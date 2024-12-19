Четырнадцать лет лишения свободы. Так Соломенский районный суд Киева оценил правозащитную деятельность 70-летней Елены Петровны Бережной, уже находящейся за решёткой с марта 2022 года.

Соцсети Ирина и Елена Бережные

Очередное напоминание о том, что «демократия» по-киевски — по сути классическая диктатура, увы, не всколыхнуло наши массмедиа. Ведь Елена Бережная — не российская гражданка, хотя и имеет право на паспорт в силу луганской прописки. И вообще, стоит ли обращать внимание на украинскую пенсионерку на фоне масштабных исторических событий? Но позволим себе не согласиться.

С людоедами — не по дороге

Итак, прежде чем разобраться, какое дело вменили Елене Петровне (и в чем её реальная вина перед киевским режимом), заглянем в её прошлое. Елена Бережная жила в Луганске, занималась куплей-продажей недвижимости, причём весьма успешно. Воспитала дочь Ирину, отличавшуюся сочетанием редкостной красоты и глубоких познаний в юриспруденции.

Бережная-старшая сама по образованию юрист, и специалист высококвалифицированный — судя по тому, что к ней часто обращались за помощью, то с просьбой разобраться в законности приватизации, то защитить от чиновничьего произвола.

В середине нулевых годов правозащита привела Елену Петровну в политику, пока что на местном, луганском уровне — ячейку «Партии защиты Отечества», созданной бывшим одесским судьёй Юрием Кармазиным. Елена Петровна оказалась среди тех, кто оппонировал донбасскому большому бизнесу и его выдвиженцу Виктору Януковичу (который, напомним, был премьером при Леониде Кучме).

К будущему четвёртому президенту Украины и его окружению действительно накопилось достаточно претензий.

Но затем случился первый, «оранжевый» Майдан 2005 года, который многое прояснил: гораздо большую угрозу несут радикальные националисты и всплывающие на революционной волне откровенные уголовники.

После «оранжевой революции» пришёл к власти Виктор Ющенко, и «на воеводство» в Луганскую область усадил бывшего мэра областного центра, а до этого криминального типа Алексея Данилова. Того самого, который уже при Владимире Зеленском на посту секретаря Совбеза отличался особо людоедскими высказываниями. Живя и работая в этом городе, Бережная прекрасно знала, с кем придётся иметь дело, и выступила категорически против этого проходимца с юридическим образованием.

В процессе борьбы она поняла, кто враг её родному региону, а кто просто не нравится. Именно ощущение этой разницы заставило определить своё место в политическом спектре. Не сразу, но однозначно. Ведь среди тех, кто активно повёл борьбу против Януковича, в основном оказались не столько люди, желавшие свободы и справедливости, а прежде всего поклонники Степана Бандеры и сторонники борьбы со всем русским. И с ними Елене Петровне оказалось не по пути.

Зависть к красоте и молодости

В 2007 году её дочь Ирина прошла в Верховную раду от возглавлявшейся Януковичем Партии регионов и вызвала ярую зависть со стороны «альфа-самок» украинского парламента прошлых созывов. Такая красивая и молодая, а они уже покидают фертильный возраст. Распускались слухи, что Ира — любовница кого-то с «очень мохнатой лапой».

Ни подтвердить, ни опровергнуть их никто так и не смог аргументированно. Лишь после трагической гибели Ирины Бережной в 2017 году (о которой скажем позже) бизнесмен Борис Фуксман заявлял, что является отцом дочери Ирины.

Кем бы ни была Ирина Бережная до избрания в Раду, но там она оказалась очень даже к месту. И не только бриллиантом на фоне злобных тёток и постных мужских лиц, не отдалённо напоминавших рыла, но и автором многих весьма полезных законодательных новаций. И так до 2014 года.

CC BY-SA 4.0 / DinamikMozg / Ирина Бережная Ирина Бережная

А дальше звезде киевских светских салонов и её матери пришлось делать выбор: продолжать привычную полубогемную жизнь или бороться с бедой.

Бережные выбрали борьбу. Однозначно осудили переворот и стали показывать в СМИ и жителям Украины, и россиянам, кто и с каким багажом захватил власть.

Нет, они не вернулись в Луганск и в строительстве ЛНР не принимали участия. Но когда их город попал под бомбёжку украинских ВВС, они постарались сделать это преступление достоянием гласности.

Вызов «группировке УкроИГИЛ»

Яркая внешность Ирины Бережной была раздражающим фактором для лоялистов (и лоялисток) Майдана, а для преследуемой оппозиции — слова из уст молодой и красивой женщины-депутата были возможностью привлечь внимание к творящемуся беспределу. Так, Бережная-младшая оказалась одним из немногих политиков первого эшелона, которые возвысили голос против прославления нацистских пособников под предлогом «декоммунизации».

В том числе против переименования киевского проспекта Генерала Ватутина (освободителя Киева, который в 1944 году умер от ранений, полученных в перестрелке с боевиками УПА*) в проспект имени «главкома» УПА*, гауптмана абвера Романа Шухевича.

«На наших глазах Украина стремительно превращается в террористическое государство, УкроИГИЛ, в котором сносятся памятники истории, культуры, устраивается продуктовая, транспортная, теперь уже энергетическая блокада», — говорила тогда Бережная.

Ирина по-донкихотовски повела войну с сайтом «Миротворец». Этот якобы «гражданский проект» в партнёрстве с МВД Украины и СБУ появился в 2014-м и до сих пор сливает «неравнодушным патриотам» данные журналистов, политиков, гражданских активистов и других инакомыслящих, неугодных киевской власти. Утёкшими туда координатами воспользовались убийцы писателя Олеся Бузины и экс-депутата Рады от Партии регионов Олега Калашникова. Оба были застрелены в апреле 2015-го, с разницей в один день.

«Регионалка Ирина Бережная… требует привлечь нас к уголовной ответственности за создание «сайта-убийцы», — незадолго до гибели Бережной негодовал «отец-основатель» сайта «Миротворец» Антон Геращенко, на тот момент советник главы МВД Украины Арсена Авакова. Обращаясь напрямую к Бережной, Геращенко явно угрожал: «Вам и Вашим подельникам рано или поздно не удастся избежать ответственности».

«Мир стал темнее без тебя!»

Ночью 5 августа 2017 года автомобиль, пассажирами которого были 36-летняя Ирина с восьмилетней дочерью Даниэлой, попал в аварию на трассе близ хорватского города Задара. По официальной версии, машина, за рулём которой был 38-летний гражданин Болгарии, по неизвестным причинам съехала с проезжей части и врезалась в столб. Водитель и Бережная погибли на месте, раненая дочь Ирины была доставлена в больницу.

Странное ДТП, приведшее к очередной странной смерти политика, оппозиционного киевскому режиму, вызывает ряд вопросов (в частности, появлялись версии о возможном отравлении водителя).

Незадолго до гибели Ирины в «конвейер смерти» попали её коллеги по Партии регионов, противники Евромайдана Сергей Вальтер, найденный повешенным в собственном доме, Михаил Чечетов, выпавший из окна квартиры, Станислав Мельник, найденный мёртвым с простреленной головой, Александр Пеклушенко, простреливший себе шею из охотничьего ружья. И вот авария в Хорватии приводит к гибели очередного неудобного Киеву политика.

Отпевали Ирину Бережную в одном из храмов Киево-Печерской лавры. Семья, близкие и единомышленники были вынуждены держать время и место прощания в тайне — опасались нападения неонацистов.

Кадр из видео Похороны Ирины Бережной

Тем, кто был допущен на панихиду, врезалась в память картина: Ирина, такая же красивая, как и при жизни, лежала в белом гробу в белом платье.

«Вечная память тебе, Ирочка! Жизнелюбия твоего хватило бы на тысячи галактик! Мир стал темнее без тебя» — написала бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш.

Но «сознательные украинские националисты» сопровождали похороны совсем другими словами. Когда стало известно, что Ирину было решено предать земле на родине, Елене Петровне Бережной стали приходить сообщения, подобные такому:

«Не вези свою падаль хоронить в Киев! Вытянем за волосы из земли и выбросим».

После похорон неизвестные «доброжелатели» слили в соцсети фотографию Елены у гроба дочери: безутешная мать сжимает кулаки и кричит. Даже это свидетельство горя стало у «патриотов Украины» поводом для глумления и торжества.

Похоронили Ирину на Зверинецком кладбище, не в самом лучшем соседстве, рядом с могилами клана Порошенко и беглого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, который был застрелен в марте того же 2017 года. Но, может быть, такое соседство стало индульгенцией от вандалов?

Антифашизм не прощается

Обычно пишут, что Елена Бережная «продолжила активную деятельность» после гибели дочери. По сути же, мать в безутешном горе взвалила на себя работу — за себя и за Ирину.

Когда-то они основали неофициальный «Институт правовой политики и социальной защиты», организацию по защите прав жителей Юго-Востока («синего от наколок быдла», в терминологии «носителей национального сознания»). Бережная продолжила помогать гражданам, пострадавшим от репрессий послемайданной власти. В том числе — составляла обращения в Страсбургский суд, ОБСЕ, Европарламент и ООН.

Дело о государственной измене против Елены Петровны Бережной начали «шить» вскоре после гибели дочери.

Соцсети Акция «Бессмертный полк» в Киеве. 9 мая 2018 года

Власти «взорвало» то, что Бережная-старшая была организатором и шла в первых рядах «Бессмертного полка» 9 мая 2018 года в Киеве. На пожилую женщину напали и избили боевики-неонацисты из организации C14**. Но Нацполиция задержала и отправила в СИЗО не наци, а пострадавшую правозащитницу. Причина — ношение «запрещённой символики», каковой оказалась георгиевская лента.

6 ноября 2018 года в 6:50 утра к Елене Петровне нагрянули с обыском. Пожилой женщине не простили то, что она — так же как когда-то её дочь — встала на защиту памяти освободителя Киева, генерала Ватутина.

Бережная успела написать в соцсети: «Сейчас двери моей квартиры выламывают работники СБУ! Они также проводят обыски у всех, кто принимал участие в подготовке сегодняшнего митинга» у памятника Ватутину».

Тогда Бережную не посадили, но забрали оргтехнику и некоторые другие вещи. Есть такой способ ограбления, практикуемый СБУ. Иногда они этим и ограничиваются, но часто на место украденного подбрасывают боеприпасы и взрывчатку

Социальные сети Елена Бережная в зале суда

Видимо, режим рассчитывал, что после запугивания Елена Петровна «успокоится». Не успокоилась — продолжила сообщать о фактах произвола на Украине во все возможные инстанции: в ОБСЕ, Международную мониторинговую миссию ООН на Украине, в офис верховного комиссара ООН по правам нацменьшинств… Явной крамолой были сообщения Бережной о тесных связях между неонацистами и властями.

В отличие от российских либеральных «релокантов», предпочитающих из комфортной эмиграции «бороться за мир» (а на деле за «перемогу» ВСУ при поддержке Запада), Елена Бережная придерживается по-настоящему пацифистских взглядов. Она была организатором кампании за остановку боевых действий под лозунгом «Украине нужен мир!».

Всё это плюс непреклонно антифашистская позиция (выражавшаяся в борьбе с переименованием украинских улиц и населённых пунктов в честь пособников нацистов) стало постоянной головной болью для режима Петра Порошенко, а затем и Владимира Зеленского.

Пытки за отказ покинуть родину

Елена Бережная, основатель и директор Института правовой политики и социальной защиты Украины, пропала 16 марта 2022 года после того, как была задержана полицией в своей квартире и доставлена в РОВД Голосеевского района. Через сутки она была доставлена в СБУ.

В понимании киевского режима это бы решило вопрос Бережной «по-хорошему». Но Елена Петровна неоднократно отказывалась от таких предложений — при том что, по свидетельству Дмитрука, в застенках СБУ она пережила пытки из-за своей принципиальной позиции. Она обещала никогда не покидать Киев, так как там похоронена её дочь.

Литератор Ян Таксюр — также осуждённый на Украине за «госизмену» и освобождённый в результате обмена — рассказывал в недавнем интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой:

«Я хорошо знаю Елену Петровну. Он сейчас сидит в СИЗО, в женском корпусе… Я знаю, что она очень тяжело сидит… она весьма независимый человек… в тюрьме этого не любят», — заметил собеседник ИА Регнум, на собственном опыте знакомый с украинскими тюремными порядками.

Приговор в День прав человека

По злой иронии судьбы (а возможно, и неслучайно), Соломенский суд Киева начал оглашать приговор правозащитнице Елене Бережной 10 декабря — в Международный день прав человека, принятый Генассамблеей ООН.

Что же ей вменили? «За поддержание публичного обвинения Киевской городской прокуратурой киевлянка приговором суда признана виновной в государственной измене, а именно в предоставлении иностранному государству, иностранной организации и их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины. Женщина приговорена к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества». — говорится в официальном сообщении.

Судя по этим релизам, «преступление» Елены Бережной заключается в том, что в феврале 2022 года она подготовила письмо на имя постпреда России при ООН Василия Небензи, в котором писала о том, что «народ Украины поддерживает так называемую спецоперацию РФ на Украине», о том, что на Украине начались мародерства, убийства, грабежи, а также будто бы политики официально призывают «убивать россиян».

28 февраля 2022 года во время 11-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН российский постпред Небензя сослался в своей официальной речи на это письмо. Правда, на современной Украине это называется «госизменой».

Возможно, что принципиальная позиция Бережной — не покидать свою родину — и послужила причиной того, что ей присудили 14 лет за решёткой. «Европейская демократия» проявила «гуманность». В 2022-м Зеленский ужесточил санкции по статье 111 украинского УК — с тех пор противникам режима, которым его силовики вменяют госизмену, грозит максимально возможное наказание.

*УПА признана экстремистской организацией и запрещена в России.

**Организация «СИЧ-С14» признана экстремистской и запрещена в России.