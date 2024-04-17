Самозванство — это не только что-то интересное из русской истории, про Гришку Отрепьева и Емельку Пугачёва, это теперь и современность.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Только вместо «царей» перед честным народом окажется вся центральная украинская власть, все без исключения её ветви, начиная с президента.

«Нелегитимный»

О том, что президентские выборы на контролируемой Киевом территории должны были пройти ещё в марте, а с 20 мая 2024 г. Владимир Зеленский не сможет считаться президентом, не говорит только ленивый.

Но, как правило, упускается тот факт, что он не просто становится «нелегитимным» — в этот день первое лицо по закону должно передать полномочия председателю Верховной рады Руслану Стефанчуку или кому-то другому, кого могут избрать спикером за это время.

Правда, сам Стефанчук на повышение не претендует, хотя «оппозиция» буквально настаивает на этом. Представители власти утверждают, что Зеленский просто перетекает в и. о. с полным объемом полномочий до следующих выборов, которые состоятся неизвестно когда.

Прецеденты, когда спикер становился исполняющим обязанности главы государства, в украинской истории уже были. Именно таким способом был разрешен кризис легитимности в феврале 2014 года, после бегства Виктора Януковича, — тогда вместо него встал «революционный» глава Верховной рады Александр Турчинов, передавший затем верховную власть избранному президенту Петру Порошенко.

Проблема лишь в том, что Владимир никуда не собирается, а учитывая его физическое и психическое состояние, попытка изображать «временного президента» для пухлого Стефанчука может закончиться плохо. Поэтому он уже поспешил официально подтвердить, что Зеленский сам будет исполнять обязанности до избрания очередного президента.

Другое дело, будет ли кто-то воспринимать его в таком качестве. Известная украинская поговорка о том, что каждый новый президент обязательно хуже предыдущего, в данном случае усугубляется особыми обстоятельствами.

И элиты, и общество электризует очень толстый намек на угрозу регулярной сменяемости власти. А у этого общества, как недавно отрапортовал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, на руках порядка 5 млн единиц оружия и неизвестное количество гранат.

Конечно, Офис президента плотно занят подготовкой к «ермаковщине», когда его руководитель Андрей Ермак становится, по сути, главой «опричного войска» Зеленского. Только этого явно мало: опорой Зеленского всегда было «монобольшинство» в парламенте — «Слуги народа», этот народ олицетворяющие. А там тоже вызрел серьёзный кризис.

Большинство под кнутом

После принятия закона о мобилизации, воспеваемого теперь в тик-токах как «возвращение рабства», Верховная рада навсегда приобрела почетный статус антинародной. Но кроме того, заканчивается и её срок полномочий. Выборы в парламент должны пройти не позднее 22 июля, а приступить к работе десятый созыв обязан до 29 августа.

Понятно, что этого не случится, поэтому незаконной становится и законодательная власть. А раз не сформировано новое правительство, то и исполнительная ветвь туда же, тем более что она все равно находится под ручным управлением президента.

В самом же парламенте уже достаточно давно идут центробежные процессы. Начнем с того, что по Конституции его должны формировать 450 депутатов, а в списках было 424, и это число стремительно уменьшается.

Провластное большинство давно не представляет монолита, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия еще в январе сообщал, что 17 его депутатов подали заявления о сложении мандата. И это далеко не все желающие «на выход».

«Сейчас пытаются все это держать (и об этом говорят сами народные депутаты) силовым образом, через давление. Народным депутатам не дают регистрировать такие заявления, а еще угрожают давлением правоохранительных органов», — говорит исполнительный директор киевского Центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов.

В свое время Зеленский начал свой президентский срок с того, что распустил Верховную раду и как раз апеллировал к тому, что «технически большинства не существует». Хотя оно было и принимало законы.

Сейчас то же самое может произойти уже без участия бывшего актера, но с не меньшей аффектацией. Но поскольку у него подобного стараются не допустить драконовскими методами, то палка поворачивается другим концом.

Использовав разброд и шатание в рядах «Слуги народа», противники Зеленского могут переформатировать парламентское большинство после 20 мая, собрать новое и выбрать своего спикера. Например, всё того же неудовлетворенного Порошенко.

И тогда, строго по букве закона, парламент будет требовать передать власть своему руководителю по аналогии с событиями 2014-го. И что тогда?

Поставить точку в споре о сроках полномочий мог бы Конституционный суд. Но Офис президента не спешит туда обращаться по двум причинам. Во-первых, само появление подобного запроса можно истолковать как подтверждение неуверенности в правах на власть своего лидера даже в президентской команде.

Во-вторых, Зеленский находится в давнем конфликте с большинством судей Конституционного суда.

Еще осенью 2020 года он пытался распустить весь старый состав КС из-за того, что тот оспаривал новое антикоррупционное законодательство. Сделать это не получилось, но президенту удалось со скандалом отстранить главу суда Александра Тупицкого.

А из нынешних 13 судей семеро были назначены еще при президенте Порошенко. Борьба за то, чтобы это исправить, «трывае» уже давно, и это еще одна из ветвей всеобщего кризиса власти.

Хроники падения

Украинские суды, работающие не по закону, а по команде, — это «вещь в себе». Если страну накроет полномасштабный кризис власти, заменить они её не смогут по определению.

При этом сами судьи назначены зачастую с нарушением закона, а в судебной системе вследствие бесконечных административно-территориальных изменений (в том числе насильственных) образовалась изрядная путаница.

То есть, например, ещё работают Валковский и Змиевской районные суды в Харьковской области, а самих районов уже на карте нет.

В самом же Харькове районные суды сохранили старые названия — Дзержинский, Фрунзенский, Ленинский и т.п., — вопреки «декоммунизации», то есть представляют несуществующие административные единицы.

А есть еще суды и целые структуры государственных органов, под которыми нет территории, например «Автономной республики Крым» или областей, ушедших в Россию. Существуют и издают какие-то распоряжения мэры населённых пунктов, где уже нет никакой Украины, вроде Мариуполя или Северодонецка.

Принимаются решения, распределяются бюджеты, выделяются средства на восстановление жилого фонда и развитие транспорта.

Это вам не борьба частных футбольных клубов «Шахтер» и «Заря», которые уже целые десять лет не были по месту прописки в Донецке и Луганске, а неотъемлемая часть государства. Возможно, его тренажер для отработки виртуального присутствия.

А какая же власть тогда остаётся хоть немного законной?

Только местное самоуправление: мэры, местные и областные советы, избранные в 2020 году и позднее, если кто-то умер или ушёл в отставку.

Только над ними стоят никем не избранные и назначенные из Киева военно-гражданские администрации, которые не просто вмешиваются в жизнь общин, но и задают повестку дня в любой административно-территориальной единице. Например, подчистую забирая мужчин на войну.

А когда с 29 августа на территории Украины де-юре не будет никакой центральной власти, подчиняться им нет никакого смысла. Тогда, как говорится, «достаточно одной спички».

И это — закономерный итог стремительной потери ею легитимности как минимум с 2014 года, но на самом деле — с решения Верховного суда 2004 года об аннулировании президентских выборов и «третьем туре» и указа Виктора Ющенко о роспуске Рады в 2007 году.

Когда-то депутат был элитой и в парламент стремились попасть за любые деньги. Министры считались уважаемыми людьми, а еще при Кучме звезда президента сияла на недосягаемой высоте.

А потом все больше и больше обществу становилось понятно, что любого можно гонять пинками и совать в мусорный бак, любые незаконные решения допустимы ради «революционной целесообразности», а политических оппонентов проще убивать, чем спорить с ними о концепциях будущего.

С момента государственного переворота в феврале 2014 года Верховная рада, не говоря уже о центральной исполнительной власти, стала принимать абсолютно незаконные решения.

До 6-7 млн избирателей выпали из политического процесса. В 26 территориальных округах выборы депутатов не проводились ни в 2014, ни в 2019 годах, поскольку там жили «неправильные» избиратели.

Рядом с государственными органами и местным самоуправлением возникала и теневая власть — политизированные уличные банды «активистов», а также антикоррупционные органы — параллельный мир, управляемый из посольства США. Без них итог антиэволюции системы власти будет неполным.

Поговорка про качество президентов возникла неспроста: народ всегда просил одного, ему это обещали, а новый избранник тут же начинал делать противоположное. И всё становилось чуточку хуже.

Если первые пять президентов еще имели запас прочности украинской государственности, то Зеленский довершил процесс её разрушения. И, вероятно, мы видим последнего президента Украины и последнюю Верховную раду: дальше смысла в существовании этих институтов просто нет.