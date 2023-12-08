Перед Новым годом минобороны Украины предъявило американским партнёрам список пожеланий по поставкам вооружений.

Иван Шилов ИА Регнум

Судя по тому, что опубликовало Reutersсо ссылкой на имеющиеся у агентства документы, ВСУ требует довольно длинный перечень дорогих «подарков». Здесь истребители F/A-18 Hornet, ударные вертолеты Apache и многоцелевые Blackhawk, системы противоракетной обороны и беспилотники трёх типов, в том числе новейший ударный дрон MQ-9B Sky Guardian.

В списке есть и несколько «сюрпризов». Например, дорогостоящие военно-транспортные самолеты C-17 Globemaster и C-130 Super Hercules, а также системы противоракетной обороны Terminal High Altitude Area Defense (THAAD).

Самая «скромная» часть пожеланий — это уже имеющиеся у Украины вооружения. В том числе 155-миллиметровая артиллерия, танки Abrams, истребители F-16, а также ракеты дальнего радиуса действия ATACMS, которые запрашивались ранее.

В целом пожелания киевского военного ведомства напоминают популярные в украинских соцсетях рождественские открытки: «Абрамсы» в стиле грузовиков с колой из известной рекламы, Санта-Клаус с немецким гранатомётом и т.п.

Вот только в жизни возможности вашингтонского «Санты» и его решимость поддерживать украинских партнёров любой ценой — далеко не безграничны.

«Сейчас у Вашингтона уже нет той гибкости для финансирования Киева, какая была ранее. В связи с этим объемы денежной поддержки Украины стали сокращаться с каждым новым пакетом помощи», — недавно сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Именно поэтому «крайний» транш военной помощи Киеву, выделенный 6 декабря, был сравнительно небольшим — 175 млн долларов.

Пакет, напомним, предусматривает поставки оружия и техники, включая боеприпасы для систем ПВО, дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские снаряды, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты и противотанковое вооружение. Но ничего похожего на «список подарков», который предъявил Киев.

Мексиканская граница — ближе и дороже

На начало октября на счетах военного ведомства оставалось 5,2 млрд долларов для помощи Киеву, писала The Wall Street Journal со ссылкой на представителей Пентагона.

Но на днях Сенат заблокировал очередной проект помощи Украине и Израилю. В частности, завис «транш» на 61 млрд на военную поддержку Киева (часть пакета расходов на обеспечение национальной безопасности США общим объемом в 106 млрд долларов).

Очередное отклонение законопроекта о помощи Киеву, конечно, нельзя путать с антивоенными настроениями, сказал ИА Регнум политолог-американист, эксперт по внутренней политике США Малек Дудаков. Хотя, добавил он, в американском истеблишменте имеет место здоровый скепсис по поводу участия страны в украинском конфликте.

Но в первую очередь происходящее — часть внутриамериканской игры, которая, впрочем, может обернуться не лучшими последствиями для Киева.

Республиканцы используют тематику украинских траншей в своих интересах. Она для них представляется рычагом давления на администрацию Джо Байдена. Республиканские конгрессмены шантажируют Белый дом одобрением бюджета взамен на уступки в приоритетных для республиканцев вопросах — разрешение миграционного кризиса и т.п.

Рано или поздно по итогам торга стороны должны прийти к какому-то соглашению, полагает Дудаков. Возможно, это произойдет после Рождества и деньги Киеву всё-таки выделят. Но, прогнозует эксперт, выделят, скорее всего, меньше того 61 млрд долларов, которые просит администрация Байдена.

Вопрос о границе с Мексикой, ужесточение контроля над ней, торг по этому поводу правящих демократов со стремящимися вернуть власть республиканцами — всё это гораздо важнее для обеих партий, чем украинский вопрос, соглашается в комментарии ИА Регнум политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Изначально республиканцы собирались обсудить с Белым домом билль «Украина плюс законы об иммигрантах», но в одночасье администрация сняла вопрос границы с повестки обсуждения. А ведь именно решение по этому вопросу Республиканская партия выдвигала как условие для продолжения помощи Киеву.

Но при всей внутрипартийной борьбе, в которой просьбы Киева остаются разменной картой, надо учесть — даже часть республиканцев, что сейчас отказывается голосовать за помощь Украине, в целом ястребы, отмечает Дробницкий. По его словам, «они готовы голосовать за каждый снаряд, который будет выпущен в сторону российских вооружённых сил». Если это не будет слишком накладно.

Голландский сюрприз

Что касается поставок истребителей F/A-18 «Hornet», то Украине едва ли их кто передаст, отмечает Малек Дудаков. Киеву прежде были обещаны истребители F-16 из запасов европейских стран. В частности, о своём намерении передать их сообщали Дания и Нидерланды, позже к коалиции истребителей присоединилась Норвегия.

Между тем Киев может не получить и тех обещанных объёмов истребителей, в которых его заверяли прежде.

Напомним, в августе Владимир Зеленский заявил о получении «конкретных обещаний» о передаче 42 самолетов F-16 от Нидерландов и 19 истребителей от Дании. Как сообщал позже глава МО Нидерландов, Амстердам рассчитывает направить Киеву F-16 в 2024 году.

Впрочем, от этих планов в Амстердаме могут отказаться, поскольку на парламентских выборах убедительно победила Партия свободы (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом.

Вилдерс, напомним, выступал за отказ от санкций в отношении России, а его партия голосовала против поставок оружия Киеву и выступала против передачи Украине F-16. Отчего пришедшие к власти евроскептики и противники войны на Украине могут заставить поредеть обещанный авиапарк из шести с лишним десятков истребителей.

И даже в том случае, если все же окажется принято политическое решение о поставках F-18 «Hornet» (что крайне маловероятно), их передача Киеву едва ли состоится раньше полутора лет. Необходимо будет обучить пилотов и, наконец, решать вопросы с логистикой, пояснил Дудаков Дудаков.

В воздухе тоже проблемы

При этом одна из главных причин, по которой истребители натовского образца все еще не поставлены на Украину, считают эксперты, состоит в том, что США боятся реального боестолкновения американской авионики и российских ПВО.

Уж тем более для поставки списанных австралийских F-18 «Hornet» не нужна политическая воля — Вашингтону достаточно щёлкнуть пальцами для передачи их Украине.

Но даже если Вашингтон решится на передачу самолётов, а оружейный пиар он уже давно проиграл, США придется смириться с тем, что их «птички» все уничтожат.

Кроме того, для достижения гипотетического практического результата, чтобы подвинуть господство российской авиации в воздухе, только на отдельно взятом участке потребуется минимум 60–70 истребителей.

Это вопрос не столько пилотов и обслуживающего персонала, сколько логистики, чего не может себе позволить Украина.

Появись они в разобранном состоянии в Польше, они будут взлетать с аэродромов, подконтрольных Варшаве, в таком случае никто не будет против, что это легитимная цель для ответного удара. Это будет агрессия Польши против российских войск, отмечает Дробницкий.

THAAD отправятся намного восточнее Киева

В том, что Украина просит все аббревиатуры систем ПРО/ПРО, что может только встретить, как говорит эксперт-американист, нет ничего удивительного.

«Украина просит все «аббревиатуры», что может только встретить, поскольку ей надо оправдываться за неудачи», — отметил Дробницкий.

На деле системы противоракетной обороны THAAD действительно могут отправиться в восточном направлении. Правды ради, местом их развертывания станет не Украина, а Азиатско-Тихоокеанский регион.

Не верит в передачу дорогостоящих противоракетных комплексов США и Малек Дудаков. Соединённые Штаты продолжат поставлять Киеву зенитный ракетный комплекс NASAMS, оставив и так не столь многочисленный THAAD себе.

При этом в скором времени Украина может получить новейшие дроны, по этому вопросу Киев и Вашингтон будут договариваться.

В целом этот список предпочтений Киева в поставляемых ему вооружениях — некая договорная, переговорная позиция Украины. С этого момента между Вашингтоном и Киевом начнутся переговоры, торги с американцами. Украинские чиновники и сами понимают, что получат меньше, чем озвучили. Оттого они просили куда больше, чем рассчитывают получить в реальности, подытожил Дудаков.