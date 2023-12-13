Пентагон направит в Киев генерал-лейтенанта Антонио Агуто для разработки новой военной стратегии. Об этом сообщила The New York Times, ссылаясь на американских и украинских чиновников.

Иван Шилов ИА Регнум Антонио Агуто

Целью стратегии, как утверждает издание, будет создание существенной силы, с которой России «придется считаться и вступить в содержательные переговоры в конце 2024-го или уже в 2025 году».

«Американские и украинские военачальники ищут новую стратегию, которую они могут начать реализовывать в следующем году», ― говорится в статье.

Ее детали американские и украинские советники надеются проработать уже в следующем месяце в ходе серии военных игр в немецком Висбадене.

Для этих целей в Киев и направляют упомянутого генерала Агуто. С декабря прошлого года он возглавляет Группу содействия безопасности на Украине (Security Assistance Group Ukraine, SAGU), которая размещена в ФРГ.

Генерал пробудет в Киеве длительное время, за которое сможет давать командованию ВСУ более обстоятельные советы.

Длительное присутствие Агуто в Киеве, отмечают американские журналисты, может стать шагом к отказу от стратегии, ранее принятой администрацией Джо Байдена: американские военные советники не могут постоянно находиться на территории Украины. Открывается перспектива для ещё большего втягивания Вашингтона непосредственно в вооруженный конфликт на Украине, полагают эксперты NYT.

Впрочем, они же напоминают, что Пентагон практически с самого начала СВО напрямую координировал все наступательные и оборонительные операции ВСУ.

Действительно, можно вспомнить сентябрьский сюжет CBS News, в котором генерал Марк Милли (на тот момент — председатель Объединенного комитета начальников штабов) показал карту с ходом контрнаступа ВСУ и рассказал журналистам об открытых каналах передачи Киеву разведданных.

Генерал учебной армии

О том, что США будут ещё плотнее курировать киевских подопечных, говорит круг задач генерала Агуто.

Помимо содействия в подготовке нового стратегического плана и активных личных консультаций, вашингтонский эмиссар займется на Украине вопросами мобилизации, развертывания новых частей и боевой подготовки. На это в комментарии ИА Регнум указал военный эксперт Алексей Суконкин.

На Украине Агуто будет решать те же задачи, что он решал прежде на посту командующего Первой армии США (First US Army), поясняет эксперт. Это старейшее из ныне существующих подразделений американской армии включает в себя девять сухопутных бригад и авиабригаду. Но главная задача 1-й армии — боевая подготовка других подразделений, которые готовятся к мобилизации.

Антонио Агуто — профессионал по развёртыванию подразделений, которые в мирное время находятся в законсервированном состоянии, рассказывает Суконкин.

Он занимался поддержанием их боеготовности к развёртыванию в нужный период времени, распределением людей на должности, обучением личного состава по воинским специальностям и, наконец, мобилизацией личного состава. А это вопрос крайне актуальный для киевской власти, и поэтому появление кризис-менеджера вполне понятно.

Моложе 20 и старше 40 — под ружьё

Сообщения о том, что украинская власть готовится к очередной, уже 500-тысячной волне мобилизации для нового контрнаступа, циркулируют в украинских соцсетях.

К примеру, на днях такую информацию распространил Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источники в офисе Владимира Зеленского. Кроме того, утверждается, что «на Банковой улице» (то есть в офисе украинского главы) согласны со снижением возрастной планки мобилизации до 20 лет.

Более весомый источник — сенатор-республиканец от штата Миссисипи Роджер Уикер (которого цитирует Bloomberg) — сообщил: Зеленский, выступая в Конгрессе, упомянул планы призывать на фронт мужчин старше 40 лет.

Это, в свою очередь, укладывается в распространенную NYT стратегию Украины: перейти в атаку в надежде привлечь внимание мировой общественности. Это и предполагает новый контрнаступ.

С этим американский специалист теоретически сможет помочь — как минимум поможет сформировать новые части, в которые мобилизуют новые возрастные категории.

Но, как отмечает Суконкин, реализовать планы без должного матобеспечения невозможно.

Сбить ритм

А с материально-технической базой у ВСУ очевидные проблемы, указывает эксперт.

Недавно подписанное соглашение об ускорении совместного производства оружия и обмена данными между Вашингтоном и Киевом (с декларируемой целью — «становление Украины в качестве самостоятельного производителя оружия») может помочь восстановлению ресурсов.

Но, как отмечают аналитики, это процесс, который займёт как минимум от двух до четырёх лет. И это без учёта того, что наладить ритмичное производство на Украине по ряду причин невозможно.

Одна из них — ракетные удары ВС России, которые наносятся по законным целям, включая объекты ВПК.

К примеру, на днях имели место массированные ракетные прилёты по трем предприятиям из цепочки производства украинских крылатых ракет «Нептун» и оперативно-тактических ракетных комплексов «Гром».

Этими вооружениями в ВСУ гордятся, и не без оснований — они, увы, были неприятностью для наших войск, отмечает Суконкин. Производство ракет сложно обнулить полностью, в то же время нарушить его ритмичность — это одна из задач.

Если по части тактики, в том числе перевооружения ВСУ и подготовки новых частей, у Киева и Вашингтона вроде бы существует согласие, то по части стратегии становятся всё более явными разногласия.

Да, генерал Агуто, скорее всего, будет курировать создание новых боевых резервов Украины, но есть вопрос, готовит ли он их для броска во второе контрнаступление, после того как первый контрнаступ провалился.

«Отползти от проигрышного конфликта»

Как указывалось выше, американские и украинские советники надеются проработать детали новой стратегии во время военных игр, запланированных на январь в Германии. В то же время, как признаёт The New York Times, у Вашингтона и Киева сложилось разное представление о будущем развитии конфликта с Россией.

Утверждается, что американцы настаивают на «консервативной стратегии»: на удержании территории, на окапывании по всей линии фронта при одновременном наращивании поставок вооружений в течение года. В то же время Украина выступает за наступление любой ценой, чтобы привлечь внимание мировой общественности.

Подтверждением того, что в Киеве недовольны стратегическим подходом «старших партнёров», может служить заявление, которое 12 декабря сделал секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. В интервью Би-Би-Си он подчеркнул, что надежды Украины на контрнаступление не оправдались, а учебники НАТО, по которым пытались наступать ВСУ, «нужно отправить обратно в архивы».

Появление заявлений и публикаций такого толка говорит о попытках аппаратчиков Пентагона и администрации Байдена отползти от проигранного конфликта, сказал ИА Регнум политолог-американист Малек Дудаков.

По его мнению, США сваливают всю ответственность и вину на украинцев — якобы Украина не пользовалась их советами при реализации военной стратегии, потому и проиграла с контрнаступлением.

Впрочем, американская «непричастность» не выдерживает критики. Тот же Марк Милли хвалился, что у него в режиме реального времени поступает информация с фронтов, а главкома ВСУ Валерия Залужного и командующего сухопутными силами Александра Сырского не раз называли фигурами, прямо зависимыми от США. Теперь же вашингтонские покровители могут выставить крайними военную верхушку ВСУ — полагают эксперты.

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий считает, что упомянутая NYT «консервативная стратегия» американцев — это пока ещё не консенсус, а предмет спора вашингтонских элит. Часть истеблишмента действительно полагает, что украинский конфликт пора замораживать, а скорое контрнаступление не нужно.

«Настроения такие: уступить часть территорий России, приостановить боевые действия, подконтрольную Киеву территорию принять в НАТО. Далее продолжать сражаться и усиливать санкции против России», — сказал Дробницкий ИА Регнум.

Как ранее отмечало ИА Регнум, в ходе поездки в Вашингтон Зеленскому не удалось представить американским парламентариям внятной стратегии действий. Мнение многих республиканцев выразил Майк Джонсон — конгрессмен из окружения Дональда Трампа, недавно ставший спикером палаты представителей. Он открыто заявил, что не видит смысла продолжать вкладывать деньги в Украину, указывает Малек Дудаков.

По мнению Дробницкого, администрация Байдена также склоняется к варианту консервации конфликта. Но не сейчас, как настаивают республиканцы, а после ноябрьских президентских выборов 2024 года. Пока же Белый дом будет продолжать поддержку Украины в прежнем режиме, чтобы «поражение Киева не стало столь очевидным» до выборов, считает Дробницкий.

По этой логике, если Киев продолжит по крайней мере отбиваться (не говоря уже о попытках нового контрнаступа), то правящие демократы смогут записать это «противодействие России» в заслуги Байдена. Следовательно, до этого момента ВСУ должны оставаться «на плаву», в чём должна посодействовать миссия генерала Агуто.

Но если нынешний хозяин Белого дома переизберётся на второй срок, можно будет подумать и о заморозке.