарри Поттера» правы, и надо начать «отменять» — по аналогии с западной cancel culture («культурой отмены») — и запрещать книги, где действуют бездетные персонажи.

Были ли дети у замужней Татьяны Лариной? Пушкин об этом ничего не писал. Значит — чем она лучше Кэрри Брэдшоу? А в романе Чернышевского «Что делать?» главная положительная героиня Вера Павловна не только живёт с двумя мужчинами, но и упорно не обзаводится потомством ни от одного из них. Значит — запретим роман, и не за почти неприкрытые «призывы к топору», и даже не за дурной стиль (который едко высмеял Набоков), а за то самое чайлдфри*.

Можно пойти дальше — и опять-таки в духе прогрессивных западных практик задним числом «отменить» реальных исторических лиц, умерших бездетными. А заодно и вычеркнуть их наследие, «запятнанное» чайлдфри*-наклонностями авторов.

Вивальди и Лермонтов

Не было детей у Исаака Ньютона — придётся отменять закон всемирного тяготения. Невозможно также будет приписывать этот закон его коллегам по Королевскому обществу Роберту Гуку с Робертом Бойлем, о детях которых исторические источники тоже молчат. Соответственно, закон Гука тоже подлежит отмене, как и закон Бойля — Мариотта, ведь мы не можем с точностью сказать, что и сам Мариотт произвёл потомство.

Под этот запрет могут попасть книги Оноре де Бальзака и музыка Фредерика Шопена (для Антонио Вивальди и Ференца Листа могут сделать исключение по уважительной причине — они постриглись в монахи, хотя как знать?)

Исаак Ньютон. Портрет кисти Г. Кнеллера (1702)

А теперь вернёмся в границы России и проверим на идеологию чайлдфри* наших деятелей культуры и искусства.

У Михаила Лермонтова, и Алексея Кольцова, может быть, есть шанс уберечься от запрета, ведь они умерли молодыми и просто не успели создать семьи. Но «под трибунал» вполне подпадает главный моралист нашей культуры — Иван Крылов.

Ведь дедушка-баснописец не был даже отцом: прожил 75 лет, но за это время так и не обзавёлся ни женой, ни детьми. Не говоря уже о внуках.

Проблемы могут возникнуть почти со всей русской классической музыкой — детей не было ни у Михаила Глинки, ни у Модеста Мусоргского, ни у Александра Бородина. Правда, для двух последних есть лазейка — их оперы доделывал Николай Римский-Корсаков, у которого дети были. И если переписать «Бориса Годунова», «Хованщину» и «Князя Игоря» на него, что с правовой точки зрения вполне допустимо, то музыка может не пострадать.

Проблемы могут возникнуть и у нобелевского лауреата Илья Мечникова. Они с женой Ольгой отказались заводить детей, так как его супруга принесла в приданое великому физиологу несовершеннолетних братьев и сестёр, которых и воспитывали вместо своего потомства.

Михаил Глинка и его спутница Екатерина Керн

По этим же основаниям в истории русского балета могут остаться только Ксения Рябинкина, Марис Лиепа и Анастасия Волочкова. Ведь ни у Анны Павловой, ни у Галины Улановой, ни у Майи Плисецкой детей не было. И далеко не только у них.

Как и во времена антиалкогольной кампании, по этой логике под нож должно пойти и советское кино. Ввиду бездетности Любови Орловой и Тамары Макаровой почти всё наследие Григория Александрова и Сергея Герасимова подлежит отправке «на полку», а фильм «Подкидыш» — даже дважды, ведь прожившие почти до 90 лет Рина Зелёная и Фаина Раневская так и остались бездетными.

И, наконец появляется повод избавиться от наследия Ленина, абсолютно не прибегая при этом к идеологическим аргументам. У вождя мирового пролетариата детей не было ни от товарища Крупской, ни от товарища Арманд.

А как на самом деле?

Возникает какая-то сюрреалистическая картина (кстати, у Сальвадора Дали и его Галы детей тоже не было), и значит, самое время внести ясность. Для этого не понадобится «веритатем дицере» — заклинание правды из «Гарри Поттера». Достаточно просто обратиться к документам.

В ноябре 2024 года президент подписал закон о запрете пропаганды идеологии отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.

Владимир Ленин и Надежда Крупская

Во исполнение этого закона приняты поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП): пропаганда чайлдфри, приравнена к пропаганде ЛГБТ**-движения, и наказывается штрафом. А с 1 сентября вступит в силу обязанность Роскомнадзора проверять видеоконтент — нет ли там призывов к отказу от деторождения.

Из закона однозначно следует: само то, что некто (например, монах) придерживается целибата, не является пропагандой чайлдфри.

Ключевое слово во всех случаях — пропаганда, то есть распространение и оправдание деструктивных взглядов. Само по себе присутствие в фильме, сериале или книге персонажа, у которого по каким-то причинам нет детей — это не «пропаганда осознанного отказа от материнства или отцовства».

Наше общество и власть обоснованно считают ЛГБТ** и чайлдфри* разрушительными, а в случае от идейного отказа от деторождения — ещё и самоубийственными для будущих поколений.

Но сами по себе «личные обстоятельства» персонажей или реальных людей под эти запреты не подпадают. Крылов, Мечников, Ньютон, Бальзак, Минерва Макгонагалл, Татьяна Ларина, дева-воин Бриенна и даже «чернышевская» Вера Павловна не пропагандировали идеологию сознательного отказа от продолжения рода.

Когда запретительском раже разумные требования КоАП доводятся до абсурда — такую ситуацию чиновник с многолетним стажем, беспощадный сатирик, любящий муж и заботливый отец Михаил Салтыков-Щедрин называл благоглупостями.

Не надо казаться святее целибатного папы Льва XIV, а то можно договориться и до отмены Жозефа Гей-Люссака («автора» закона из учебника физики за 8-й класс) за нехорошую фамилию.

Прописанные в законе о запрете ЛГБТ** — и чайлдфри*-пропаганды критерии основаны на здравом смысле. Никто не объявляет вне закона «Идеального мужа» Оскара Уайльда на том основании, что писатель страдал от порицаемых нами пристрастий. А вот в биографии Уайльда в соответствующем разделе будет стоять сноска о запрете ЛГБТ**-сообщества.

То же и с чайлдфри. Если в биографии Лили Брик автор пишет, что муза Маяковского была осознанно бездетной (впрочем, по одной из версий, она физически не могла иметь детей), то — по логике закона — требуется сноска с пояснением о запрете пропаганды отказа от деторождения и материнства. Но никто в здравом уме не будет предлагать вымарать из книг стихи Маяковского, посвященные той же Лиле.

А «вождя мирового пролетариата» куда логичнее критиковать за последствия большевистской политики, а не за то, что у «дедушки Ленина и бабушки Крупской» не было детей.

* Пропаганда идеологии чайлдфри запрещена в России.

**Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.