Герман Полысалов
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Последние публикации
Слишком дорогой «Молот». Чем новые французские бомбы опасны для авиации ВСУ
18 января президент Франции Эммануэль Макрон и министр обороны Себастьян Лекорню объявили о готовящейся передаче Украине «нескольких сотен» авиационных бомб. Речь идёт о современных управляемых авиабомбах AASM Hammer, адаптированных под советские самолёты. Поставлять их Киеву Париж намерен каждый...
21 января 2024
На Украине пытаются модернизировать «Абрамсы», чтобы их не подбивали сразу
«Пропавшие» на Украине как уже несколько месяцев американские танки M1A1 Abrams сейчас проходят модернизацию. На них устанавливают динамическую защиту, также производства США. Соответствующее видео, опубликованное украинскими военными, распространяется по соцсетям. На кадрах видно, как ВСУ...
16 января 2024
Реактивные «птички» в стелс-режиме. У ВСУ появился новый дрон
Украинские военные предприняли очередную попытку атаковать российские регионы с помощью ударных беспилотников. От предыдущих налётов ВСУ этот отличается составом «участников мероприятия». Ранее при атаках противник периодически использовал винтовые дроны UJ-22 Airborne киевской сборки —...
26 декабря 2023
Киевские гастроли генерала Агуто. США прислали в ВСУ кризис-менеджера
Пентагон направит в Киев генерал-лейтенанта Антонио Агуто для разработки новой военной стратегии. Об этом сообщила The New York Times, ссылаясь на американских и украинских чиновников. Целью стратегии, как утверждает издание, будет создание существенной силы, с которой России «придется считаться и...
13 декабря 2023
Золотые яйца. Заставят ли прокуроры снизить цены на ингредиент оливье
Рост цен на куриные яйца потребовал вмешательства на высшем уровне. 8 декабря генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить ситуацию и пресечь вероятные нарушения. Для понимания: по данным Росстата, в среднем в России за год яйца подорожали более чем на 42%. Данные Росстата «не бьются» с заявлением...
8 декабря 2023
Пролёт «Черного ястреба». ВСУ составили список пожеланий Санта-Клаусу
Перед Новым годом минобороны Украины предъявило американским партнёрам список пожеланий по поставкам вооружений. Судя по тому, что опубликовало Reuters со ссылкой на имеющиеся у агентства документы, ВСУ требует довольно длинный перечень дорогих «подарков». Здесь истребители F/A-18 Hornet, ударные...
8 декабря 2023
Соглашение с КНР подтолкнёт США к опасной игре в двух проблемных точках
Возобновление контактов по военной линии, о котором по итогам переговоров с Си Цзиньпином объявил Джо Байден, помимо всего прочего заново запускает в непростых американо-китайских отношениях механизм контроля и управления кризисами. Во всяком случае так кажется на первый взгляд. Каналы связи между...
22 ноября 2023
Индия совместно с США будет делать используемые Киевом в СВО бронемашины
Вашингтон и Нью-Дели договорились о совместном производстве на индийской территории американских бронемашин Stryker. Таким был один из результатов визита в Индию главы Пентагона Ллойда Остина в сопровождении шефа Государственного департамента США Энтони Блинкена. Колёсные броневики Stryker, заметим...
14 ноября 2023
«Гром» среди ясного неба. ВС России применили новейшие ракеты у Херсона
В открытом доступе появилось видео с херсонского участка фронта — как сообщается, из района Антоновского моста. Первые кадры, снятые с воздуха: группа бойцов ВСУ заходит в дом в полуразрушенном частном секторе со следами плотной застройки у берега Днепра. В следующие секунды, уже с другого ракурса...
9 ноября 2023
«Взлом» стратегии Пекина. Зачем министр обороны США едет к соседям Китая
Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе отправится с визитом в Индо-Тихоокеанский регион, посетит Индию, Южную Корею и Индонезию, об этом сообщила пресс-служба Пентагона. В Джакарте шеф Пентагона примет участие в 10-й встрече министров обороны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии...
5 ноября 2023
Решительный дракон, крадущийся Пентагон. К чему США готовят японские войска
«Решительный дракон — 2023» (Resolute Dragon 23) — так назывались крупномасштабные учения армий США и Японии, которые проходили на Японских островах с середины октября и по начало нынешней недели. Как сообщали ресурсы Пентагона, в манёврах участвовали 8,3 тысячи бойцов корпуса морской пехоты США и...
2 ноября 2023