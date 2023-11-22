Возобновление контактов по военной линии, о котором по итогам переговоров с Си Цзиньпином объявил Джо Байден, помимо всего прочего заново запускает в непростых американо-китайских отношениях механизм контроля и управления кризисами. Во всяком случае так кажется на первый взгляд.

Иван Шилов ИА Регнум

Каналы связи между Пентагоном и министерством национальной обороны КНР были оборваны в августе прошлого года, после скандального визита на Тайвань тогдашнего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Нынешняя договорённость восстановить «созвоны» должна повысить порог применения силы каждой из сторон и уменьшить риск войны в двух проблемных точках — Южно-Китайском море и Тайваньском проливе. Для Пентагона поддержание открытыми линий коммуникаций видится возможностью «предотвращать… выход ситуации из-под контроля» и управлять кризисами.

С тех пор как Пекин разорвал контакты по линии военных ведомств, Вашингтон особо не стремился создавать потенциально рискованные ситуации. Ведь даже дежурные полёты самолётов ВВС США над Южно-Китайским морем и проходы американских военных кораблей в этой акватории или близ Тайваня вызывали немедленную реакцию Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

За два последних года Пентагон собрал более 180 случаев «провокационного, рискованного оперативного поведения» НОАК в отношении американских самолётов.

В ответ на недавний проход авианосца Ronald Reagan через Южно-Китайское море в районе рифа Скарборо (в китайской терминологии острова Хуанъянь) китайцы развернули на южном направлении мобильные пусковые установки для баллистических ракет средней дальности «Дунфэн-26». Средняя дальность этих ракет — 4 тысячи километров. До материковой части Соединённых Штатов «Дунфэн» не долетит, но накрыть, например, американскую базу на острове Гуам вполне может.

Совсем недавно Пентагон опубликовал видео опасных манёвров китайского истребителя J-11 в пределах трёх метров от бомбардировщика B-52 Stratofortress, который американцы используют в своей «ядерной триаде» как носитель атомных боеголовок.

Инцидент произошёл уже накануне переговоров Байдена и Си на полях сан-францисского саммита АТЭС и почти синхронно со встречей главы МИД КНР Ван И с помощником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном и госсекретарём Энтони Блинкеном.

Все последние месяцы чиновники минобороны США неоднократно жаловались на то, что Пекин постоянно отклонял или игнорировал запросы американской стороны по поводу «управления кризисами». Сказывался упомянутый выше разрыв связей после казуса Пелоси.

Шеф Пентагона Ллойд Остин в преддверии встречи Байдена и Си выражал надежду на то, что «в какой-то момент времени в будущем» сможет переговорить с представителями Минобороны Китая. О встречной готовности Пекина тогда же сообщил Ван И. И вот решение принято.

Си Цзиньпин, выступая в Сан-Франциско, фактически пообещал разрядку в американо-китайском противостоянии. В её основе, по словам председателя КНР, пять «несущих опор»: верное восприятие друг друга, эффективное урегулирование разногласий, продвижение сотрудничества, разделение ответственности и содействие гуманитарным связям.

Но, как полагают эксперты, разрядка может сыграть против Пекина и напротив, обострить ситуацию в зоне потенциальной американо-китайской войны.

Такую точку зрения высказывают и китайские, и американские специалисты, сказал ИА Регнум старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН, эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин.

По этой версии, логика американцев такова: дополнительные каналы коммуникации с китайцами нужны, чтобы можно было оперативно отслеживать реакцию другой стороны. США, таким образом, наращивали бы силы на тихоокеанском направлении, но, «если что-то начнёт выходить из-под контроля», можно было откатить назад.

Эту проблему в Пекине прекрасно понимают, потому они долго отказывались от возобновления контактов по военной линии. Сейчас Китай согласился в ответ на уступки американской стороны, но уровень доверия к США со стороны Китая всё равно низкий. В то же время налаживание связей сможет предотвратить мелкие столкновения, не исключает Кашин.

В течение последних полутора лет пониженный порог применения силы (за счёт разрыва военных связей США и Китая), с одной стороны, и, с другой стороны, неконтролируемость потенциально начавшейся эскалации ограждали Вашингтон и Пекин от активных действий в Южно-китайском море и Тайваньском проливе.

Отсутствие взаимного доверия приводило к заявлениям Китая о повышении риска конфронтации, риске войны из-за учений США и их союзников в районе Корейского полуострова, как это было ещё в конце августа этого года.

Теперь же понижение риска конфронтации вместе с протекающим повышением порога применения силы на фоне восстановления каналов связи между министерствами обороны двух стран делает риски отчасти управляемыми. Но вкупе с желанием США контролировать конфликт это приведёт Вашингтон к активизации действий в регионе. А за этим последует новая эскалация. К ней-то Соединённые Штаты и готовятся.

Ещё как минимум с 2021 года в планах Пентагона значится создание на Тихом океане постоянной военно-морской оперативной группы как противовеса ВМС КНР. Как сообщало тогда Politico, к участию в оперативной группе планируется привлечь партнёров по НАТО Британию и Францию, союзника по AUKUS Австралию и главного регионального сателлита Японию.

Судя по недавнему, 21 ноября, выступлению в Конгрессе замглавы Пентагона Кэтлин Хикс, администрация Джо Байдена рассчитывает получить в 2024 году из бюджета 106 млрд долларов на три цели. Это оказание помощи Израилю, военная поддержка Украины и противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Причём очевидно, что третью цель в Вашингтоне считают первостепенной. Хикс поставила под сомнение именно помощь Украине, в случае если конгрессмены не согласуют выделение нужной суммы. О сомнениях в том, что придётся пожертвовать усилением на тихоокеанском направлении, заметим, речи не шло.

Азиатско-Тихоокеанский регион США видят зоной своих интересов на ближайшие десятилетия, сказал ИА Регнум руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Вашингтон собирается сохранить гегемонию, но в евроазиатском пространстве США уже не удерживают прежние рычаги влияния, в Европе ослабевают, а на Ближнем Востоке совсем теряют хватку, и палестино-израильский конфликт тому свидетельство.

Всё это требует от США поиска новых сил, новой «поляны» для масштабных действий. Таковой им представляется сейчас АТР. Поэтому США будут укреплять свою военную составляющую в отношениях со всеми союзниками региона.

Как уже успел заявить командующий армией США в зоне Тихого океана генерал Чарльз Флинн, американцы в 2024 году разместят в Индо-Тихоокеанском регионе пусковые установки MRC Typhon — подвижных ракетных комплексов средней дальности.

Их развёртывание в регионе, например, произойди оно на филлипинских базах, к которым американцы в апреле получили расширенный доступ, поставит под удар военную инфраструктуру Китая в Южно-Китайском море, а также объекты Народно-освободительной армии Китая на территории Южного и Восточного командований.

США, прогнозирует Василий Кашин, будут повышать активность своего флота в районе Тайваня. Военная линия требуется Вашингтону на случай снятия озабоченностей, если американские самолёты-разведчики будут летать вдоль китайского побережья или корабли ВМС США ходить по проблемному району Южно-Китайского моря. В таком случае американцы будут предупреждать силы Народно-освободительной армии Китая, в том числе по восстановленной линии военной связи, и договариваться о том, что каких-либо агрессивных действий от США не последует, чтобы китайцы вели себя чуть спокойнее.

Впрочем, если предположить, что конфликт вокруг Тайваня всё же начнётся, то эта линия связи никак не поможет его предотвратить и ничем не ограничит стороны конфликта. Скорее всего, она тотчас перестанет существовать, допустил собеседник.