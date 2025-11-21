«Соединения группировки «Запад» освободили город Купянск и продолжают уничтожение формирований Украины, окруженных на левом берегу реки Оскол», — 20 ноября 2025 года доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов.

ИА Регнум

Российская армия пришла — точнее, вернулась на земли, которые Российское государство осваивало и охраняло ещё почти четыре столетия назад.

Территория нынешнего Купянского района была во владениях русских государей с 1503 года, но из-за татарских набегов долго не заселялась.

Лишь в 1605 году в тех краях стрельцы поставили хутор Геново, следы которого можно обнаружить возле посёлка Лесная Стенка (примерно в 25 километрах от Купянска).

Затем наступило Смутное время, и «Книга большого чертежа» 1627 года указывает на не жилые поселения, а только оставшиеся с незапамятных времён Камышевахское и Торское городища — чьи следы можно найти, соответственно, в Старобешевском районе ДНР и близ Славянска.

Лишь при царе Алексее Михайловиче эта степная зона начала заселяться как с севера русскими служилыми людьми, так из запада православными беженцами из-за Днепра. Старейшее поселение в нынешнем Купянском районе — слобода (ныне село) Тополи, существующая с 1650 года.

Село Тополи, которое изначально населяли поровну переселенцы из Великороссии — однодворцы и черкасы (казаки), сейчас располагается у самой украинско-российской границы.

«От Осиновского перелазу»

А вот с точной датой основания самого Купянска — неясность. В «Украинской советской энциклопедии» указывали 1655 год. Именно тогда, как утверждалось, на правом, высоком берегу реки Оскол, у впадения в неё речки Купянки была основана одноимённая слобода Купянка, или Купенка.

Современные историки называют ещё две альтернативные «даты основания» — 1662 (в этом году в слободе возвели первую, Покровскую, церковь), и даже 1675 год. В датированном этим годом и сохранившемся в архиве документе, который называется «Столбцы белгородского стола», прямо указывается:

«От Осиновского перелазу вверх по реке Осколу усть речки Купинки в 4-х верстах черкашенин Иван Трофимов объявил… лист боярина и воеводы князя Григорья Григорьевича Ромодановского».

Анна Рыжкова ИА Регнум

«Листом» тогда называли приказ или другой подобный документ, а «перелазами» именовали переправы.

Князю Ромодановскому было велено царём «призывать жителей из малороссийских городов и селить слободу на Осиновском перелазе». В именно здесь, у переправы через Оскол, «пристойно быть городу жилому». Для охраны поселения от крымско-татарских набегов на меловой горе была основано укрепление.

Если по поводу даты основания Купянска могут быть разночтения, то с названием города ситуация проще.

По общему мнению историков и лингвистов, имя происходит от русских слов «купля» или «купной» — то есть «покупка» или «купленный». По одной из версий, здесь останавливались купцы, проплывавшие по Осколу (тогда судоходному) — и открывали здесь торг.

Город создавался как звено в цепочке полковых городов на юго-западном русском фронтире, куда входили, например, Сумы. ИА Регнум подробно рассказывало о системе управления в таких городах, где селились как «командированные» из Центральной России служилые люди, так и перешедшие на русскую службу черкасы — казаки, бежавшие с правобережья Днепра.

Такие военно-гражданские поселения близ границы России делились на полки. Например, в 1685 году город Купянск был передан от Харьковского — Изюмскому слободскому полку.

«Сидящий сурок в золотом поле»

В 1780 году Екатерина Великая учредила Купянский уезд, состоящий из нынешнего одноимённого района и окрестностей города Кременная (сейчас в ЛНР). Год спустя, в 1781-м, уездному городу был высочайше присвоен герб, который с небольшими изменениями существует до сих пор:

«В верхней части щита — герб Воронежский. В нижней — сидящий сурок в золотом поле, каковыми зверьками окрестности сего города изобилуют».

Памятник бабаку, то есть сурку — защитнику уже в 2014-м был установлен на Центральной площади, недалеко от популярной у горожан пончиковой.

Если обратиться к архивам за 1785 год, то можно увидеть: в екатерининскую эпоху в некогда приграничном городе, после походов Румянцева и Суворова оказавшемся «в тылу» империи, ещё сохранялись остатки земляной крепости времён Алексея Михайловича и Петра I с семью бастионами.

Внутри крепостных стен сохранялись соборная деревянная церковь, присутственные места, городовая ратуша, духовное правление, дом городничего, цейхгауз, винный магазин.

В 1797 году император Павел — возможно, как обычно, назло покойной матушке Екатерине — передал Купянский уезд от Воронежского наместничества к губернии Слободско-Украинской (Харьковской).

С тех пор в уездном городе построили несколько заводов, женскую гимназию и ремесленное училище. А в 1895 году там прошла железная дорога, соединившая Харьков с хлебными губерниями нижнего Поволжья.

Во время Гражданской войны город не раз переходил из рук в руки, пока в декабре 1919 года большевики не пришли всерьёз и надолго. И развитие промышленного центра и железнодорожного узла продолжилось.

В годы Великой Отечественной войны город дважды побывал временной «столицей» Харьковской области — во время отступления (октябрь 1941 — июнь 1942 г.) и наступления Красной армии (март–август 1943 г.). Тогда же, в 1943-м, именно в Купянске находилось руководство УССР во главе с Никитой Хрущёвым.

Впрочем, для жителей города явно важнее не то, что здесь недолго останавливался будущий советский лидер, а то, что две местные «династии» во многом определили лицо российской и советской науки и культуры. Ради этого рассказа нам придётся сперва пролистать летопись истории города назад — в начало XVIII века.

Розалионы и Спафарии

В царствование Петра Великого в этих местах поселяются — точнее, переселяются из-за границы и переходят на русскую службу — два аристократических рода, с чьими именами будет связана дальнейшая история края.

Сначала — выходцы из польских земель Розалион-Сошальские. Этот род с типичной для шляхты двойной фамилией дал Российской империи множество чиновников и генералов, а заодно — и двух помещиков, убитых крестьянами.

Кадр из фильма «Благие намерения». 1984 Варвара Розалион-Сошальская

А также двух народных артистов РСФСР. Варвара Розалион-Сошальская, дочь статского советника, стала примой театров Ленсовета и Моссовета, поздние поколения могут помнить её в роли матери майора Томина из «ЗнаТоКов». Сын Варвары Владимировны — Владимир Сошальский (Федосьев) очень успешно дебютировал в роли Ромео в ленинградском ТЮЗе, а позже играл первые роли в столичном Театре Советской армии.

Для купянских же жителей коренной ленинградец Сошальский всё равно был «своим» — потомком черкасских сотников и гвардейских офицеров.

Вслед за Розалион-Сошальскими в окрестностях Купянска осели и обрусели переселенцы из Молдавского княжества Спафарии (точнее — Спэтару), ставшие на наш манер Мечниковыми. Фамилия Мечников — это, собственно, калька с молдавского «спадэ аре» — «носитель меча».

Юрие Милеску-Спэтару, которого на русский манер называли Юрием Стефановичем, обосновался на Слобожанщине после Прутского похода вместе с Кантемирами, Абаза и другой молдавской знатью, бежавшей от турок.

Мечниковым же человечество обязано благодаря выдающемуся бактериологу, лауреату Нобелевской премии 1908 года Илье Ильичу Мечникову, а также его старшим братьям.

Лев Ильич Мечников

Иван Ильич стал прототипом главного героя повести Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича», Лев Ильич Мечников — участник походов Гарибальди и известный географ.

Сначала они жили в Ивановке, а потом в Панасовке. Вот как описывает это имение жена нобелевского лауреата Ильи Мечникова — Ольга Николаевна:

«В степной части Харьковской губернии, Купянского уезда, находилось имение Панасовка. Оно принадлежало семье Мечниковых; впоследствии оно было продано и перешло в чужие руки… Местность, где расположена Панасовка, нельзя назвать ни красивой, ни веселой: степь, бугры, покрытые низкой травой да полынью; бедная деревня, тщедушная растительность, отсут­ствие реки, — все это вызывает скорее унылое настроение. Но зато какой простор, какие мягкие, серебристо-пепельные тона, как чудно пахнет степной полынью ранним утром и вечером!»

Не чужие люди

Родовые гнёзда Мечниковых не сохранились, на месте дома в Ивановке долгое время находилась свиноферма, а уж сейчас и подавно там вряд ли можно найти следы пребывания великого учёного. По этим местам и прошла в сентябре 2022 года линия боевого соприкосновения, надолго оставшаяся незаживающей раной.

В первые дни СВО, 24 февраля 2022-го, Купянск был освобождён без боя российскими военными, и до сентября там работала военно-гражданская администрация Харьковской области.

После того как город вновь оказался под оккупацией ВСУ, жители испытали на себе режим репрессий и нескольких волн мобилизаций. В 2023 году у украинских националистов хватило «ума» провести акцию: «украсить» символ города, бронзового сурка-бабака, флагом УПА*, видимо, в знак того, что захватившие город ВСУ обосновались здесь навечно.

За несколько месяцев до освобождения украинские власти проводили принудительную эвакуацию, но люди уезжать не хотят. Более трети вывезенных вернулись в Купянск и его окрестности.

Теперь и Россия вернулась в места, где еще столетия назад было решено — «пристойно быть городу жилому» и которые никогда не были чужими.

*Организация, признанная террористической и запрещённая в России.