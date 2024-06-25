В новостной хронике СВО появились сообщения о том, что российские войска наконец вышли на окраины Нью-Йорка. Речь правда идёт не об уютных пригородах мегаполиса на Лонг-Айленде или в Нью-Джерси, например, — а об окрестностях многострадальной Горловки. Откуда же появилось такое названия посёлка в донецкой степи и как жил он в те времена, когда никакой Украиной там и не пахло?

ИА Регнум

Игнатьевы, меннониты и другие

Традиция называть поселения в честь отдалённых городов или местностей в России живёт давно. Так, например, фельдмаршал граф Румянцев-Задунайский назвал своё подмосковное имение Троицким-Кайнарджи в память места, где был заключён мирный договор по итогам его побед над османами — Кючук-Кайнарджийский мир.

В Оренбургской и Бессарабской губерниях сёла назывались в честь сражений 1812–1814 годов. И поэтому увидев Париж под Челябинском, а Тарутино или Арциз (в честь французского Арси, где в 1814 году наполеоновская армия потерпела одно из поражений) между Днестром и Дунаем, удивляться не стоит.

С появлением же Нью-Йорка в Бахмутском уезде Екатеринославской губернии возникает много загадок. Местные краеведы и сами запутались, и другим предложили разрешать ребусы.

В чём согласны все исследователи, так это в том, что посёлок основали меннониты — адепты ответвления протестантизма, преследовавшийся в германских государствах XVIII века. От репрессий они бежали не только в Америку, но и в Россию, где Екатерина Великая милостиво разрешила им поселяться. Сначала им была выделена земля в районе острова Хортица (ныне — в Запорожье и его окрестностях).

Затем эти земли принадлежали княжне Екатерине Николаевне Голицыной, которая в 1862 году вышла замуж за графа Николая Павловича Игнатьева, того самого, чья память увековечена в любом болгарском городе. Он был в разные годы послом в Константинополе, министром государственных имуществ и внутренних дел России. Игнатьев, будучи сторонником идей панславизма, многое сделал для защиты болгарских переселенцев в Бессарабии, поднимал вопрос о положении христиан в Османской империи, организовывал гуманитарную помощь во время русско-турецкой войны 1877-78 годов.

Но, как уже говорилось выше, в районе будущего донецкого Нью-Йорка селились не южные славяне, и не малороссы, а немцы-меннониты.

Местные исследователи сообщают:

«Одна из немецких колоний сначала жила на Хортице, а затем выкупила 35 тыс. га земли на побережье Кривого Торца, которые принадлежали дочери князя Голицына после смерти ее мужа графа Николая Игнатьева. И уже в 1878 году 244 семьи переселились из Хортицы и образовали несколько меннонитских колоний на территории, которая сейчас является Донецкой областью».

Но вот незадача! В 1878 году Игнатьев не просто не умер, а подписал Сан-Стефанский мир, открывший путь Болгарии к независимости. Год спустя у них с Екатериной Николаевной родился восьмой ребёнок — сын Владимир. Николай Павлович скончался в 1908 г., а его супруга — в 1917-м.

Русская Америка, аптека Оливье и магазин Хаммов

Так кто же основал донецкий Нью-Йорк и почему он так называется?

Одни называют основателем меннонита Якоба Унгера, который восхищался успехами американской промышленности.

Другие же, не споря насчёт того, что Унгер основал, приписывают название местному промышленнику Якову Нибуру, у которого жена была американкой. Якобы он решил, что местный Нью-Йорк будет напоминать ей о далёкой родине и в 1891 г. подарил ей грамоту от екатеринославского губернатора Владимира Карловича Шлиппе, где было написано, что «заводской поселок Якова Нибура с этого дня будет носить название Нью-Йорк».

Так между Горловкой и Авдеевкой, на берегах речки Кривой Торец появилась ещё одна Русская Америка (к слову, Аляска к тому моменту уже была четверть века как продана). Что в общем никого в те годы не удивляло. Так, недалеко от Нью-Йорка находился и свой Чикаго. По крайней мере так утверждали в Русском Донецком обществе каменноугольной и заводской промышленности. Рекламное объявление общества гласило: «Деловые люди, обратите внимание! ДОНЕЦКИЙ ЧИКАГО. Новый город. Все удобства. 10 станций железной дороги. Поспешите пока не поздно!». Речь шла о будущей Макеевке, куда старательно завлекали инвесторов.

В те годы всю Новороссию считали русским Новым Светом и постоянно сравнивали с Североамериканскими Соединенными Штатами. В том числе и сами американцы. Так, побывавший в Одессе Марк Твен писал, что по виду она «точь-в-точь американский город». А харьковский писатель Григорий Данилевский в знаменитом романе «Беглые в Новороссии» устами одного из персонажей сравнивал тамошние степи с «Элэбемой и Висконсином», «Кентукки и Массачусетсом». «Русским Массачусетсом» назовет Екатеринославскую историк Дмитрий Яворницкий. Список можно продолжать — образ Русской Америки в Новороссии был вполне устоявшимся и воспроизводился литераторами и публицистами не раз.

Но вернёмся к основанию Нью-Йорка. Факты говорят о том, что менонит Унгер построил мельницу в 1890–1893 годах, а промышленник Нибур основал свой завод сельскохозяйственных изделий в 1894 году.

Анна Рыжкова ИА Регнум

В екатеринославском Нью-Йорке было пять школ, кооперативная лавка и аптека братьев Оливье, которая фактически стала больницей. Был там и книжный магазин братьев Хамм, здание которого сохранилось до сих пор (и, надеемся, будет стоять и дальше). От окрестных сёл и местечек Нью-Йорк отличали улицы, мощёные кирпичом.

В 1915 году там также построили завод по изготовлению нафталина для создания взрывчатки, который в советское время перепрофилировался в фабрику по производству оборудования для добычи угля и прекратил работу в 2006 году. Обслуживающая посёлок железнодорожная станция, связавшая его с Харьковом и Мариуполем, именуется Фенольной.

С установлением советской власти там появился сельсовет, школа стала семилеткой, а предприятия национализированы. Один из братьев Хамм, Генрих, был расстрелян за отказ изъять из продажи богослужебную литературу.

Как Нью-Йорк делали частью Украины

В начале 30-х годов так и не ставшие воинствующими атеистами меннониты в целях «борьбы с религиозным дурманом» были выселены в Амурскую область. Нью-Йорк оказался просто рабочим посёлком и пригородом Горловки и Дзержинска, которые получили статус города. В 1951 году в рамках кампании против «низкопоклонства перед Западом» посёлок переименовали в Новгородское.

Казалось бы, на этом можно было бы поставить точку.

Но, увы, история не даёт этого сделать по сей день. В 2014 году ополчение ДНР не смогло удержать посёлок, и он оказался под украинским управлением. Именно оттуда и из ставшего Торецком Дзержинска шли обстрелы Горловки. А уже при Владимире Зеленском, 1 июля 2021 г. посёлку вернули историческое название, не спросив при этом мнения его нынешних обитателей.

Небольшой посёлок превратился в форпост украинства. Туда лично приезжал Пётр Порошенко и попозировал перед табличкой, там же проводились фестивали украинской культуры, в основном силами приезжих. А местным оставалось только ждать, чем вся эта история закончится. И вот, похоже, дождались.

В продолжающемся освобождении Донбасса Нью-Йорк и Торецк играют решающую роль — за ними Константиновка, и далее — Краматорская агломерация и Славянск. Как пел уроженец предместий города-«тезки», Фрэнк Синатра, «решать тебе, Нью-Йорк, Нью-Йорк…».