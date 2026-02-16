Триумф Либерально-демократической партии Японии под руководством Санаэ Такаити на внеочередных выборах 8 февраля многие считают предвестником радикальных перемен. Планы премьера представить в апреле новую военную доктрину и возможный отказ от «трех неядерных принципов» знаменуют конец эры пацифизма.

Иван Шилов ИА Регнум

Однако ошибочно полагать, что Япония только встает на путь милитаризации — на деле этот выбор был сделан давно, и сейчас процесс обретает необратимый характер.

Путь к милитаризму

Токио завершает разработку линейки наступательных вооружений: от баллистических ракет средней дальности с гиперзвуковым планирующим блоком до малозаметных крылатых ракет большой дальности. Впервые в послевоенной истории страны речь идет не об обороне границ, а о возможности нанесения стратегических ударов в глубину территории потенциального противника.

Этот сдвиг опирается на мощную промышленную базу. К примеру, компания IHI Aerospace — ключевой поставщик твердотопливных ракетных двигателей для Сил самообороны Японии — расширяет мощности в городе Томиоке, возводя новый цех под оборонные нужды.

Ожидается, что выручка компании в военном секторе достигнет 400 млрд иен (около 2,6 млрд долл) к 2030-м годам против текущих 230 млрд (около 1,5 млрд долл), что уже более чем втрое превышает показатели прошлых лет.

Стремительный рост обеспечен не только госзаказами, но и глубокой интеграцией в ВПК США. IHI уже производит компоненты для противоракет SM-3 Block IIA, участвует в разработке перехватчика гиперзвуковых ракет GPI — фактически основы перспективной ПРО США «Золотой купол».

Тот факт, что японские заводы становятся альтернативной производственной базой для нужд Вашингтона, придает национальному ВПК мощнейший импульс. И он будет значительно усилен за счет демонтажа последних законодательных барьеров.

После первых шагов 2024 года, когда был одобрен экспорт истребителей и в ноябре прошлого года начались поставки противоракет PAC-3 MSE для ЗРК Patriot в США, ситуация перешла в стадию «полураспада» оставшихся ограничений.

Новая доктрина Такаити в апреле 2026 года должна окончательно узаконить экспорт летального вооружения собственного производства. Япония больше не покупает безопасность — она превращается в стратегический арсенал региона, что создает прямую угрозу безопасности соседних государств.

Замыслили давно

Многие считают точкой отсчета в милитаризации Японии конец 2022 года, когда была принята новая Стратегия нацбезопасности, официально закрепившая право на ответный удар. Однако анализ программы противокорабельной ракеты Type 12 с дальностью стрельбы около 1000 км показывает иную картину.

Работы по модернизации этого изделия официально стартовали еще в 2020 году, а значит, техническое задание на разработку изделия с наступательными характеристиками разрабатывалось как минимум с конца 2019 года, чтобы пройти утверждение кабинетом министров к декабрю 2020-го.

Таким образом, к моменту начала политического «отхода от пацифизма» Япония уже вовсю разрабатывала наступательное вооружение для ударов вглубь территории противника, что делает стратегию 2022 года не началом, а лишь финальной легализацией многолетнего военно-политического процесса.

Помимо радикального увеличения дальности около 1000 км против 200 км у прежней версии, обновленная Type 12 обрела беспрецедентную гибкость применения. Раньше из-за наземного базирования пуск изделия был привязан к береговой линии островов, то есть радиус действия покрывал часть исключительной экономической зоны. Теперь же носителями ракеты становятся корабли, подводные лодки и авиация.

Помимо истребителей, в ударную платформу превращается и патрульный самолет Kawasaki P-1: имея 16 точек подвески вооружения (минимум половина из которых может нести Type 12), он становится полноценным морским ракетоносцем.

Связка авиации с воздушными танкерами типа KC-46A Pegasus значительно увеличивает ее боевой радиус, позволяя наносить массированные удары фактически из любой точки региона.

Развертывание наземного варианта в войсках запланировано на текущий, 2025 финансовый год (до марта 2026-го), а в течение следующих трех лет система поступит на вооружение ВМС и ВВС.

Таким образом, Япония завершает создание полноценной ударной «триады» большой дальности, во многом сопоставимой по своим возможностям с американскими крылатыми ракетами Tomahawk.

Более того, Токио официально пополняет ряды стран — обладательниц баллистических ракет. В японской терминологии это наступательное оружие фигурирует под специфическим названием «гиперзвуковой планирующий снаряд».

Первая версия с дальностью около 900 км уже прошла испытания и готовится к постановке на боевое дежурство в 2026 году. Последующие модификации ракеты, разработка которых уже ведется, будут иметь дальность стрельбы от 2000 до 3000 км, что относит их к классу баллистических ракет средней дальности.

Также о намерении Японии не просто обладать, но и постоянно совершенствовать ударные комплексы свидетельствует строительство ракетного полигона на острове Минамитори, удаленном от столицы на 1800 км.

Создание собственной испытательной базы необходимо для отработки стрельб на дистанции, которые ранее Япония могла проводить только на полигонах в США. Теперь же японский ВПК получает автономную площадку для доводки систем, способных держать под прицелом весь Индо-Тихоокеанский регион.

Американский ядерный зонтик

Помимо разработки и производства собственного арсенала дальнобойных средств поражения и закупки у США 400 крылатых ракет Tomahawk, над Японией может раскрыться американский «ядерный зонтик».

Единственным барьером на этом пути остается политическая трактовка «трех неядерных принципов», принятых еще в 1967 году: не обладать, не производить и не ввозить ядерное оружие.

Однако с приходом к власти администрации Санаэ Такаити риторика в отношении этих постулатов, считавшихся незыблемыми более полувека, претерпела радикальные изменения: все чаще и громче звучат призывы к их пересмотру.

В случае реализации курса на «адаптацию к растущим угрозам» нынешний кабинет министров может оставить неизменными принципы «не производить» и «не обладать», сосредоточившись на пересмотре принципа «не ввозить».

При таком сценарии под «ввозом» перестанут подразумевать транзит или временное размещение американского оружия в условиях кризиса. Тем более что технически Япония готова к этому уже сегодня: на авиабазе Кадена в префектуре Окинава имеются специализированные защищенные хранилища боеприпасов типа ECM с организованными вокруг них периметрами безопасности.

Также там дислоцируются самолеты двойного назначения F-35A и F-15E, сертифицированные под несение тактических термоядерных бомб B61-12.

В совокупности это позволяет превратить Японию в передовой ядерный плацдарм США в сжатые сроки, исчисляемые несколькими месяцами. Для этого достаточно лишь согласованного политического решения Токио и Вашингтона.