35 лет назад, 17 марта 1991 года, состоялся единственный за всю историю СССР всесоюзный референдум, который должен был решить судьбу страны.

Гражданам предлагалось ответить «да» или «нет» на вопрос: «Считаете ли Вы необходимым сохранение СССР как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?».

Результат плебисцита: 148,5 млн проголосовали, из них 113,5 млн (80,03%) сказали «да» Союзу, «против» высказались 32,3 млн, или 21,7%. Эти цифры помнят в первую очередь нынешние старшеклассники, которые готовятся к ЕГЭ по истории.

Но в коллективной памяти — даже старших поколений — уже не так стойко сохранились подробности и контекст события.

Во-первых, распространено мнение, что референдум проходил во всех 15 республиках, от Азербайджанской до Эстонской.

Или же, как вариант, Прибалтика, республики Закавказья и, возможно, Молдавия тотально игнорировали указание Москвы.

Во-вторых, считается, что референдум обладал высшей юридической силой. И поэтому беловежское соглашение об упразднении СССР, которое 8 декабря 1991 года подписали Борис Ельцин, Станислав Шушкевич и Леонид Кравчук, было незаконным.

За что голосуем?

Вопрос о том, как обеспечить сохранение союзного государства, был вынесен на обсуждение в середине декабря 1990 года, на Съезде народных депутатов СССР — уже четвёртом по счёту, начиная с 1989-го.

На агитацию оставалось чуть более двух месяцев. В союзных республиках, включая Украинскую ССР, она в духе перестройки шла не только сверху, но и снизу.

Например, тернопольское отделение «Народного руха» убеждало «всех, кто не хочет, чтобы Украина была колонией», голосовать против «имперского договора» за «жизнь и бессмертие народа Украины».

Тогда, зимой 1991-го, галицкие националисты из «Руха» агитировали за співдружність незалежних держав, то есть дословно — за Содружество Независимых Государств.

Но на юго-востоке УССР больший отклик находила другая самодеятельная листовка, ходившая, возможно, по всему СССР — «Если хочешь есть от пуза, не разваливай Союза!».

Продуктовый дефицит и полураспад государства (грозивший гражданской войной, «как в Югославии») — это то, что волновало более всего.

Сепаратистские выступления, которые без большого успеха пыталась подавить центральная власть, тогда называли просто «событиями»: события в Тбилиси, Вильнюсе, Риге, Сумгаите и Баку.

К весне 1991-го конфликт в Нагорном Карабахе уже перешёл в вооружённую фазу, на подходе были грузино-абхазская и грузино-осетинская войны.

«Мозаичное» голосование

Хотя референдум был объявлен всесоюзным, но из 15 республик шесть — Эстония, Латвия, Литва, Молдавия, Грузия и Армения — решениями своих верховных советов отказались его проводить. Так что провести «репрезентативную выборку» о мнении жителей всей страны не представлялось возможным.

Но и здесь не всё так просто. «Полураспад» СССР дошёл до стадии, когда уже и руководство некоторых союзных республик не контролировало заявленные территории.

Грузия уклонилась от референдума, но он прошёл в Абхазской АССР и Юго-Осетинской автономной области. Цхинвал в день голосования был под обстрелом отрядов Звиада Гамсахурдиа.

В Азербайджанской ССР, наоборот, голосование проводилось везде, кроме Нагорно-Карабахской АО (в референдуме участвовали лишь местные азербайджанцы) и Нахичеванской АССР. Нахичевань, где были сильны позиции азербайджанского Народного фронта, ещё в январе 1990 года в одностороннем порядке провозгласила выход из СССР.

В Молдавии от референдума отказались, а в самопровозглашённых Приднестровской Молдавской ССР и Республике Гагаузия — провели. В Эстонии голосование на своей территории обеспечили местные власти — причём не только на русскоязычном северо-западе, в Нарве и Кохтла-Ярве, но и в Таллине, где население было смешанным.

Фактический распад Союза уже шёл не по границам союзных республик, а по рубежам отдельных районов. Кроме того, «анклавами», где референдум проходил, были воинские части, расквартированные в прибалтийских республиках, Грузии, Армении, Молдавии.

«Мозаичным» было голосование и там, где республиканские власти согласились провести плебисцит.

Белоруссия, Азербайджан, Киргизия, Туркмения, Узбекистан и Таджикистан просто проводили мероприятие без лишних или дополнительных вопросов.

Верховный совет Казахской ССР по инициативе Нурсултана Назарбаева сократил текст общесоюзного вопроса так: «Считаете ли вы необходимым сохранение Союза ССР как Союза равноправных суверенных государств?».

При этом попросили засчитать ответы на этот вопрос ответами и на общесоюзный.

Руководство РСФСР воспользовалось датой всесоюзного масштаба для всенародного учреждения поста президента республики.

УССР, как было принято тогда говорить, «перехитрила сама себя». Причём и на республиканском, и на более низких уровнях. К общесоюзному вопросу был добавлен общеукраинский: «Согласны ли Вы с тем, что Украина должна быть в составе Союза Советских Суверенных Государств на основе Декларации о государственном суверенитете Украины?».

А для жителей Галиции, то есть Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей, совместное заседание трёх облсоветов («Галицкая ассамблея») добавило ещё один вопрос: «Хотите ли Вы, чтобы Украина стала независимым государством?».

Таким образом, жителям запада Украины было предложено проголосовать за сохранение Союза и за выход из его состава.

Результаты референдума были положительны и безусловны. «Да» ответили от 70,2% (УССР) до 97,9% (Туркменская ССР), а в среднем по Союзу — 76,4%.

«Рекомендательная сила»

Люди, пришедшие на участки, были уверены — они, посредством акта прямой демократии, гарантировали нерушимость Советского Союза, пусть и «обновлённого», без Прибалтики и, возможно, без Закавказья. Тогда было принято считать, что референдум имеет высшую законодательную силу.

Самые юридически подкованные говорили: в законе СССР о всенародном голосовании (референдуме), который депутаты приняли в декабре 1990-го, вроде бы говорилось, что он «имеет обязательную силу и может быть отменён только новым референдумом».

Поэтому беловежские соглашения были восприняты как нарушение этой высшей воли.

Но именно под референдум о сохранении СССР была заложена «бомба». В законе присутствовала юридическая сложность: высшую обязательную силу имели не все всенародные голосования, а лишь некоторые (вроде «референдума об основном содержании законов СССР»).

А вопрос о сохранении Союза, как ни странно, попадал в другую категорию — «выявление общественного мнения по иным наиболее важным вопросам». И по поводу этого «выявления мнения» говорилось: его итоги «должны учитываться при принятии решений соответствующими государственными органами». То есть — могут учитываться, а могут не учитываться.

Это то, что касается «буквы закона». По сути же процесс отмены СССР шёл полным ходом — к весне 1991-го все союзные республики провозгласили государственный суверенитет.

«Референдум: «Быть или не быть Отечеству?». Хотя на самом деле такая постановка вопроса — очередная демагогия: ничего уже не остановить, чем бы этот референдум ни закончился», — записал 17 марта 1991-го в дневнике помощник президента Горбачёва Анатолий Черняев.

Он не скрывал: президент СССР «подавляет самомнение и «замызганность» внутренней скандальной ситуации», но «он…не уходит, потому что упустил наивыгоднейший момент — почетного и славного отхода от дел».

Но самомнения у республиканских партноменклатур было не меньше. А ресурсов, благодаря параду суверенитетов и отъему полномочий у союзного центра, уже было достаточно. После провала ГКЧП возможности для почётного ухода от дел у Горбачёва не оставалось.

«Полураспад» Союза завершился в декабре 1991-го, с формальным прекращением существования страны. Беловежские соглашения ратифицировали парламентами 12 из 15 бывших союзных республик (Эстония, Латвия и Литва этого не сделали) — в том числе Верховным советом России.