Весь мир всколыхнул, а коллективный Запад обеспокоил баллистический ответ России на удары американскими и британскими дальнобойными ракетами по нашему приграничью. Эффектное вразумление противника при помощи «Орешника» привлекло внимание, и к тому — куда, собственно, метили ВСУ во время атак.

ИА Регнум

Целью «прилёта» украинско-натовской ракеты Storm Shadow был ценнейший памятник архитектуры Курской области, объект федерального культурного наследия — о котором до этого были наслышаны, в основном, местные жители, краеведы да историки. Это усадьба Марьино, принадлежавшая князьям Барятинским. Пережившая нацистскую оккупацию, десятилетия запустения, и даже эпоху «дикого капитализма», она вновь оказалась под угрозой.

По Марьино били и ранее. 11 октября губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что ВСУ обстреляли усадьбу князей Барятинских. Было зафиксировано пять прилётов. СМИ противника утверждают, что целью был некий военный объект, якобы располагающийся здесь. Как бы то ни было, ВСУшники выступили в роли вандалов.

Чтобы понять, какое сокровище оказалось под ударом, посмотрим, что усадьба представляла собой в разные времена и кем были её хозяева.

13 декабря 1703 года грамота царя Петра Алексеевича утвердила хозяина на этих землях. Им стал гетман Войска Запорожского Иван Степанович Мазепа, тогда ещё, конечно, не «геополитический партнёр» шведского короля, а верноподданный нашего государя.

Владения эти находились за пределами вверенной Мазепе в управление территории. Таким образом, он стал не только начальником над казаками, но и русским помещиком. В округе появились сёла Ивановское, Степановка и Мазеповка, названные так по имени, отчеству и фамилии гетмана. Мазеповка, к примеру, находится в четырёх километрах от трассы Курск — Льгов — Рыльск — граница с Украиной (в начале вторжения ВСУ в Курскую область эта дорога стала опасной из-за атак украинских FPV-дронов).

Одновременно возникли Амонь, Гапоново, Крупец, Обуховка, Снагость, Студенка, Коренево (к которому безуспешно пытались прорваться ВСУ в начале вторжения) и другие. Самым крупным из этих «мазеповских» сёл было Ивановское. В нем Мазепа и построил усадьбу. «Каменных дел мастер» Осип Старцев, прославившийся проектами Никольского и Братского соборов в Киеве, взялся за дело и создал проект дома в Ивановском.

Пока дом в барочном стиле строился, гетман предал царя, за что получил анафему, орден Иуды и конфискацию имущества. Курские поместья его были переданы Александру Даниловичу Меншикову. «Счастья баловень безродный, полудержавный властелин» получал доходы с этих мест почти два десятилетия, пока не попал в опалу и ссылку в приполярный Берёзов.

Вступив на престол, императрица Анна Иоанновна пожаловала земли вице-адмиралу графу Николаю Фёдоровичу Головину. Его дочь Наталья Николаевна вышла замуж за голштинского принца Петра Голштейн-Бека, а внучка Екатерина Петровна Голштейн-Бек (1750–1812) — за князя Ивана Сергеевича Барятинского (1736–1811). В приданое она принесла курские имения, когда-то принадлежавшие Мазепе. И во владении этого семейства бывшие земли Мазепы оставались вплоть до национализации большевиками.

В 1785 году курский губернский землемер Иван Башилов писал:

«Из всех селений знаменитее других село Ивановское, в котором две церкви, одна каменная, а другая деревянная, господский дом… с каменными и деревянными службами… при оном конский завод… Положение имеет то село на большой дороге от города Курска и Льгова в Рыльск на ровном месте…». До наших дней от усадьбы сохранились палаты Мазепы и небольшая «каменица» (ныне народный музей села Ивановского).

«Комнаты исчислялись сотнями»

Когда по смерти родителей Ивановское с окрестностями досталось князю Ивану Ивановичу, новый владелец решил, что в палатах Мазепы ему тесновато и надо строить новый барский дом.

К 1812 году курский архитектор Карл Гофман подготовил проект, который был осуществлён к 1820 году. Новая усадьба была названа Марьино, в честь супруги владельца княгини Марии Фёдоровны Барятинской. Князь так любил жену, что даже заказал её скульптурное изображение датскому скульптору Бертелю Торвальдсену.

Композиционная ось ансамбля проходит через широкую аллею, ведущую из села Ивановского в Марьино, пересекает парадный двор, дом-дворец, Марьинский пруд и обширный пейзажный парк западнее Эрмитажного пруда. Центром усадьбы является трехэтажное здание дворца с боковыми одноэтажными флигелями, соединёнными проездными арками. «Комнаты во дворце исчислялись сотнями», — вспоминал управляющий имением Василий Инсарский.

Наиболее знаменитым в роду владельцев Марьино был старший сын Ивана Ивановича Барятинского — Александр. Именно он был последним главнокомандующим на Кавказе и принял капитуляцию имама Шамиля, который позднее дважды гостил в Марьино. В парке и по сей день стоит чугунный монумент «Орёл», воздвигнутый в 1903 году в память о подвигах кн. Александра Ивановича Барятинского и победоносном окончании Кавказской войны.

В 1869–1873 годах дворец в Марьино был перестроен по проекту петербургского архитектора Ипполита Монигетти.

Стены главного корпуса надстроили, и таким образом увеличилась высота третьего этажа, а также образовались невысокие четвертый и пятый. В начале 1900-х годов все дворцовые помещения были оборудованы паровым отоплением, водопроводом, канализацией и электрическим освещением, а в главном корпусе был устроен лифт.

Необычайное везение

После победы большевиков Марьино не сожгли и не разграбили подчистую, хотя ценностей там и не осталось. Их перевезли в разные музеи. Картины русских художников достались Третьяковской галерее, творения иностранных мастеров, включая авторскую копию статуи Торвальдсена, — музею изящных искусств на Волхонке, вещи Шамиля и другие артефакты Кавказской войны уехали в Махачкалу. Кое-что попало в музеи Курска и Рыльска.

А вот фамильная усыпальница Барятинских была осквернена — церковь снесена, а склеп переоборудован в школьную котельную и склад угля. Останки членов благородного семейства исчезли.

Зато в советские и постсоветские времена местный фольклор пополнился байками о призраках и заколдованных местах. По одной из легенд, в 1980-х, во время ремонта крыши бывшего княжеского дома, на чердаке нашли большую фотографию некоей покойницы, лежащей в гробу. А вскоре, мол, строителям и местным жителям начало являться привидение старой графини (рассказчики уже и не помнили, что усадьба принадлежала не графам, а князьям). Кирпичи от разобранных построек и до этого считались «нехорошими».

Сама же усадьба не пострадала.

Там был санаторий ЦИК, школа красных командиров, и даже немцы её не тронули. После войны в Марьино разместился санаторий Управления делами ЦК КПСС, который после роспуска партии оказался на балансе медицинского центра при правительстве России.

В ноябре 2024 года усадьба Марьино была атакована ракетами Storm Shadow. Судьба (или, если верить мистикам, духи старинных владельцев) чудом сохранили усадьбу, и в очередной раз стало понятно, что наследники Мазепы били не только по военным, но и по исторической памяти.