18 января президент Франции Эммануэль Макрон и министр обороны Себастьян Лекорню объявили о готовящейся передаче Украине «нескольких сотен» авиационных бомб. Речь идёт о современных управляемых авиабомбах AASM Hammer, адаптированных под советские самолёты. Поставлять их Киеву Париж намерен каждый месяц по 50 изделий на протяжении всего 2024 года.

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«Эти бомбы дают возможность наносить точные дистанционные удары, чтобы поражать тылы российской армии», — сказано в заявлении министерства обороны Франции.

Armement Air-Sol Modulaire (AASM) в переводе «Модульное вооружение «воздух — земля» или Highly Agile Modular Munition Extended Range (HAMMER) — «Гибкий модульный боеприпас увеличенной дальности» — это комплект наведения обыкновенной бомбы производства французской компании Safran Electronics and Defense, разработанный 15 лет назад.

С технической точки зрения проект AASM похож на американский JDAM. Он также предусматривает создание всепогодных корректируемых «умных» боеприпасов на основе свободнопадающих бомб за счёт установки специального комплекта, делающего их дальнобойными и высокоточными.

Авиабомбы «расправляют» крылья следующим образом. На корпус базовых неуправляемых боеприпасов разных калибров устанавливаются два блока. Спереди ставится стандартный для всех модификаций HAMMER модуль управления с интегрированной инерциальной системой наведения, сопряжённой с приёмником спутниковой навигации GPS.

Используемое оборудование позволяет значительно повысить точность попадания, отчего круговое вероятное отклонение бомбы составляет около 8–10 метров. Повышает точность наведения до 1–3 метров доукомплектование модуля управления инфракрасной головкой самонаведения или полуактивной лазерной ГСН. Последняя, ко всему прочему, позволяет поражать подвижные цели.

Сзади бомба оборудуется хвостовой частью Range Extension Kit (REK). Она состоит из неподвижных Х-образных стабилизаторов и раскладных крыльев ограниченного размаха.

И, наконец, боеприпас может оснащаться собственным небольшим реактивным двигателем. За счёт него первоначальный разгон бомбы позволяет увеличить дальность полёта до 60–70 км. Сопоставимые значения, но без силовой установки, зато с большими по размеру крыльями, демонстрирует ранее упомянутый американский комплект JDAM.

В зависимости от калибра используемой неуправляемой бомбы для установки головного модуля управления может монтироваться специальный переходник. Он необходим для версии HAMMER-1000, когда комплект AASM применяется для модернизации неуправляемых бомб с номинальным весом до 2000 фунтов или 907 кг.

Производитель французских комплектов Safran отмечает, что HAMMER-1000 может быть использован как для бомб общего назначения Mk 84, так и для специальных изделий с повышенной проникающей способностью. То есть так называемых «разрушителей бункеров, вроде BLU-109. Они могут пробить 1,8 м железобетона или несколько метров грунта и, соответственно, предназначены для уничтожения укрытий, мостов, аэродромов и других укреплённых конструкций.

Для поражения защищённых ангаров, стационарных пунктов управления и штабов используется боеприпас с четырёхкратно меньшей взрывной нагрузкой. В этих целях НАТО использует стандартную неуправляемую бомбу Mk 82, из которой получается модификация HAMMER-250.

Примечательно, что «умные» бомбы «по-французски» в разы разорительнее американского варианта. Стоимость одного такого комплекта достигает 250 тыс. евро в сравнении с всего 25 тыс. долларов от американской компании Boeing.

Государственные испытания AASM начальных версий прошли в июле 2008 г. Тогда же «умные» бомбы поразили свои первые цели в Афганистане, а затем использовались в ходе ливийской операции в 2011 году. Теперь же ожидается их применение украинскими ВВС против российской армии.

Пока неясно, какие именно украинские самолёты станут носителями «умных» бомб, но схожие по размерам и полной массе американские JDAM-ER были замечены под крыльями Су-27 и МиГ-29 ещё летом 2023 года. Также известна установка англо-французских авиационных комплексов Storm Shadow/SCALP на бомбардировщики Су-24 украинских ВВС.

К тому же, как сказал министр обороны Франции в эфире радиостанции France Inter, поставленные авиабомбы AASM, сделанные для истребителей Mistral, окажутся успешно адаптированы к самолётам советского типа — «МиГ» и «Сухой». Отчего интеграция других управляемых авиационных боеприпасов на советские самолёты представляется более чем реальной. И к списку носителей «умных» изделий, сегодня состоящему из французских Rafale и американских F-16, в скором времени могут добавиться советские Су-24, МиГ-29 и Су-27.

В то же время для каждого из них попытка применения «умных» бомб может закончиться фатально. Это особенно критично в условиях изрядно поредевшего украинского авиапарка.

Буклетная дальность полёта бомбы с комплектом AASM до 60–70 км если и достижима, то в исключительных условиях: при скорости самолёта-носителя сильно выше скорости звука и сбросе самого изделия на высоте 15 км.

При соблюдении этих условий в зоне действия ПВО вероятность выживания самолета стремится к нулю. Условный украинский Су-27 не сможет выйти на рубежи пуска и будет сбит задолго до этого.

Украинская авиация на больших высотах не летает в принципе, так как она становится заметной для радаров на большой дистанции. Также появляется уязвимость перед зенитными ракетами, способными перехватывать цели на удалении большем, чем 100 и 200 км, говорит ИА Регнум военный эксперт, автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

Именно поэтому авиация ВСУ старается летать, прижавшись к земле, находясь под радиогоризонтом для комплексов ПВО. Это единственный способ избежать больших потерь при российском господстве в воздухе.

В этих условиях даже с кабрирования дальность сброса «умной» бомбы будет совсем небольшая: она едва ли превысит 20 км. А следовательно, для применения этого оружия, рассуждает эксперт, самолётам ВСУ придётся входить в зону действия нашей системы ПВО с минимальными шансами на выживание. В то же время при изрядной дерзости и риске со стороны ВСУ возможна угроза для наших солдат до 15 км вглубь от передовых позиций.

Хорошо иллюстрирует зависимость дальности планирования изделия и высоты его сброса американский комплект JDAM-ER. Так, в ходе испытаний сброшенные с истребителя F-16 авиабомбы с высоты 6 тыс. и 7,6 тыс. метров попали в цели на удалении относительно точки сброса в 43,2 и 65 км соответственно. То есть снижение высоты всего на 1,6 километра привело к падению дальности полёта бомбы на 21,8 км.

Есть обоснованные сомнения и относительно эффективности силовой установки ракеты французского комплекта. При пуске бомбы с малых высот миниатюрный двигатель потратит значительную часть своих возможностей на преодоление сопротивления атмосферы и никак не даст заявленных 70 км полёта.

И даже теоретически поспособствует уничтожению изделия, поскольку бомба будет иметь небольшой тепловой след от реактивного двигателя, что должно будет облегчить её поражение.

Между тем, и без тепловой сигнатуры периодически поступают новости о поражении технически похожего американского комплекта JDAM.

Что касается модуля управления обещанными «хаммерами», то, скорее всего, Украина получит стандартную для всех модификаций интегрированную инерциальную систему наведения, сопряжённую с приёмником спутниковой навигации GPS.

Как показала практика, российским силам удается использовать средства радиоэлектронной борьбы, чтобы сбить с цели украинские боеприпасы, использующие GPS-наведение, в том числе JDAM-ER.

Поставить версии HAMMER с дополнительным инфракрасным или лазерным наведением Париж может, но видится это маловероятным. В частности, потому что для полуактивной лазерной ГСН потребуется подсвет цели, с чем на практике у ВСУ возникнут сложности.

Поэтому, говорит эксперт, Франция предоставит Украине бомбы ранних модификаций, оснащённые только системами навигации.

Что же до самих калибров, то отправка HAMMER-250 может быть выгоднее, поскольку её дальность будет больше, нежели у HAMMER-1000, хотя и боевые возможности сильно ниже.

Наконец, отправка 50 AASM каждый месяц на протяжении всего 2024 года — это совсем немного, считает Васильев.

Если во время выполнения задания самолёт будет вооружён двумя корректируемыми бомбами, то это всего 25 самолёто-вылетов. Если же для пуска бомб будут выделены два носителя, изделий хватит на 12 дней.