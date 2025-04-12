День космонавтики майор запаса Алексей Зубрицкий — уроженец села Владимировского Запорожской области, выпускник Харьковского университета ВВС имени Ивана Кожедуба — встречает на орбите. Идёт четвёртый день его первого в жизни полёта на МКС.

Иван Шилов ИА Регнум

8 апреля ракета-носитель «Союз МС-27», украшенная символикой 80-летия Победы, доставила на Международную станцию бортинженера Зубрицкого, его коллегу по российскому отряду космонавтов Сергея Рыжикова и американского астронавта Джонатана Кима. В 400 с лишним километрах от Земли разногласия великих держав отступают на второй план — в полном соответствии с обращением Юрия Гагарина к человечеству: «Дорогие друзья, близкие и незнакомые, соотечественники, люди всех стран и континентов…». В нынешней, уже 72-й экспедиции на МКС на равных работают представители трёх государств — пионеров в освоении космоса: нашей страны, США и Китая.

Лётчик Алексей Зубрицкий, родившийся в 1992-м — после распада государства, запустившего первого человека в космос, и в момент, когда российская пилотируемая программа была под большим вопросом, — с детства мечтал о полёте за пределы земного притяжения. Об этом ИА Регнум рассказала жена космонавта Анна Зубрицкая.

«По словам его мамы, он, когда видел в детстве военных, всегда говорил, «мама, это космонавт», — говорит собеседница. — Родители, конечно же, рады. Конечно, как можно не радоваться, это же… Мечта это, да».

Анна рассказывает: когда она переговорила с мужем во время первого сеанса связи с МКС, только тогда пришло осознание, что он уже далеко от Земли. «Гордость испытываю, конечно же. Восхищение. Ведь человек с детства мечтал стать космонавтом — и достиг этого. Ставишь цель, идёшь к ней. Мой муж — для меня он герой. Это самое важное», — говорит Анна Зубрицкая.

Но для того, чтобы мечта стала реальностью, нужно выполнить одно, но крайне важное условие. «Я думаю, это очевидно, что, чтобы стать космонавтом, нужно попасть в Россию. Правильно?» — отмечает Анна.

Сейчас, когда мир отмечает 64-летие первого шага человечества к освоению Вселенной, а российские лётчики-космонавты Рыжиков и Зубрицкий продолжают миссию Гагарина, на Украине «територіальний центр комплектування» безуспешно продолжает розыск ухилянта (уклониста) Зубрицкого.

Малая родина космонавта — село Владимировское близ правого берега Днепра в российской Запорожской области продолжает оставаться под оккупацией ВСУ. Сам Зубрицкий включён в список избегающих службы в украинской армии. Более того, сообщается, что в марте Винницкий городской суд заочно приговорил участника космической экспедиции к 15 годам за дезертирство и «державну зраду» — государственную измену.

В сентябре 2013 года, после окончания Харьковского национального университета Воздушных сил (основанного в 1930 году и чудом сохранившего имя советского аса Ивана Кожедуба), Зубрицкий получил направление в 204-ю Севастопольскую бригаду тактической авиации ВВС Украины. До воссоединения Крыма с Россией оставалось полгода. В марте 2014 года 21-летний лётчик принял, пожалуй, главное в жизни решение — дал присягу России.

И продолжил служить в том же Севастополе, в 38-м истребительном авиаполку ВКС. Дальше была служба в истребительном полку в Ростовской области, а потом ещё три года старшим лётчиком авиазвена в штурмовом полку в краснодарском Приморско-Ахтарске.

Десять лет он носил погоны русского офицера, пока не вышел в запас в звании майора. К тому времени лётчик Алексей Зубрицкий уже вовсю готовился к полёту в космос.

Весной 2017-го был сделан первый шаг к воплощению детской мечты. Алексей подал заявление на участие во втором открытом наборе космонавтов. После семи лет подготовки, 21 августа прошлого года, Межведомственная комиссия по отбору космонавтов утвердила Алексея Зубрицкого на должность бортинженера основного экипажа экспедиции МКС-73.

Возникает непраздный вопрос: что было бы, если бы в 2013-м лейтенант Зубрицкий был распределён не на севастопольскую базу Бельбек, а, скажем, в бригаду тактической авиации в Староконстантинове на Западной Украине? Ведь, чтобы стать космонавтом, надо стать российским лётчиком. А для этого — оказаться в нужное время в нужном месте.

Лейтенанту Алексею Зубрицкому очень повезло. Он оказался там, где приняли и не выдали. Там, где летают в космос, а не убивают своих сограждан. И где уважают историю космических достижений. В России помнят, что генеральным конструктором первых космических программ был уроженец Житомира Сергей Королёв (на Украине его музей пока не тронули, а самого пытаются зачислить в украинцы задним числом), что первыми уроженцами УССР, побывавшими в космосе, были уроженцы Полтавщины Павел Попович и Георгий Береговой, а также трагически погибший при приземлении одессит Георгий Добровольский.

Украина пытается стереть память о Гагарине. Так называемый «институт национальной памяти» потребовал убрать с карты Украины все улицы и другие топонимы, связанные с именем первого человека в космосе. В Харькове, например, под раздачу попал проспект, ведущий из центра в аэропорт.

Проспект Гагарина в Киеве в 2023 году «декоммунизировали», лукаво переименовав в честь советского лётчика (об этом пытаются забыть) и первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка. Он в качестве специалиста по полезной нагрузке в 1995 году участвовал в полёте американского шаттла «Колумбия» (а вот это для «незалежных» властей крайне важно).

При этом стирается из памяти то, что Каденюк всё прекрасно помнил до конца своих дней и неоднократно встречался с Павлом Романовичем Поповичем, отдавая ему первенство в украинской космонавтике. И депутатом Верховной рады он был не от националистов, а от ныне уничтоженной Партии регионов.

А вот сама Украина проявила по отношению к общей космической памяти форменное свинство. Началось это с того, что в связи с голосованием Валентины Терешковой за возвращение Крыма в Россию на Украине были переименованы 42 улицы, названные в честь первой в истории женщины-космонавта.

Причём вместо неё были увековечены и клятвопреступник Филипп Орлик в Николаеве, и головорез из «АТО» Руслан Слободянюк в Кропивницком — бывшем Елисаветграде — Зиновьевске — Кировограде, и так называемые «герои Крут» — мальчики, отправленные Центральной Радой на убой под командованием будущего эсэсовца Аверкия Гончаренко, — в Одессе. До улицы Терешковой в Донецке переименователи уже не дотянутся.

Ещё до нынешней волны «декоммунизации», в 2019 году, киевская городская рада постановила переименовать проспект, который с момента появления носил имя Владимира Комарова — командира первого в истории космического экипажа и первого космонавта, трагически погибшего во время полёта. С тех пор проспект носит имя униатского кардинала Любомира Гузара, который, как аккуратно сообщает его биография, «в 1944 году уехал на Запад от наступающей Красной армии», а в 1992-м вернулся рулить греко-католичеством на месте.

Это, пожалуй, самое показательное переименование: вместо героя общей истории большой страны, покорителя космоса — львовский униат, «отступивший с вермахтом».

Страна, оккупированная носителями хуторской галицкой «национальной идеи», не нуждается ни в ракетах (если, конечно, это космические ракеты-носители, а не «Хаймарсы» от американских спонсоров), ни в доставшейся в наследство от распавшейся страны авиакосмической отрасли.

Зачем там сейчас вспоминать то, что ракета «Восток», с помощью которой стартовал Юрий Гагарин, была оборудована приборами, созданными на киевском «Арсенале» и харьковском заводе «Коммунар»?

В 1991 году, как уже отмечало ИА Регнум, Украина была одной из всего лишь пяти стран мира, имевших полный цикл разработки и производства самолётов.

Можно вспомнить также днепропетровский «Южмаш», где делали ракеты для всего советского «большого космоса», киевское КБ имени Антонова, где разработали в том числе самый большой и грузоподъёмный самолёт в истории авиации — Ан-225 «Мрия» (то есть «Мечта»). Эта «Мечта» создавалась для проекта советского многоразового космического корабля «Буран».

Единственный лётный экземпляр «Мечты» был уничтожен самими же украинцами в ангаре в феврале 2022 года. Мечта севастопольского лейтенанта Алексея Зубрицкого стала явью.