80 лет назад, 30 апреля 1945 года покончил с собой Адольф Гитлер. Это произошло в момент краха выстроенного им государства, в те часы, когда Красная армия находилась всего в 500 метрах от бункера, где прятался фюрер.

Иван Шилов ИА Регнум

Можно в этот день вспомнить многое: и Вторую мировую войну, и Холокост, и уникальные политтехнологии, превратившие богобоязненных и культурных немцев в нацистов.

В общем, как писал немецкий философ Карл Ясперс в 1945 году, «жизнь в маске — неизбежная для того, кто хотел выжить, — влекла за собой моральную виновность. Лживые заявления о лояльности перед грозными инстанциями вроде гестапо, такие жесты, как приветствие «хайль Гитлер», участие в собраниях и многое другое, что влекло за собой видимость участия, — за кем из нас в Германии никогда не было такой вины?». Такие вопросы немцы и другие европейцы — те из них, кто сохранил здравый смысл, — задают себе до сих пор.

Но мы обратим внимание на тех, кто был далёк от здравомыслия, числил себя последователями и учениками фюрера Тысячелетнего рейха — к немалому удивлению самих «чистокровных арийцев». Ведь в последователи и ученики записывали себя украинцы — как малороссы, так и «выписавшиеся» из русских.

Такая позиция тоже была сродни самоубийству. Ибо с точки зрения национал-социалистической «расовой науки», все эти люди были в лучшем случае неполноценными, расово смешанными существами. А то и просто недочеловеками, подлежащими ликвидации.

Эти же странные люди считаются на современной Украине светочами литературы, культуры и национальной политической мысли. Но прежде, чем привести избранные цитаты светочей, напомним о том, как их идеологический ориентир, «вождь великогерманской нации», говорил и писал об Украине, России и славянстве в целом.

«Устранение» славян

Будущий диктатор вряд ли разбирался в этнографии, но о географии кое-какое понятие имел: в начале ХХ века все подростки любили изучать карты, а многие и увлекались филателией. Только вот в пору его молодости никакой Украины на картах мира и Европы не было — была огромная Россия. Однако, уже будучи демобилизованным ветераном, он в 1918 году читал газеты, и там уже на эту тему что-то было.

Любовь к географии и бессистемное чтение вылились в размышления, которые Гитлер изложил в книге «Моя борьба» (1925)*. Там он, в частности, объявлял: силу российскому государству дали вовсе не дарования «славянства» в области государственного строительства — но некие «германские элементы» внутри «низкой расы». К которой нацистская доктрина относила всех славян — западных, южных, восточных.

На протяжении всей истории везло лишь тем государствам, где сохранялось германское расовое ядро, разглагольствовал Гитлер. Даже «панславистская Россия» существовала благодаря этому немецкому элементу в своей элите. Но после революции 1917 года — которую фюрер воспринимал исключительно как захват власти «интернациональным еврейством» — Россия всякую силу потеряла.

Следовательно, без упомянутого ядра русские, украинцы и другие славяне суть не более чем население, занимающее Lebensraum — жизненное пространство, столь необходимое арийцам, то есть немцам.

Это жизненное пространство можно взять только у России и «подвластных ей пограничных держав». Под последними фюрер понимал западные республики Советского Союза, в том числе и УССР, а после 1939 и 1940 годов — ещё и бывшую Восточную Польшу (то есть Западную Украину и Западную Белоруссию), а также Прибалтику.

Уже захватив власть и укрепившись в ней, на ежегодном партийном съезде НСДАП в Нюрнберге в сентябре 1936 года Гитлер заявил: «Если бы мы имели в нашем распоряжении неисчислимые сырьевые богатства Урала, леса Сибири и если бы бескрайние плодородные равнины Украины были в границах Германии, — мы бы имели всё».

В частных беседах диктатор был ещё откровеннее.

Функционер НСДАП до 1934 года Герман Раушнинг, позже эмигрировавший из Германии, в 1940 году опубликовал цитату Гитлера, которая позже фигурировала в материалах Нюрнбергского процесса:

«Мы обязаны истреблять население, это входит в нашу миссию охраны германского населения. Нам придётся развить технику обезлюживания. Если меня спросят, что я подразумеваю под обезлюживанием, я отвечу, что имею в виду уничтожение целых расовых единиц.

Именно это я и собираюсь проводить в жизнь — грубо говоря, это моя задача. Природа жестока, следовательно, мы тоже имеем право быть жестокими.

Если я посылаю цвет германской нации в пекло войны, без малейшей жалости проливая драгоценную немецкую кровь, то, без сомнения, я имею право уничтожить миллионы людей низшей расы, которые размножаются, как черви».

Если до войны такое говорилось тет-а-тет, то в разгар битв на Восточном фронте фюрер и его подчинённые отбросили всякий мнимый политес. Глава МИД союзницы рейха — Румынии Михай Антонеску докладывал своему однофамильцу и начальнику кондукэтору Иону Антонеску о встрече с Гитлером в Берлине 27 ноября 1941 года следующее:

«Фюрер сразу соглашается с тем, что славяне представляют не идеологическую, а биологическую проблему для Европы, говорит о крайней опасности «русской проблемы» и утверждает, что необходимо сообща найти методы для «биологического устранения славян». Далее глава Третьего рейха рассуждает о завоевании жизненного пространства на Востоке и говорит, что его миссия, если он только сможет её выполнить, состоит в уничтожении славянства».

И таких пассажей можно найти сколько угодно. Но мы не обнаружим у Гитлера рассуждений об украинской государственности. Даром что именно среди ее сторонников было и остаётся немало активных гитлеровцев.

«С блеском хищного зверя»

Здесь уместно привести несколько цитат тех, кого нынешняя власть в Киеве пытается объявить классиками украинской литературы. И начали они нацистскую пропаганду ещё до войны.

Так, активистка ОУН* Олена Телига (урождённая москвичка Елена Шовгенова, выучившая мову и ставшая «идейной украинкой» уже в зрелом возрасте, и под влиянием романтических отношений) писала буквально следующее:

«Заданием современной нашей интеллигенции и молодежи должно быть стремление стать во главе рядов этаких юных убийц «с блеском хищного зверя».

Олена Телига

Это рассуждение содержится в номере 9 за 1937 год журнала с невинным названием «Літературно-науковий вісник». Его издавал во Львове русскоязычный уроженец Мелитополя Дмитрий Иванович Донцов — он же Дмитро Донцов, идеолог украинского интегрального национализма, и украинской же расовой теории, взятой на вооружение бандеровской фракцией ОУН*.

Украинский народ, в отличие от пораженных «азиатским варварством» московитов, «создан из той глины, из какой Господь создает избранные народы», учил Донцов.

С точки зрения куда более известной расовой теории — которой придерживались Альфред Розенберг, Генрих Гиммлер и Адольф Гитлер — всё это явная ересь. Ведь не имеющим в себе нордической крови народам, подлежащим «колонизации и биологическому устранению», никаких собственных теорий иметь не полагается. Не говоря уже о претензиях на избранность.

Тем не менее, когда в 1941 году идеологи украинства явились в немецком обозе на оккупированные территории, то вообще перестали стесняться своей преданности национал-социализму.

Дмитро Донцов

В архивах легко можно найти экземпляры газеты «Українське слово», издававшейся ОУН. Среди её редакторов: закарпатский антисемит-теоретик из фракции ОУН Мельника — Иван Рогач и уже известная нам Олена Телига.

Берём номер за 24 сентября 1941 года. Редакционная статья в нём посвящена захвату немцами Киева.

Немецкая Армия спасла украинский народ от физического уничтожения еврейско-московским коммунизмом. Всюду, где лишь вступают немецкие воины, там украинский народ приветствует их как освободителей…».

Рядом газета сообщает о том, что отныне евреи Германии должны носить жёлтые звезды Давида. При этом добавляет: «Немецкий воин более всего распознал еврея во всей его враждебности и жестокости в войне на востоке».

А в номере за 28 сентября, когда вовсю шли расстрелы в Бабьем Яру (это урочище в Киеве находится недалеко от проспекта Степана Бандеры, и близ улицы, ныне переименованной в честь Олены Телиги), в передовице говорилось:

Немецкий воин — это символ силы и жертвы, рыцарства и героизма, а национал-социалистическая Германия и ее Вождь — это гарантия победы и справедливости, свободы и благополучия. Немецкий меч решает нынче судьбу и свободу Европы, а значит, и нашу. И он её решит!»

Иван Рогач

2 октября 1941 года, когда в Бабьем Яру еще убивали евреев, эта газета с редакционной статьёй «Головний ворог України — *** (расистский этноним, обозначающий евреев, — прим. ред.)» (стр. 3). Подписана она «Р. Р» (редактор Рогач). В ней, в частности, говорится:

«Достаточно бросить один взгляд на любую фотографию «счастливого советского народа», чтобы узнать кому стало жить лучше… Очевидно, что «выбранному» народу — *** (евреям). Советский Союз стал раем для евреев, он стал той «обетованною землёю», про которую *** (евреям) рассказывали их раввины.

Приложением к «Украинскому слову» был литературный альманах «Литавры», которым руководила Олена Телига. Часто пытаются сказать, что это издание было аполитичным, а его начальница любила только Украину, мужа и Дмитрия Донцова. Однако во втором номере в статье «Братство в народе» она тоже пишет о злокозненных евреях, которые-де вместе с русскими украинский народ грабили.

«Навстречу пожеланиям украинцев…»

Еще один публицист, признанный сейчас классиком, Улас Самчук возглавлял сначала «Винницкие вести», а затем — «Волынь» в Ровно, «столице» рейхскомиссариата Украина. Уничтожение евреев Киева газета Самчука охарактеризовала так: «29 сентября в Киеве был великий день. Немецкая власть, идя навстречу пылким пожеланиям украинцев, приказала всем *** (евреям), которых в Киеве ещё осталось около 150 000, покинуть столицу».

Улас Самчук

Сам этот «классик» писал буквально следующее: «сейчас культура *** (евреев) медленно, но отчётливо всасывается в нутро земли, и придёт время, когда о ней не будет упоминания». С 1941 по 1943 год «Волынь» опубликовала 318 антисемитских статей, в которых безо всякого стеснения призывала к уничтожению евреев.

Самчук 8 февраля 1942 года в редактируемой им же газете «Волынь», разбирая последнюю речь своего фюрера, пишет: «Вождь Немецкого народа Адольф Гитлер был всегда мастером слова… И никогда не пользуется словом только и исключительно для слова… Действие и только оно является основным мотивом для этого великого человека подбирать слова».

Таким образом, главным в фюрере было то, что его слово, в том числе касательно уничтожения целых «расовых единиц», не расходилось с делом.

Антисемитские пассажи, которыми были переполнены речи и статьи нынешних столпов украинской державной идеи, увы, обычное дело для восточноевропейских националистов XX века. Но важно тут другое: ослеплённые шовинизмом (а это не только ненависть к евреям, но и лютая русофобия), идеологи украинства самоубийственно избрали главными союзниками тех, кто самих этих идеологов буквально не считал за людей.

Для полноты картины добавим, что в 2023 году улица в Голосеевском районе Киева, которая до этого носила имя русского физика Александра Столетова, почётного члена Киевского императорского университета св. Владимира, была переименована в честь Уласа Самчука, автора панегириков в адрес обожаемого им фюрера и моральных оправданий Холокоста.

Остаётся добавить — хорошо, что до этих позорных дней не дожил комвзвода 174-го Гвардейского стрелкового полка 3-го Украинского (а затем 1-го Белорусского) фронта, кавалер двух орденов Красной Звезды Семён Зеленский.

Офицер, который в апреле 1945-го участвовал в боях на Одере и на Зееловских высотах и встретил Победу в поверженном Берлине, ­­умер в 1993-м. Он не увидел, как при попустительстве, если не при соучастии его внука, нацизм возродился и породил новых «юных убийц с блеском хищного зверя».

Возможно, для многих киевлян, тех, кто сегодня, в день самоубийства Гитлера, прогуливается по улицам Самчука или Телиги, такое положение вещей — норма. Но следует напомнить: история уже один раз засвидетельствовала, что диктатор, основавший режим на «расовой чистоте» и звериной ненависти к «недочеловекам», заканчивает позорно — суицидом в подвале.

*24 марта 2010 года решением Кировского районного суда г. Уфы книга Адольфа Гитлера «Моя борьба» (Mein Kampf) была признана экстремистским материалом в РФ. Внесена в Федеральный список экстремистских материалов.

**ОУН признана экстремистской организацией и запрещена в России.